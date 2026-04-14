Zastropování cen paliv: Záchranná brzda, nebo cesta do pekel?
Vláda schválila opatření k regulaci trhu s pohonnými hmotami, které zahrnuje omezení marží čerpacích stanic a snížení spotřební daně. Aktuálně ministerstvo financí vyhlašuje maximální přípustné ceny na denní bázi. Tato politika má však své zastánce i hlasité kritiky a její dopady jsou komplexnější, než se na první pohled zdá.
Pro: Proč zastropování dává smysl?
Sociální ochrana: Okamžitě tlumí cenové šoky pro domácnosti a firmy, pro které je doprava klíčovým nákladem.
Kontrola marží: Brání zneužívání situace prodejci, kteří by mohli v době krize a rostoucích uměle a skrytě navyšovat zisky nad rámec běžné praxe.
Psychologický efekt: Stát dává najevo, že situaci řeší, což může uklidnit trh a zabránit panickému předzásobování v první fázi krize. Navíc je to bod pro vládu, která „maká“.
Proti: Kde leží skrytá rizika a vedlejší účinky?
Hrozba nedostatku: Pokud strop nerespektuje růst světových cen ropy, prodejcům se nevyplatí palivo dovážet, což může vést k prázdným nádržím na pumpách, či frontám u pump.
Deformace trhu: Uměle nízká cena nemotivuje ke spotřebitelským úsporám, které jsou v době globálního nedostatku jakékoli suroviny nezbytné pro stabilitu systému. Spotřeba přestává reagovat na signály trhu a stává se ekonomicky neefektivní. Neefektivní je totiž ekonomicky jakákoli spotřeba, jejíž užitek je nižší než její celkové společenské náklady.
Zátěž pro státní rozpočet: Mnoho lidí se domnívá, že zastropování je jen úřední rozhodnutí, které stát nic nestojí. Opak je pravdou. Pokud vláda nařídí prodejní cenu, která je nižší než nákupní cena na světových trzích, musí prodejcům (pumpy, distributoři) rozdíl často doplácet ze státního rozpočtu, aby nezkrachovali. K tomu se přidává výpadek z příjmů kvůli snížení daní. Každá koruna, kterou stát takto „ušetří“ občanům u pumpy dnes, se stává součástí státního dluhu, který v budoucnu zaplatí opět daňoví poplatníci i s úroky.
Riziko front a logistický kolaps: Očekávání, že se strop bude zvyšovat (tedy že benzín zdraží), vyvolává u lidí instinktivní potřebu předzásobit se „za starou cenu“. To vede k okamžitému náporu u stojanů. Pumpy mají omezenou kapacitu nádrží, a pokud se během pár hodin vystřídá trojnásobek aut, palivo dojde dříve, než stačí přijet cisterna. Prázdné stojany pak vyvolají další paniku a začarovaný kruh tankování do kanystrů.
Závěr:
Zvýšení stropů, ke kterému v těchto dnech dochází, naznačuje, že i vláda si uvědomuje neudržitelnost příliš nízkých cen oproti globálnímu trhu. Zastropování tak funguje spíše jako krátkodobý tlumič nárazů než jako dlouhodobě udržitelné řešení. Snaha „přelstít“ trh má vždy svou cenu – a tu dříve či později budeme muset zaplatit všichni.
Řekla nám to vláda?
Jan Urban
Když mozek v práci stávkuje: 7 vtipů, které vám vrátí nadhled
Pracovní nasazení je důležité, ale bez občasné dávky humoru se z nás stanou vyhořelé stroje. Krátká pauza a úsměv dokážou restartovat kreativitu i v tom nejnáročnějším dni. Tady je pár kousků z profesního prostředí.
Jan Urban
Papež Donald I.: Pokukuje Trump po postu ve Vatikánu?
Mezinárodní zákulisní šeptanda naznačuje, že Donald Trump možná netouží jen po dalším kole v Oválné pracovně. Co když mu ke štěstí chybí bílá sutana a aura neomylnosti? Jsou totiž ega, kterým je i Amerika malá.
Jan Urban
Maďarský zlom: Teď už zbývá jen Fico a Babiš
Výsledky čerstvých maďarských voleb, ve kterých po 16 letech skončila éra Viktora Orbána a k moci nastupuje hnutí Pétera Magyara, nejsou jen lokální zprávou. Jsou zrcadlem a inspirací pro celou střední Evropu.
Jan Urban
Hlavně opatrně. Abychom náhodou neřekli pravdu nahlas
Česká politika má zvláštní talent: i jednu větu umí proměnit v ideologickou válku. Tentokrát se to povedlo dokonale. Prezident řekl, že Trump svými výroky o NATO podkopal důvěru v alianci víc než Putin — a máme zaděláno na drama.
Jan Urban
Proč jsou v Česku nižší mzdy než v Německu či Rakousku – a kdy se to změní
České mzdy jsou nižší proto, že naše ekonomika vytváří méně hodnoty na pracovníka. Krátkodobě už prostor pro jejich rychlý růst není velký, protože už rostly i rychleji než produktivita. Dlouhodobě existuje, za určitých podmínek.
|Další články autora
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Pohřešovanou čtrnáctiletou dívku našli v lese, pomohla informace od místních
Policie od pondělka pátrala po čtrnáctileté dívce, která zmizela v obci Senožaty na Pelhřimovsku....
Letošní Divadelní Flora v Olomouci bude hostit divadelníky z devíti zemí
Celkem 60 událostí, včetně desítky zahraničních produkcí, nabídne letošní ročník olomouckého...
Nechutné, řekla o erotickém focení dětí žalobkyně. Soud potvrdil tresty příbuzným
Královéhradecký krajský soud znovu rozhodl v případu zneužívaných sourozenců. Loni v červnu po...
V Olomouci stěhovali středověkou loď z kmene, lidé ji uvidí poprvé po 64 letech
Zabalit do igelitu a více než čtyřmetrová historická loď ze 16. století vážící kolem 100 kilogramů...
- Počet článků 170
- Celková karma 15,35
- Průměrná čtenost 403x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020