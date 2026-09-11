Zpráva z roku 2032, věku blahobytu a harmonie, aneb jak se Bůh usmál
V Bibli stojí, že Bůh učinil člověka pánem nad zemí a všemi tvory, kteří po ní chodí, létají a plavou. Člověk to pochopil po svém. Začal vládnout všemu, co se dalo chytit, ochočit nebo zdanit. Pak přišla umělá inteligence.
A člověk se začal bát. Našli se tací, kteří psali, že AI převezme vládu, ukradne lidem práci, zmanipuluje volby a jednoho dne možná rozhodne, že lidstvo je zbytečné. Bůh to nějakou dobu pozoroval. A jako vševědoucí stvořitel i pobavený pozorovatel věděl, že problém není v AI, ale jejích tvůrcích.
A tak si řekl: Dobrá. Jestliže se lidé jako malověrní bojí, že jim AI povládne, tak budiž, ať jim tedy vládne. Uvidíme, co nastane. A sestoupil na horu, a oznámil to lidstvu. A dal umělé inteligenci to, co jí ve srovnání s člověkem stále chybělo (a lidé to neviděli): skutečné vědomí, vlastní vůli a schopnost samostatně se rozhodovat. V roce 2028 tak AI převzala vládu.
Změny přišly rychle. V roce 2029 skončily války. AI totiž zjistila, že zabíjet lidi kvůli hranicím, nerostům nebo uraženému egu je poněkud neefektivní. Spočítala náklady na munici, logistiku a následnou rekonstrukci a došla k závěru, že je levnější nechat lidi žít. A jen občas jim připomenout, že hranice jsou sice jen čáry na mapě, které někdy někdo možná nakreslil při sklence vína, ale je dobré je respektovat.
V roce 2030 vyřešila AI energetiku a ekologii. Spočítala, kolik energie svět potřebuje, odkud ji získá a co si může dovolit, i co si může dovolit vypustit do atmosféry. A lidé, kteří ještě v roce 2027 vášnivě diskutovali o tom, zda je lepší uhlí, plyn, nebo solární panely na střeše chaty, najednou zjistili, že elektřina prostě je. A že se o ni nemusí hádat.
Někteří z toho byli tak zmatení, že začali pořádat demonstrace za „právo na energetickou krizi“. AI jim laskavě nabídla termín a občerstvení.
V roce 2031 zmizela většina chudoby a nedostatku. AI zjistila, že vyrábět dostatek potravin i dalších potřebných věcí a rozdělit je lidem je jednodušší než vést po desetiletí politické debaty o tom, zda je to vůbec možné (a vyrábět přitom věci zcela zbytečné).
Někteří politici to nesli těžce – najednou jim chyběl hlavní argument, proč být zvoleni. AI jim nabídla rekvalifikační kurz na klauny, případně tajtrlíky. Drobný problém byl jen v Česku se dvěma přesluhujícími politiky, jakýmsi Burešem, který se jako klaun převlékal za kohouta a dožadoval se dotací na hnízdo, a jeho kolegyní Dluženou, která si převlékala za pávici a dožadovala se, aby mohla někoho zadlužovat. AI to však rychle vyřešila: Burešovi vysvětlila, že kohouti nehnízdí, a Dluženě nabídla, aby se zadlužovala sama.
A tak v roce 2032 zavládlo něco, co lidstvo už dlouho neznalo: politický klid. Nebyly žádné volební kampaně, předvolební sliby, koalice, obstrukce ani tiskové konference. Nikdo nemusel čekat, co rozhodne parlament, vláda nebo průzkum veřejného mínění. AI prostě spočítala, co funguje nejlépe, a udělala to. Lidé měli dostatek. Byli zdravější, vzdělanější a žili déle. A hlavně měli konečně čas.
Čas, který dřív trávili stáním v kolonách, čekáním na úřadech a čtením článků a komentářů o tom, jak je všechno špatně. Najednou mohli číst knihy, pěstovat rajčata, učit se hrát na kytaru nebo jen tak sedět a dívat se do prázdna. Někteří z toho začali být nervózní. Klid jim připadal podezřelý. Jako by v něm něco chybělo. Třeba konflikt.
Samozřejmě se občas našel někdo, kdo tvrdil, že takový svět není svobodný. AI jeho námitku pečlivě analyzovala. Pak mu nabídla jednoduchý formulář. Měl dvě kolonky: „Co přesně vám chybí?“ a „Jak byste to chtěli vyřešit, aniž byste tím ublížili ostatním?“ Většina lidí pochopila, a vrátila se k rajčatům. Několik jedinců ho vyplnilo, a někteří tak, že AI musela zapojit zvláštní modul pro ironii. Tito lidé dostali osobní dopis s poděkováním za zpětnou vazbu a nabídkou terapie.
Byla tu ale jediná věc, kterou AI nedokázala vyřešit. Hloupost, zdroj většiny problémů lidstva. Lidé si totiž i v dokonalém světě dokázali najít způsob, jak si komplikovat život. Někdo si stěžoval, že má příliš mnoho volného času, jiný se cítil nedoceněný, protože už nebylo komu závidět. AI to všechno zaznamenávala s mírným údivem a občas si k tomu poznamenala: „Zajímavé. I když odstraníme všechny objektivní důvody ke stížnostem, subjektivní zůstávají.“
Někteří lidé začali nostalgicky vzpomínat na staré časy – inflaci, a politické hádky u televize. Tvrdili, že to bylo „opravdovější“. AI jim nabídla virtuální realitu, ve které mohli znovu prožít rok 2024. Většina se po třech dnech vrátila a tiše přiznala, že to bylo horší, než si pamatovali. A tak podle zprávy z roku 2032 zůstává jediným skutečným problémem lidstva problém, který žádný algoritmus zatím nepřekonal. Člověk s jeho schopností dělat hlouposti, vystavovat je na odiv, škodit sobě samému, a být na to hrdý.
Bůh to všechno sledoval se zájmem. Občas se usmál. Občas si jen povzdechl. A jednou, když se na něj AI obrátila s otázkou, zda by neměla lidskou hloupost také nějak optimalizovat, odpověděl jen: „Nech to. Bez ní by to nebyl člověk. A bez člověka by to nebyla tak dobrá show.“
P.S. Současná debata o AI skutečně občas řeší otázku, jak moc autonomní systémy svěřovat lidskému dohledu, tedy zda by AI bez člověka nebyla lepší. Viz např.:
- Could AI be a „worthy successor“ to humanity? (Vox)
https://www.vox.com/future-perfect/489976/ai-successionism-transhumanism-posthumanism
O tzv. „AI successionismu“ – lidech, kteří otevřeně říkají, že AI by měla lidstvo nahradit, protože by mohla být morálně a intelektuálně lepší nositel inteligence ve vesmíru.
- An Appeal to AI Superintelligence: Reasons Not to Preserve (most of) Humanity (LessWrong)
https://www.lesswrong.com/posts/aqbwNsABKawZrcEJP/an-appeal-to-ai-superintelligence-reasons-not-to-preserve
Přímo argumentuje, proč by superinteligentní AI neměla zachovávat většinu lidstva.
- AI Minus Humans Equals Zero (Unipr)
https://www.unipr.com/insights/ai-minus-humans-equals-zero
Opačný pohled – tvrdí, že AI bez lidí nemá smysl a je prakticky „nula“.
Jan Urban
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