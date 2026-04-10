Zpátky do minulosti: Senátorka odhaluje řešení porodnosti, od nichž svět dávno ustoupil
Ano, myslím tím ženy. Její vize „společensky vynucovaného plození“ má totiž až znepokojivě povědomé předobrazy v režimech, které demografii vnímaly jako nástroj národní moci. Spolu s tím je pozoruhodné vidět, s jakou vervou paní senátorka shazuje moderní nástroje demografické politiky.
Podle ní nepomohou byty, zkrácené úvazky ani daně – lidé se prostě musí „rozrodit“, protože je to jejich úkol vůči tisíciletému snažení lidstva. Tato víra v povinnost vaječníků vůči civilizaci však v praxi už mnohokrát narazila na realitu.
Třeba taková Čína, která po dekádách politiky jednoho dítěte přepnula na režim „mějte tři“, dnes s úžasem zjišťuje, že porodnost navzdory kampaním a apelům dál rekordně klesá. Ukazuje se, že ani autoritářský stát, který se snaží lidem mluvit i do ložnic, nedokáže nařídit chuť do života v nejistotě.
Podobně v tomto duchu narazilo i konzervativní křesťanské Polsko, kde navíc ani štědré programy typu „500+“, jejichž efekt byl spíše krátkodobý, nepřinesly kýžený baby-boom.
Paní senátorka po dnešních mladých žádá děti „zadarmo“ a z pouhého přemáhání, ne zcela nepodobně tomu, jak některé ještě dřívější režimy chápaly rodičovství přímo jako povinnost vůči státu či národu.
Například v Německu 30. let byla pronatalitní politika ideově opřena právě o tuto „povinnost“, kterou stát zároveň podporoval konkrétními nástroji, jako byly novomanželské půjčky odmazávané podle počtu dětí. Tento model „plodit za odpis dluhu“ později s nadšením převzali i komunisté v 70. letech v ČSSR v rámci své normalizační stability. Ani tyto nástroje však nepřinesly dlouhodobě udržitelný růst porodnosti.
Dnes tyto relikty sociálního inženýrství již ve vyspělém světě neexistují: svět pochopil, že děti nejsou „úkol“, který se dá lidem nařídit nebo vyčíst, a už vůbec ne vynutit morálním apelováním.
Vrcholem textu je však jeho vědecká preciznost. Paní senátorka bije na poplach a burcuje všechny „demografy, psychology, sociology a další – ogy“. Je téměř dojemné, že v zápalu boje za českou krev zapomněla na ty nejdůležitější: biology či gynekology. Možná je to tím, že v jejím světě se děti nerodí z biologie, ale z řádného „přemáhání se“ a poslechnutí pokynu „čiňte se tedy“.
Vyspělý svět přitom ukazuje, že cesta vede jinudy. Země jako Francie nebo Švédsko udržují stabilnější porodnost nikoliv skrze vyvolávání pocitu viny, ale díky systémové podpoře rovných příležitostí a dostupné péči o děti. Je to totiž cesta, která při podpoře porodnosti sází na kvalitu, nikoli kvantitu.
Tedy přesně těmi věcmi, které paní senátorka mávnutím ruky označuje za neúčinné. Ale možná má pravdu: možná skutečně stačí opustit data, ignorovat ekonomickou realitu, přestat koukat na „queer filmy“, odhlásit se z Instagramu a začít se v ložnici pořádně „přemáhat“. Hlavně se nenechte zdržovat „storíčky“, v sedmdesáti vám je totiž žádné vnouče nenainstaluje.
P. S. Logika pro začínající i končící politiky
Při studiu textu paní senátorky nelze přehlédnout její vrcholný logický akrobatický kousek: „Ideální doba na děti není nikdy. Proto je právě teď.“ Tato věta je vděčným materiálem pro studenty prvních ročníků filozofie jako ukázkový protimluv. Pokud totiž podle první části výroku ideální doba neexistuje v žádném časovém bodě (“nikdy“), nemůže z podstaty věci nastat ani v přítomnosti (“teď“).
Paní senátorka se nám pokouší prodat tzv. falešný paradox – snaží se sice říct, že na dokonalé podmínky nemá smysl čekat, ale činí tak pomocí argumentačního faulu, který popírá sám sebe. Je to podobné, jako kdyby tvrdila, že „žádné jídlo není jedlé, proto se jděte okamžitě naobědvat“. V politickém marketingu to možná zní úderně, v reálném světě to ale dává smysl asi jako hledání konce kruhu.
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020