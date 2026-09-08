Zrušme Zoom, vraťme se ke kopírce: autoři, jež se zesměšní tím, že je bereme do důsledků
Je krásné, když nám někdo, placený z našich daní, v recyklovaném článku nostaligicky připomene, že osobní setkání má své kouzlo. Vidíme člověku do očí, slyšíme jeho hlas, můžeme sledovat jeho mimiku a dokonce cítit jeho pach. To všechno je jistě důležité. Zejména ten pach.
Problém nastává ve chvíli, kdy z toho začneme vyvozovat, že osobní komunikace je vlastně lepší téměř vždy a všude.
Čtyři lidé mohou například dvě hodiny sedět v zasedací místnosti, dívat se na sebe z očí do očí a nakonec zjistit, že se na ničem nedohodli. Stejné čtyři lidi můžeme posadit před Zoom a za dvacet minut mají hotovo.
Jenže na chodbě je ještě kopírka.
A právě tam, jak se od zpytavé Kovářové dozvídáme, vznikají ty nejlepší nápady. Člověk jde vytisknout smlouvu, potká kolegu, prohodí pár slov a najednou máme strategii rozvoje firmy. Z toho by ovšem logicky vyplývalo, že bychom měli kanceláře vybavit více kopírkami a méně počítači.
A co vzdělávání? Osobní výuka je prý lepší než online, protože si z ní více zapamatujeme. Možná. Ale stejně tak si možná více zapamatujeme přednášku dobrého profesora než přednášku špatného profesora. A je docela možné, že na Zoomu najdeme výborného profesora a v posluchárně člověka, který by měl raději zůstat doma, nebo možná diskutovat v Senátu.
Autorka také doporučuje využít globální oteplování jako příležitost k setkávání. To je pozoruhodný nápad. Zatímco klimatologové vymýšlejí, jak omezit dopady rostoucích teplot, my můžeme otevřít zahrádky a slavit. Konečně nějaký pozitivní dopad globálního změny klimatu!
A tak pojďme důsledně zpátky, jak senátorka radí.
Schůzky osobně. Výuka osobně. Porady osobně. Kamarádi osobně. Kávu osobně. Nápady zásadně u kopírky. A když už bude opravdu horko, všichni společně do klimatizované hospody.
Jen bychom měli dát pozor, aby se nám při tom nostalgickém návratu k osobnímu kontaktu nestalo něco nepříjemného: že zjistíme, že některé věci byly v minulosti lepší prostě proto, že jsme je tehdy nemohli dělat jinak.
Technologie totiž není nepřítelem osobního kontaktu. Je jen další možností, která se nám otevřela. A někdy je docela fajn, můžeme-li si s lékařem popovídat po internetu, než cestovat na středisko.
Zoom nenahrazuje hospodu. Ale hospoda také nenahrazuje Zoom.
A možná bychom tak mohli začít spíše s jednou opravdu moderní dovedností: umět poznat, kdy je lepší sedět spolu u stolu a kdy stačí kliknout na „Připojit se ke schůzce“. Možná by nám to Kovářová mohla příště fundovaně a erudovaně rozebrat.
Jan Urban
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K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020