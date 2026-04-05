Život jako dobrodružství: Proč jsou barvité zážitky víc než jen klid a pohoda
Psychologie se totiž i v roce 2026 překvapivě vyvíjí a s každým novým zjištěním zjišťujeme, že jsme o sobě věděli ještě méně, než jsme si připouštěli.
Desetiletí nás experti krmili dvěma hlavními recepty na štěstí. Buď máte být „hedonisté“ (sbírat radosti a vyhýbat se bolesti), nebo „eudaimonisté“ (hledat hluboký smysl a sloužit lidstvu). Pokud jste se zrovna necítili šťastní ani užiteční, měli jste smůlu – zbyla na vás jen kolonka „deprese“ nebo „existenciální krize“.
Třetí cesta: Psychologická bohatost
Jenže pak přišel Shigehiro Oishi a jeho tým s konceptem, který tak trochu rehabilituje všechny ty, jejichž život připomíná spíše jízdu na horské dráze než procházku růžovým sadem. Představili světu psychologickou bohatost (psychological richness).
A tady začíná ta správná vědecká ironie. Ukazuje se, že ke kvalitnímu životu nepotřebujete být nutně veselí, a dokonce ani nemusíte mít pocit, že zachraňujete planetu. Stačí, když je váš život zajímavý.
Co to znamená v praxi?
Psychologicky bohatý život není ten, kde všechno klape. Je to život plný:
- Komplexity: Událostí, které vás donutily změnit pohled na svět.
- Rozmanitosti: Cestování do míst, kde vám nerozumí, nebo střídání profesí, které spolu nesouvisejí.
- Perspektivy: Zážitků, které nebyly nutně příjemné, ale byly „intenzivní“.
Věda nám tedy s mírným úšklebkem říká: Pokud vás vyhodili z práce, rozešel se s vámi partner a vy jste se v záchvatu zoufalství odstěhovali do Mongolska chovat kozy, gratulujeme! Podle nových měřítek jste možná dosáhli vyšší kvality života než soused, který má pětadvacet let stejnou kancelář, stejnou manželku a každou sobotu stejný řízek.
Proč je to důležité?
Tento objev nabourává moderní tlak na to, abychom se za každou cenu cítili jen šťastně a v pohodě. Říká nám, že stereotyp a nuda jsou pro naši psychiku možná větší hrozbou než občasná katastrofa. Pokud se učíme, rosteme a měníme se, náš život má hodnotu – i když u toho zrovna nezažíváme „štěstí“ v barvách Instagramu.
Je to fascinující ukázka toho, jak málo rozumíme mechanismům lidské spokojenosti. Zatímco jsme se dekády snažili vyhladit všechny vrásky na duši, ukazuje se, že právě ty hluboké rýhy a jizvy dělají náš vnitřní svět „bohatým“.
Jak si pořídit „bohatý“ život (aniž byste byli nutně šťastní)
- Pravidlo „Prvně a Naposledy“: Alespoň jednou měsíčně udělejte něco, co jste v životě nedělali, nebo se vypravte někam, kde jste naposledy byli v pěti letech. Cílem není užít si to, ale vystavit mozek situaci, pro kterou nemá naučený skript.
- Kognitivní turistika: Přečtěte si knihu nebo se podívejte na dokument o tématu, které vás bytostně nezajímá nebo s ním dokonce nesouhlasíte. Psychologické bohatství roste tam, kde narážíte na hranice svého dosavadního chápání.
- Změňte trasu (doslova i obrazně): Jezděte do práce jinou cestou, mluvte s lidmi, které byste normálně přešli, nebo si objednejte v restauraci jídlo, jehož název neumíte vyslovit. Každá drobná anomálie v rutině je vkladem do vaší „zážitkové banky“.
- Objímejte nezdary jako „materiál“: Příště, až se vám něco nepovede (zmeškáte vlak, zmoknete, trapně se přeřeknete), zkuste na to nahlížet ne jako na tragédii, ale jako na skvělou historku pro budoucí já. Bohatý život se měří tím, kolik máte v šedesáti co vyprávět, ne kolikrát jste se cítili „v pohodě“.
- Vyhledávejte „Aha! momenty“ i „Auvajs! momenty“: Psychologické bohatství vyžaduje intenzitu. Někdy to znamená hluboké dojetí v galerii, jindy frustraci nad složitým úkolem. Obojí vás ale nutí přerámovat realitu – a to je přesně ten moment, kdy vaše vnitřní bohatství roste.
Zjednodušeně řečeno: Pokud se večer cítíte unavení, trochu zmatení, ale máte pocit, že se váš svět o milimetr zvětšil, gratulujeme. Právě jste si pořídili další „cihlu“ do své psychologické vily.
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020