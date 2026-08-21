Zkratkou přes tendry až do Kremlu: Jak prskající Lhotská vynalezla televizi zdarma
Trh vyřeší všechno – od svozu odpadu přes linkovou dopravu až po objektivní zpravodajství. S touto objevnou myšlenkou přichází autorka klausistického propagandistického bulváru TO, která se rozhodla zreformovat českou mediální krajinu s půvabnou naivitou začínajícího privatizátora z devadesátých let.
Veřejnoprávní vysílání v jejím podání není pilířem demokracie, pojistkou proti politickému tlaku a kontrolou moci, která jak známo korumpuje. Je pouze „balíčkem služeb“, který lze vysoutěžit v tendru jako úklid chodníků. Zpravodajství z války tak může vyhrát dodavatel s nejnižší cenou (nejlépe ten, který dodává i zbraně agresorovi), dětské vysílání vysoutěží komerční stanice sponzorovaná hračkářským gigantem a kulturní servis zajistí produkce provázaná s lokálními oligarchiemi.
Představa, že si stát od soukromníků objedná nezávislou kontrolu sebe sama, je myšlenkový přemet hodný zlatých časů pomateného klausismu, s jehož pozůstatky zápasíme dodnes. Rušení poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu není žádným „zpřehledněním“, ani zárukou, že tato média budou levnější.
Je přímým návodem, jak nepohodlná média utáhnout na platebním obojku. A od státem porcovaného mediálního rozpočtu a soutěžního zpravodajství už vede velmi přímá zkratka k modelu východních bažin: média budou dělat přesně to, co si státní zakázka (nebo vítěz výběrového řízení) poručí.
Nejde tu o předstíranou, populisticky znějící efektivitu ani o to, kolik kameramanů stojí na tiskovce. Jde o úplné nepochopení smyslu veřejnoprávního média, které nemá generovat zisk ani soutěžit o nejlevnější párky v akci, ale garantovat nezávislé informace, nezávisle na tom, kdo zrovna sedí ve vládě nebo vlastní přilehlé agrochemické impérium. Vytvářet dojem, že svobodu slova zajistíme tržním tendrem, je buď extrémní naivita, nebo velmi průhledný záměr, jak Českou televizi rozebrat na součástky a prošlapat cestičku k autokratickému vidění světa. A jen mimochodem: neslyšeli jsme to již od jakéhosi Jakla (nebo dakla)?
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020