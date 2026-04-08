Zázrak akademického cestování v čase: Platonická láska profesorky k cizím myšlenkám

Vždycky jsem si myslel, že největším přínosem politiky pro akademickou sféru je mluvit dlouho o ničem. Profesorka Kislingerová nám ale ukazuje, že bývalý politik ANO dokáže mnohem víc: dokáže popřít hranice mezi „moje“ a „tvoje“.

Její blog na iDNES je unikátní experiment v oblasti omlazování. Paní profesorka v něm publikuje texty s datem 2025 a 2026, které jsou „omlazenými“ články ekonoma Mojmíra Hampla z roku 2024.

Zlí jazykové by řekli, že jde o plagiát, ale já v tom vidím něco mnohem romantičtějšího: hluboký, až platonický obdiv k Mojmíru Hamplovi. Paní profesorka se do jeho myšlenek zamilovala natolik, že je prostě musela vydávat za své.

Od rudé knížky ke „Copy-Paste“

Paní profesorka má pro „sdílení“ (zejména cizího majetku a myšlenek) dlouholetý trénink. Její kariéra je pestrá – od předlistopadového členství v KSČ (kde společné vlastnictví bylo cílem a modlou) až po post náměstkyně primátorky za hnutí ANO. Zdá se, že zvyk „všechno patří všem“ (včetně cizích textů) si přenesla i do své blogerské praxe.

Analýza „tvůrčího“ postupu (Míra shody: 95 %)

Pojďme se podívat na ty nejkřiklavější „náhody“ v jejích textech:

Bytová krize (únor 2026): Opsáno z Hampla (Echo, květen 2024). Míra shody: 98 %. Paní profesorka jen mechanicky posunula letopočty. Hamplovy úvahy o tom, že za nízkou porodnost nemohou byty i o „smrskflaci“ převzala s grácií kádra, který ví, že dobrý nápad se má znárodnit ve prospěch lidu. V celém textu tak jen mechanicky posunula letopočty..

Koncesionářské poplatky (únor 2026): Opsáno z Hampla (Echo, únor 2024). Míra shody: 92 %. Celá úvaha o tom, že poplatky jsou vlastně daň, srovnání s DPH a specifický nápad s „osobním trestem v hokeji“. To všechno paní profesorka „vymyslela“ úplně stejně jako Hampl dva roky před ní.

Demografická hrůza (duben 2026): Opsáno z Hampla (Echo, duben 2024). Míra shody: 95 %. Tady už sedí i interpunkce. Pasáže o tom, že ekonomové k demografii raději mlčí, jsou opsány tak věrně, že i čárky v souvětích sedí na milimetr. Je to prostě osudová přitažlivost k cizímu textu.

Ale abychom se sami nechlubili cizím peřím. Nejsme první, kdo si tohoto fascinujícího souznění duší všiml. Na síti X už čtenáři upozorňovali na to, že její texty jsou „přes kopírák“ s Hamplovými sloupky v Týdeníku Echo a ironicky se ptali, zda paní profesorka neprovozuje spíše „duševní parazitismus“. Dokonce v diskusích gratulovali paní profesorce k „telepatickému spojení“ s archivem Echa.

Paní profesorka zkrátka neopisuje omylem, ona takto „tvoří“ systémově – její profil obsahuje minimálně 12 textů, které vykazují shodu nad 90 % s dřívějšími texty jiných autorů.

Proč to dělá?

Jako bývalá politička je paní profesorka zvyklá na efektivitu. Proč ztrácet čas psaním vlastních analýz, když už je někdo napsal lépe? Stačí jen v ukradeném textu změnit „2024“ na „2026“ a tvářit se jako vizionářka. Je to vlastně takový akademický leasing. Paní profesorka si pronajala Hamplův mozek, přelakovala ho na svůj blog a doufala, že si v tom fofru nikdo nevšimne, že pod kapotou burácí motor z minulé sezóny. Psychologie tomu říká kleptománie, v tomto případě řízlé s grafománií

Závěr

V akademickém světě se tato praxe stíhá jako plagiát, v KSČ se tomu říkalo kolektivismus a v marketingu hnutí ANO se tomu říká „makáme“. Paní profesorka Kislingerová nám jen ukazuje, že tyhle světy jdou krásně skloubit – stačí mít hroší kůži, tituly a dobré připojení k archivu Echa.

Pokud vás zajímá, co bude paní profesorka „psát“ příště, stačí sledovat staré články Mojmíra Hampla. Budete mít náskok před její „vizionářskou“ budoucností!

Autor: Jan Urban | středa 8.4.2026 19:39 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Další články autora

Jan Urban

  • Počet článků 162
  • Celková karma 14,90
  • Průměrná čtenost 384x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.