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Záhada fondu RSVP a jiné pohádky z Nedělní debaty

Pokud jste v neděli při obědě omylem naladili ČT, možná jste si řekli, že naše oblíbená politická kouzelnice s čísly Alena Schillerová, opět předvedla rétorický výkon, který si zaslouží zápis do učebnic alternativní reality.

Téma? Co jiného než novela o střetu zájmů. Zápletka? Proti komu vlastně ta novela míří?

Zákon, který vznikl sám od sebe

Koaliční poslanci předložili novelu o střetu zájmů. Logicky uvažující občan (ten nešťastník, co ještě pořád věří v příčiny a následky) by si mohl myslet, že když se v Česku schvaluje zákon o střetu zájmů, má to něco společného s jistým pánem, který vlastní půlku zemědělsko-mediálního trhu a zároveň šéfuje největšímu politickému hnutí.

Ale kdepak! Paní Alena nás v přímém přenosu vyvedla z hlubokého omylu. Podle ní tato novela vůbec nevznikla kvůli Andreji Babišovi .

To je fascinující konstatování. Představuji si to asi tak, že se poslanci takhle v týdnu sešli, strašně se nudili, venku pršelo, a tak si řekli: „Hele, co kdybychom napsali zákon o střetu zájmů?

RSVP: Když fondu pošlete pozvánku a on vám vrátí holding

Hlavní pointa lidové tvořivosti paní místopředsedkyně ale přišla ve chvíli, kdy začala vysvětlovat, jak moc je Andrej Babiš od svého impéria odříznutý. Cituji:

„Andrej Babiš se zbavil holdingu Agrofert, když ho převedl do svěřenského fondu RSVP Trust.“

Přátelé, teď se na vteřinu zastavíme. Pokud se pohybujete ve světě internetu, marketingu nebo firemních večírků, zkratku RSVP moc dobře znáte. Pochází z francouzského „Répondez s’il vous plaît“ , což v překladu znamená: „Odpovězte, prosím, zda dorazíte.“ Používá se to na pozvánkách na svatby, rauty nebo tiskové konference.

Paní Alena nám tak nechtěně odhalila úplně nový druh právní entity. RSVP Trust . To zřejmě není běžný svěřenský fond, ale spíš taková permanentní party pozvánka. Holding tam sice odložíte u šatny, ale v podstatě tím dáváte vědět: „Jasně, s tou dividendou se mnou stoprocentně počítejte, dorazím hned, jak mi skončí schůze Sněmovny.“

(Pro puntičkáře: fond se samozřejmě jmenuje AB Private Trust , ale verze s RSVP je daleko upřímnější. Ukazuje totiž, že holding je sice formálně za zdí, ale na pípnutí z telefonu okamžitě odpovídá: Ano, šéfe, už běžím. )

Emoční anatomie jednoho popření

Kdybychom měli tento moment analyzovat optikou psychologie, pak paní Schillerová zde předvedla ukázkový mechanismus popření (denial).

Zatímco průměrný člověk by při tvrzení, že Agrofert nemá s Babišem nic společného, ​​urtpěl bleskovou biologickou emocionální reakci– červenání v obličeji, zrychlený tep a pot na dlaních z toho, že mluví zjevný nesmysl –, paní Alena má svůj mozek pro podobné případy vytrénovaný na absolutní maximum. Dokáže vyprávět příběh o RSVP fondu s tak ledovým klidem, že nezbývá než jí zatleskat. Její mozek prostě přepsal realitu tak dokonale, že tomu v tu chvíli pravděpodobně věřila i ona sama.

Co dodat

Závěr z nedělní chvilky poezie na čerstvě zestátněné ČT je jasný. Peníze v rozpočtu se sice stále „nacházejí“ jako houby po dešti, ale střet zájmů v České republice neexistuje. Existují jen poslanci, co píší zákony pro radost, a svěřenské fondy, které vám na vaši politickou práci pošlou zdvořil pozvánku s nápisem RSVP.

Autor: Jan Urban | pondělí 15.6.2026 16:05 | karma článku: 19,34 | přečteno: 302x

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