Zázrak akademického cestování v čase: Platonická láska profesorky k cizím myšlenkám
Její blog na iDNES je unikátní experiment v oblasti omlazování. Paní profesorka v něm publikuje texty s datem 2025 a 2026, které jsou „omlazenými“ články ekonoma Mojmíra Hampla z roku 2024.
Zlí jazykové by řekli, že jde o plagiát, ale já v tom vidím něco mnohem romantičtějšího: hluboký, až platonický obdiv k Mojmíru Hamplovi. Paní profesorka se do jeho myšlenek zamilovala natolik, že je prostě musela vydávat za své.
Od rudé knížky ke „Copy-Paste“
Paní profesorka má pro „sdílení“ (zejména cizího majetku a myšlenek) dlouholetý trénink. Její kariéra je pestrá – od předlistopadového členství v KSČ (kde společné vlastnictví bylo cílem a modlou) až po post náměstkyně primátorky za hnutí ANO. Zdá se, že zvyk „všechno patří všem“ (včetně cizích textů) si přenesla i do své blogerské praxe.
Analýza „tvůrčího“ postupu (Míra shody: 95 %)
Pojďme se podívat na ty nejkřiklavější „náhody“ v jejích textech:
Bytová krize (únor 2026): Opsáno z Hampla (Echo, květen 2024). Míra shody: 98 %. Paní profesorka jen mechanicky posunula letopočty. Hamplovy úvahy o tom, že za nízkou porodnost nemohou byty i o „smrskflaci“ převzala s grácií kádra, který ví, že dobrý nápad se má znárodnit ve prospěch lidu. V celém textu tak jen mechanicky posunula letopočty..
Koncesionářské poplatky (únor 2026): Opsáno z Hampla (Echo, únor 2024). Míra shody: 92 %. Celá úvaha o tom, že poplatky jsou vlastně daň, srovnání s DPH a specifický nápad s „osobním trestem v hokeji“. To všechno paní profesorka „vymyslela“ úplně stejně jako Hampl dva roky před ní.
Demografická hrůza (duben 2026): Opsáno z Hampla (Echo, duben 2024). Míra shody: 95 %. Tady už sedí i interpunkce. Pasáže o tom, že ekonomové k demografii raději mlčí, jsou opsány tak věrně, že i čárky v souvětích sedí na milimetr. Je to prostě osudová přitažlivost k cizímu textu.
Ale abychom se sami nechlubili cizím peřím. Nejsme první, kdo si tohoto fascinujícího souznění duší všiml. Na síti X už čtenáři upozorňovali na to, že její texty jsou „přes kopírák“ s Hamplovými sloupky v Týdeníku Echo a ironicky se ptali, zda paní profesorka neprovozuje spíše „duševní parazitismus“. Dokonce v diskusích gratulovali paní profesorce k „telepatickému spojení“ s archivem Echa.
Paní profesorka zkrátka neopisuje omylem, ona takto „tvoří“ systémově – její profil obsahuje minimálně 12 textů, které vykazují shodu nad 90 % s dřívějšími texty jiných autorů.
Proč to dělá?
Jako bývalá politička je paní profesorka zvyklá na efektivitu. Proč ztrácet čas psaním vlastních analýz, když už je někdo napsal lépe? Stačí jen v ukradeném textu změnit „2024“ na „2026“ a tvářit se jako vizionářka. Je to vlastně takový akademický leasing. Paní profesorka si pronajala Hamplův mozek, přelakovala ho na svůj blog a doufala, že si v tom fofru nikdo nevšimne, že pod kapotou burácí motor z minulé sezóny. Psychologie tomu říká kleptománie, v tomto případě řízlé s grafománií
Závěr
V akademickém světě se tato praxe stíhá jako plagiát, v KSČ se tomu říkalo kolektivismus a v marketingu hnutí ANO se tomu říká „makáme“. Paní profesorka Kislingerová nám jen ukazuje, že tyhle světy jdou krásně skloubit – stačí mít hroší kůži, tituly a dobré připojení k archivu Echa.
Pokud vás zajímá, co bude paní profesorka „psát“ příště, stačí sledovat staré články Mojmíra Hampla. Budete mít náskok před její „vizionářskou“ budoucností!
Jan Urban
Jak „vyšinutý" je Trump?
Poté, co Trump pohrozil Íránu zničením civilní infrastruktury, pokud neotevře Hormuzský průliv, reagoval Teherán prohlášením, ve kterém amerického prezidenta označil za „vyšinutého“ a jeho hrozby za „blouznění naprostého šílence“.
Jan Urban
Proč se ekonomiky utrhly ze řetězu, učebnice ekonomie už neplatí (a všimla si toho i ČNB?)
Pamatujete na ty časy, kdy ekonomie fungovala jako automat na kafe? Centrální banka vhodila minci (zvýšila úroky), ozvalo se cvaknutí a vypadla zchlazená inflace. Jednoduché, logické, v učebnicích podtržené tlustou fixou.
Jan Urban
Demografická hrůza? Stačí vypnout Wi-Fi a zakázat Maďarsko!
Demografie je ideální hřiště pro „facebookové experty“. Můžete si totiž vybrat libovolného viníka: za to, že se rodí málo dětí, může buď Netflix, drahé byty, nebo fakt, že jsme prostě moc vzdělaní.
Jan Urban
Ekonomický manuál pro přežití ve světě, kde aktivní blb napáchá víc škod než cizí armáda
Jedno z nepřevratnějších ekonomických zjištění všech dob, které však zcela příznačně zatím neproniklo do učebnic ekonomie, je princip ekonomické hlouposti, odhalený už před lety americkým ekonomem Cipollou. V čem spočívá?
Jan Urban
Best in Chaos: Hra o trůny v domově důchodců, kde Trump ani Babiš netuší, co udělají zítra
Zatímco my obyčejní smrtelníci si plánujeme, co budeme příští týden obědvat nebo kam pojedeme na dovolenou, v nejvyšších patrech politiky se hraje úplně jiná liga. Říkejme jí třeba „Politický Alzheimer Cup“
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020