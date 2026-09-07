Soutěž o nejsmradlavější kraksnu
Účastníky soutěže jsem potkal na Kokořínsku v sobotu, 5.9. Masová účast ukazuje, že zájem převést koncentrovaný čmoud ze své rachotiny má spousta majitelů veteránů. Organizátoři nasměrovali účastníky akce na Kokořínsko, což má nejméně tři dobré důvody:
· v relativně čistém vzduchu této krajinné rezervace vyniknou smrady podstatně lépe, než dejme tomu na pražské magistrále;
· kopcovitý terén způsobí, že auta vyrobí své pachy v nejlepší intenzitě;
· kolony aut na cyklotrasách předvedou početným cyklistům, jak má správně vonět příroda.
Řidiči se inspirovali pejsky, kteří si rádi očichávají řitní otvory. Jízda v zástupech těsně za sebou jim dovolila nerušeně hodnotit zplodiny z předchozího vozu.
Kdo to nestihl, bude mít šanci opět za rok.
Januš Drózd
Tůdle, aneb dopis z Raiffeisen stavební spořitelny
Podobně jako mnoha svým jiným klientům, Raiffeisen stavební spořitelna mi dopisem navrhuje, abych přistoupil na výrazné zhoršení podmínek smlouvy o stavebním spoření. Abych měl rozhodování snazší, oznamuje, že mi jinak zdvojnásobí poplatky za vedení účtu. Pokud naopak promptně podepíšu, za toto dobrovolné přistoupení na zhoršení podmínek nebudu muset platit poplatek za změnu smlouvy.
Januš Drózd
Proč si nevíme rady s útokem na prezidenta Klause?
Veřejná diskuse, následující po chrastavském útoku na prezidenta Klause, působí až překvapivě zmateně a roztříštěně. Zúčastněné strany si nerozumí, nechápou se v míře, kterou známe spíše z diskusí o hodnotách než o událostech. Má to dobrý důvod.
Januš Drózd
Zkušenosti živnostníka s datovými schránkami
Pokud jste ještě datové schránky nezačali používat, tak možná hledáte zprávy o zkušenostech z pohledu někoho, kdo je několikrát použil ke komunikaci s úřady.
Januš Drózd
Platíte svému auťáku zdravotní pojištění?
Možná, že platíte, aniž byste o tom věděli. Nebo brzy budete muset začít platit. Sociální zákony mají totiž při aplikaci na živnostníky některé neočekávané důsledky.
Januš Drózd
Také platíte 90% daň?
Možná platíte, ale ani o tom nevíte. Nebo třeba platíte jenom 70%. Jsou daně, o kterých se málo mluví.
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