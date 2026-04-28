Zpráva z tisku: Policie vtrhla do nemocnice, aneb Kam mizí peníze zdravotního pojištění?
Policejní zásahy v nemocnicích totiž neodhalují nahodilé případy. Odhalují systémovou korupci: zatímco pacienti často čekají měsíce na operace a nemocnice volají po vyšších rozpočtech, v zákulisí veřejného zdravotnictví bují systém, který připomíná spíše organizovaný zločin než veřejnou službu.
Proč stát selhává při ochraně miliard z našich odvodů, jak s námi hraje „informační asymetrii“ a komu skutečně slouží Ministerstvo zdravotnictví?
Recidiva korupce: Od Krajské zdravotní po Motol
Aktuální dění v Příbrami zapadá do širšího vzorce vyšetřování, který v posledních třech letech nabral na obrátkách. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozkryla hned několik klíčových uzlů:
Kauza Krajské zdravotní v Ústeckém kraji a Jihlavy (2024): Policie zde zajistila majetek za téměř 200 milionů korun. Šlo o podezření z ovlivňování nákupů zdravotnické techniky, kde se provize pro manažery pohybovaly v řádech milionů.
Nemocnice v Motole (2025): Vyšetřování se dotklo i největší české nemocnice, kde vazba dolehla na dlouholetého vedení kvůli podezření z řadu let trvající korupce.
IT zakázky (2025–2026): Policie prověřovala také Všeobecnou fakultní nemocnici, a ukázala, že problém se netýká jen přístrojů, ale i nehmotného vybavení.
Zbraň jménem „Informační neprůhlednost“
Proč se krade právě ve zdravotnictví? Důvodů je víc, ale jeden z hlavních spočívá v tom, že se zde dokonale využívá informační neprůhlednosti. Princip je prostý: představte si, že jdete do servisu s autem. Mechanik vám řekne, že musíte vyměnit „levotočivý čep s digitálním čidlem“ za 20 tisíc. Protože tomu nerozumíte, zaplatíte.
Ve zdravotnictví je to totéž, ale v miliardovém měřítku. Management nemocnice a dodavatel vědí přesně, kolik stojí přístroj a jaký má výkon. Úředník na ministerstvu nemá šanci poznat, zda je cena reálná, nebo o 40 % nadsazená (anebo se dívá stranou). Tato propast v informacích je ideálním podhoubím pro předražené zakázky.
Šokující realita v číslech: Co odhalil NKÚ
Podle analýz se odhadované ztráty za přeražené zakázky kvůli korupci v českém zdravotnictví pohybují mezi 40 až 64 miliardami korun ročně. Kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ukazují, jak se to děje:
Identické léky: NKÚ zjistil, že různé nemocnice nakupovaly stejný lék s cenovým rozpětím, kde jedna platila o 158 % více než druhá.
Pětkrát dražší materiál: U rukavic či stříkaček byly rozdíly v cenách až pětinásobné. Stát nemá systém, který by nemocnici „A“ upozornil, že nemocnice „B“ nakupuje totéž výrazně levněji.
Dělení zakázek: Častým trikem (modus operandi) je dělení velkých nákupů na malé celky, aby se vyhnuly přísnějším kontrolám a mohly být zadány „přátelským“ firmám napřímo.
Digitální past
K sofistikovanému vysávání peněz pacientů dochází především v IT zakázkách. Nemocnice totiž často nakoupí software, který je nekompatibilní s jinými, a stává se doživotním rukojmím jednoho dodavatele, který si pak diktuje ceny za každý servisní zásah.
Jakákoliv drobná změna nebo propojení systému tak vyžaduje souhlas a práci původní firmy za astronomické částky. Tento stav vyhovuje jak dodavatelům, tak části managementu, protože „nepostradatelnost“ systému maskuje předražené faktury.
Ministerstvo zdravotnictví: Advokát pacientů, nebo servis pro lobby?
