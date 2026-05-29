Zazvonil zvonec… a zdravý rozum odešel na dovolenou

Největší výhodou popírání složitých problémů je, že člověk nemusí nic znát ani o ničem přemýšlet. Stačí napsat, že vše je přehnané, a automaticky odmítat vše, co se mu nehodí do jeho ideologického krámu.

Když se klimatologie označí jako pohádka, bývá každý horký den jen „počasí“ a každý vědec člen tajného spolku alarmistů. Ideální svět pro ty, kdo zaměňují pochybnost za argument.

Blog „Zazvonil zvonec a pohádce o klimatické apokalypse je konec“ stojí na velmi oblíbeném principu moderního komentování světa: najít jeden článek, jednu interpretaci nebo jeden scénář, a slavnostně oznámit konec celé vědecké debaty.

Je to podobné, jako kdyby člověk po jednom teplém únoru napsal: „Zazvonil zvonec a pohádce o zimě je konec.“ Ideálně v péřové bundě.

Autorka totiž zaměňuje dvě úplně odlišné věci:

  • kritiku extrémních scénářů,
  • a popření samotného problému.

Jestliže se totiž část vědců pře o pravděpodobnost nejkatastrofičtější varianty vývoje, neznamená, že klimatická změna zmizela jako brigádník po první směně. Znamená to pouze to, že věda dělá to, co má dělat — zpřesňuje modely. Nefunguje jako sekta s jedním neomylným prorokem.

Celý text navíc krásně ukazuje jednu psychologickou zvláštnost dnešní doby: lčastý výskyt osob, které si nevybírají názory podle kvality argumentů, ale podle toho, jak příjemně jim znějí.

A věta „nemusíme nic měnit a všechno bude v pohodě“ zní samozřejmě mnohem lépe a příjemněji než „některé problémy budou něco stát“. Je to intelektuální fast food. Rychlý, chutný a výživově katastrofální.

Ironií přitom je, že stejní lidé, kteří se posmívají „klimatickým alarmistům“, bývají často zároveň doslova alarmistickými experty na zkázu Evropské unie, konec civilizace, diktaturu Bruselu nebo zákaz řízků do roku 2035.

Katastrofa je totiž špatná jen tehdy, když přichází od klimatologů. Když ji hlásá oblíbený komentátor na Facebooku, jde o „realistický pohled“.

A tak zazvonil zvonec. Ne pohádce o klimatické apokalypse, ale představě, že složité problémy lze vyřešit mávnutím ruky a dvěma ironickými větami o „ekošílencích“.

Některým lidem prostě stačí přečíst si jediný text, aby vyhlásili vítězství téměř nad číkoli.. Připomíná to šachistu, který po prvním tahu převrátí figurky a oznámí mat.

Autor: Jan Urban | pátek 29.5.2026 12:49 | karma článku: 6,39 | přečteno: 63x

Jan Urban

Nože a multikulturní mlčení: Zakázané otázky moderní Evropy

S dalším útokem islámského fanatika, jako byl ten, o němž jsme se dnes dozvěděli, se znovu otevírá „politicky nekorektní“ otázka: šlo o akt jednotlivce, nebo existují kulturní prostředí, která násilí plodí častěji než jiná?

28.5.2026 v 19:06 | Karma: 22,70 | Přečteno: 339x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Bitcoin v rezervách ČNB: když centrální banka objeví kasino

Guvernér ČNB Aleš Michl objevuje kouzlo bitcoinu a doporučuje jeho místo v rezervách centrálních bank. Jenže kryptoměna už delší dobu padá, a tak roste otázka, zda ČNB ještě řídí bankéř, nebo promotér digitálního kasina.

28.5.2026 v 10:47 | Karma: 17,95 | Přečteno: 522x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Prezident republiky pod podrážděným dohledem blogového oddělení životních mouder

Některé politické komentáře analyzují moc, jiné ústavu. A pak existuje zvláštní žánr, kde autor mezi dvěma dojmy a třemi emocemi školí prezidenta republiky o tvrdé realitě života a ústavní právo vysvětluje pomocí pocitů a intuice.

27.5.2026 v 10:45 | Karma: 19,93 | Přečteno: 384x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Brexit: Nejdražší britský omyl od koloniálních válek, aneb od snu k ekonomické kocovině

Z EU odcházela Británie slavnostně, byť trochu jako teenager prchající z domova za svobodou. Po několika letech však zjišťuje, že „svoboda“ je drahá, a že si v jejím jménu pořádně zkomplikovala život. Přiznat to však není snadné.

26.5.2026 v 19:18 | Karma: 26,81 | Přečteno: 1344x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Kdo rozpoutal druhou světovou válku? Internetový soud už zasedá

Internet snese vše. I představu, že druhou světovou válku nezačali nacisté, ale špatně interpretované dějiny a nedostatek empatie. Je fascinující, když podobné (dez)interpretace nepřicházejí z hospodské debaty, ale od učitelky.

26.5.2026 v 12:35 | Karma: 29,84 | Přečteno: 1376x | Diskuse | Společnost
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

VIDEO: Průlet nad stavbou Pražského okruhu. Tudy pojede až 80 tisíc aut denně

Proleťte se nad rozestavěným Pražským okruhem
29. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje ve stavbě Pražského okruhu. Nedávno zveřejnilo působivě...

Příběhy vesmírného nomáda

ilustrační snímek
29. května 2026  13:10

V úterý 5. května se od 17:00 do 18:30 v Regionálním muzeu Skuteč uskuteční přednáška Petra Horálka...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
29. května 2026  13:09

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku jde do svého závěru. Šampionát se již překlenul do...

Konflikt dvou řidičů zastavil provoz na dálnici u Brna

Nové uspořádání dopravy začalo platit v pondělí ráno na D1 a D2 v Brně. Kvůli...
29. května 2026  11:52,  aktualizováno  13:07

Konflikt dvou řidičů v pátek dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden...

Jan Urban

  • Počet článků 228
  • Celková karma 17,72
  • Průměrná čtenost 439x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020
