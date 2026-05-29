Zazvonil zvonec… a zdravý rozum odešel na dovolenou
Když se klimatologie označí jako pohádka, bývá každý horký den jen „počasí“ a každý vědec člen tajného spolku alarmistů. Ideální svět pro ty, kdo zaměňují pochybnost za argument.
Blog „Zazvonil zvonec a pohádce o klimatické apokalypse je konec“ stojí na velmi oblíbeném principu moderního komentování světa: najít jeden článek, jednu interpretaci nebo jeden scénář, a slavnostně oznámit konec celé vědecké debaty.
Je to podobné, jako kdyby člověk po jednom teplém únoru napsal: „Zazvonil zvonec a pohádce o zimě je konec.“ Ideálně v péřové bundě.
Autorka totiž zaměňuje dvě úplně odlišné věci:
- kritiku extrémních scénářů,
- a popření samotného problému.
Jestliže se totiž část vědců pře o pravděpodobnost nejkatastrofičtější varianty vývoje, neznamená, že klimatická změna zmizela jako brigádník po první směně. Znamená to pouze to, že věda dělá to, co má dělat — zpřesňuje modely. Nefunguje jako sekta s jedním neomylným prorokem.
Celý text navíc krásně ukazuje jednu psychologickou zvláštnost dnešní doby: lčastý výskyt osob, které si nevybírají názory podle kvality argumentů, ale podle toho, jak příjemně jim znějí.
A věta „nemusíme nic měnit a všechno bude v pohodě“ zní samozřejmě mnohem lépe a příjemněji než „některé problémy budou něco stát“. Je to intelektuální fast food. Rychlý, chutný a výživově katastrofální.
Ironií přitom je, že stejní lidé, kteří se posmívají „klimatickým alarmistům“, bývají často zároveň doslova alarmistickými experty na zkázu Evropské unie, konec civilizace, diktaturu Bruselu nebo zákaz řízků do roku 2035.
Katastrofa je totiž špatná jen tehdy, když přichází od klimatologů. Když ji hlásá oblíbený komentátor na Facebooku, jde o „realistický pohled“.
A tak zazvonil zvonec. Ne pohádce o klimatické apokalypse, ale představě, že složité problémy lze vyřešit mávnutím ruky a dvěma ironickými větami o „ekošílencích“.
Některým lidem prostě stačí přečíst si jediný text, aby vyhlásili vítězství téměř nad číkoli.. Připomíná to šachistu, který po prvním tahu převrátí figurky a oznámí mat.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020