Závan střízlivosti z hnutí ANO, aneb Vědělo hnutí, koho si bere do vlády?
Je ale třeba umět pochválit i politického soupeře. A tentokrát se to nabízí. Alena Schillerová totiž objevila starou demokratickou zásadu: když vás lidé vypískají, není správnou reakcí hrozit jim odebráním dotací. A to je malý civilizační pokrok.
Ve chvíli, kdy někteří ministři Motoristů usoudili, že folklorní festival má být vděčný za státní podporu a odměnou za ni je povinnost tleskat vládním politikům, tím spíš, že na sebe berou roli klaunů, přišla ministryně financí s překvapivě rozumnou větou: „Dotační politika se nedělá podle pískotu.“
Jde o velmi „střízlivé“ vystoupení, které by si klidně mohlo dát pracovní název Závan reality po dlouhé noci politického marketingu. Zvláštní je především lehkost, s jakou se z role ministryně financí stává komentátorka veřejné morálky a politické hygieny
A je to vlastně povzbudivé. Ukazuje se, že i v koalici vedené Andrejem Babišem se občas objeví záblesk pochopení, že veřejné peníze nejsou odměnou za politickou poslušnost a že občané mají právo politikům zatleskat, nebo je také vypískat.
Kdyby se tato zásada ujala trvale, mohli bychom se dočkat skutečné revoluce: politici by přestali považovat kritiku za osobní urážku a dotace za nástroj převýchovy obyvatelstva. A to by byl na české poměry téměř folklorní zázrak.
Člověk si však současně si položí otázku: začíná ANO zjišťovat, že partnerství s Motoristy může být dražší, než čekalo? A vědělo hnutí ANO, koho si vlastně bere do vlády?
Kdo jsou totiž Motoristé? Potomci klausovy ideologie, podle níž je klimatická změna jen názorovým omylem alarmistů? Pohrobci nejrůznějších pravicových experimentů, které skončily dříve, než si voliči zapamatovali jejich program? Nebo jen sběrači funkcí, kteří zjistili, že cesta k moci vede přes hlasité výroky, kulturní války a několik dobře mířených urážek?
Je to trochu paradox. Hnutí ANO, které se rádo prezentuje jako pragmatické a manažerské, si zvolilo partnera, který občas působí dojmem, že vládu chápe spíš jako permanentní diskusní pořad na sociálních sítích. Navíc se přitom ze zpráv v tisku dozvídáme, že Havlíčkovi úředníci tvrdí, že Motoristé jsou pod vlivem dezinformací a možná i Ruska.
A možná právě proto zazněla od Aleny Schillerové ona nečekaně střízlivá věta. Možná totiž i v ANO začínají tušit, že cena za tento politický sňatek může být vyšší, než se původně zdálo. Koaliční partner je totiž jako příbuzný, kterého si nevyberete. Nejdřív vás baví jeho historky, pak se trochu stydíte za jeho výroky a nakonec se přistihnete, že na rodinných oslavách vysvětlujete, že „to tak nemyslel“.
A jestli je dnešní vystoupení Aleny Schillerové opravdu závanem střízlivosti, pak možná neříká ani tak něco o folklorních festivalech. Možná je to první nenápadný signál, že v ANO začínají přemýšlet, zda si do vlády nepřizvali partnera, který je stojí víc, než kolik politicky přináší.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020