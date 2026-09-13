Průšvih není AI, nýbrž vzdělání lidí
Neznám důležitější důvod, proč chodit do školy, než získat schopnost číst a přečtené pochopit.
Každý pracovní den děti tráví hodiny ve škole. Co tam vlastně dělají? Učí se například:
- odrecitovat vyjmenovaná slova od B, třebaže nevědí, co některá z nich znamenají, a nikdy v životě je nepoužijí;
- odrecitovat hlavní města jihoamerických států, i když možná si nebudou jistí, kde na mapě tu Jižní Ameriku najít ani čím by pro ně mohla být zajímavá;
- odrecitovat hlavní čeledi blanokřídlých, i když by znejistěli při dotazu, zda jsou to ptáci;
- odrecitovat názvy vzácných plynu, aniž by tušili, zda je na nich něco zajímavého;
- dodržovat dost nahodilá, ale přísná pravidla pro psaní velkých písmen v názvech;
- vyjmenovat manželky Karla IV, aniž by věděli, zda žily dříve nebo později než Božena Němcová.
Dovolím si tvrdit, že pokud žák není schopen pochopit krátký přečtený text, nemá smysl jej učit cokoliv jiného.
Učitelé, napište mi prosím, zda a v čem se mýlím.
Januš Drózd
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Januš Drózd
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