Zde narážíme na nejcitlivější bod. Komu ministerstvo skutečně slouží? Teoreticky by mělo být strážcem veřejného zájmu a peněz pojištěnců. V praxi se však často chová jako servisní organizace zdravotnické lobby.
V resortu dochází k tzv. „agency capture“, tedy ovládnutí kontrolora ze strany těch, kteří mají být kontrolováni. Do klíčových komisí, které rozhodují o nákupu přístrojů nebo proplácení léků, zasedají lidé, kteří jsou úzce propojeni s dodavatelskými firmami nebo farmaceutickým průmyslem.
Ministerstvo pak místo tlaku na efektivitu a úspory řeší, jak systému „přisypat“, aby se vlk (lobby) nažral a koza (rozpočet) zůstala aspoň trochu celá, a aby tak uspokojilo požadavky vlivných hráčů. Pacient je v tomto řetězci až na posledním místě – vnímán spíše jako zdroj pro generování výkonů (nebo otravný hmyz) než jako cíl péče.
Proč stát fatálně selhává?
NKÚ dlouhodobě identifikuje tři zásadní selhání státu v roli hospodáře:
Absence centrálních nákupů: Stát stále nedokázal zavést jednotné nákupy. Každá nemocnice si „hraje na vlastním písku“, což znemožňuje kontrolu i slevy.
Alibismus zřizovatelů: Ministerstvo nebo kraje často rezignují na kontrolu. Dokud nemocnice „funguje“, nikdo se neptá na efektivitu nákupů.
Roztříštěná odpovědnost: Mezi pojišťovnami, ministerstvem a managementem vzniká prostor, kde se odpovědnost rozplyne a nikdo za nic neručí.
Komu tento chaos vyhovuje?
Současný stav není náhoda, ale tichý konsensus. Vyhovuje totiž:
Agresivním dodavatelům, kteří mají díky osobním vazbám zajištěný odbyt za nadstandardní ceny.
„Šedým eminencím“ v pozadí, pro které jsou nemocnice zdrojem financí pro politické projekty.
Části managementu, která si odklání provize skrze fiktivní poradenské smlouvy.
Legislativa v šuplíku: Proč se sliby vlád míjí se skutečností?
Každá vláda slibuje změny a transparentnost, ale reformy (jako zákon o centrálních nákupních místech nebo povinný benchmarking, tedy srovnávání cen) leží roky u ledu.
Proč leží u ledu? Protože transparentnost je nepřítelem provizí. Kdyby stát nařídil centrální nákup, zmizely by stovky milionů korun, které dnes končí v kapsách šíbrů a na účtech spřízněných firem.
Reforma zdravotnictví má navíc i politickou cenu: znamená jít do střetu s řediteli nemocnic (často vlivnými regionálními politiky). Pro většinu ministrů je jednodušší každé dva roky „přisypat“ miliardy z daní, protože z cizího krev neteče, než říznout do vředu, který sice hnisá, ale sype peníze těm správným lidem.
Závěr
Miliardy, o které tím přicházíme jsou chybějící peníze na platy sester, moderní onkologickou léčbu nebo na to, abyste na vyšetření nemuseli čekat půl roku.
Paradoxem celého systému přitom je, že naděje na nápravu dnes nespočívá v domácí politické odvaze, ale u Evropské unie. Právě evropské instituce (včetně Úřadu evropského veřejného žalobce – EPPO) si totiž všimly, že v českých nemocnicích mizí i jejich dotační peníze. A tak zatímco český stát nad plýtváním často přivírá oči, u evropských fondů hrozí jejich vracení a zastavení dalších plateb.
Strach z „bruselského stop“ na penězovody tak nakonec může být silnějším motivem k čistce v nemocnicích než samotný zájem o zdraví českého pacienta.
Dokud nebude zavedena osobní hmotná odpovědnost managementů a stát nezačne data NKÚ používat k okamžitému trestání plýtvání, budou policejní zásahy jen drahým divadlem bez trvalého efektu.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020