Ždímat, co se dá, rychle a dokud to jde: příběh na pokračování aneb Neverending story
Zcela nedávno jsme zde psali o nástupu nové doby: o personálních změnách na Ministerstvu životního prostředí vedeném Motoristy sobě, kde se odchody zkušených odborníků – včetně lidí s mezinárodní praxí – začaly potkávat s nástupy velmi mladých, velmi nevalifikovaných, za to však často mediálně aktivních nových zaměstnanců.
Tehdy to působilo jako série jednotlivostí. Dnes už vidíme, že je to metodika.
Další díl této praxe přinesla agentura CzechTrade. Podle zjištění Seznam Zpráv zde získal místo „exportního konzultanta“ třiadvacetiletý David Klempíř, syn ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé). Výběrové řízení mělo mít čtyři uchazeče a jasně definovaná kritéria včetně praxe v oblasti exportu. Přesto agentura odmítla zveřejnit srovnání kandidátů s odkazem na jejich možnou nepřímou identifikaci.
Transparentnost se tak stala něčím, co je třeba chránit – nejlépe tím, že se o ní nic neřekne.
V profesním životopise nového exportního konzultanta se objevují spíše krátké zkušenosti z recepce hotelu Hilton, zákaznické podpory na ministerstvu práce a sociálních věcí a pozice v IT firmě jako „source manager“. Exportní agenda je zatím spíš v rovině teoretického zájmu, což je v exportní agentuře nový, inovativní přístup.
Ministr Oto Klempíř mezitím tvrdí, že jeho syn prošel standardním výběrovým řízením bez jakékoli protekce a že mu „drží palce“. V české politice je to už etablovaný žánr: čím citlivější téma, tím pevnější důvěra ve správnost výsledku.
A tím to nekončí, ale naopak, přibývá další příklad – tentokrát z Ministerstva spravedlnosti. Synovec poslankyně a právní expertky Motoristů Renaty Vesecké, Adam Šimice, se stal náměstkem na ministerstvu. Právní vzdělání má, advokátní praxi získal relativně nedávno, ale jeho kariérní růst je v kontextu státní správy neobvykle rychlý. Spíše triskový.
Různé instituce, různé příběhy, ale jeden společný vzorec: personální rozhodování, které se stále častěji opírá o kombinaci rodinných vazeb, politické blízkosti a mediální viditelnosti.
Obhájci tohoto přístupu mluví o „osvěžení aparátu“ a „nové generaci“. Samostatně uvažujícím je však zřejmé, že se z výběrových řízení stává rituál, jehož výsledek je znám dřív, než začne.
Zvláštní je přitom jazyk, který celý proces doprovází. Praxe se „nehodnotí“, ale „zohledňuje“. Transparentnost se „chrání“. A nepříjemné otázky se „nekomentují z důvodu ochrany uchazečů“. Výsledkem je prostředí, kde se realita sice přímo nepopírá, jen se elegantně překládá do administrativní češtiny. Znalci Orwella to nepochybně ocení.
A tak se pomalu skládá obraz, ve kterém státní instituce přestávají být výběrem nejlepších dostupných kapacit a stávají se spíš uzavřeným ekosystémem, kde rozhoduje správná kombinace kontaktů, loajality a schopnosti být „vidět“. Odbornost v tomto modelu přestala být nutnou podmínkou.
A to je možná ta nejtišší, ale nejzásadnější změna celé nové personální éry. Voliči Babiše, který tyto hrabiše přivedl, si mohou plácat po ramenou.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020