Záhada dějin: komunistická záliba v azbuce
Dnešní Rusko je všechno možné, jen ne komunistické. Je to oligarchický kapitalismus, možná spíše feudalismus, v té nejtvrdší, postsovětské podobě, kde by Marx dostal vyrážku a Engels by si změnil jméno.
Současné Rusko je země ultrabohatých magnátů, pravoslavného kýče, nacionalismu a kultu silného vůdce. Tedy přesný opak všeho, co si komunismus kdysi aspoň předstíral, že prosazuje. Ale českému komunistovi to nevadí. Stačí, že Rusko „štve Západ“, a ideologické rozpory se kouzelně vypaří. Dialektický materialismus hadr.
Ještě jakž takž lze pochopit, když se k Rusku tulí pravicoví extrémisté. Autoritářství, militarismus, kult síly, pohrdání liberální demokracií – tam ta chemie funguje. To je láska z rozumu i ze srdce. Ale u levicových extrémistů? To už není ideologický obrat, to je ideologická lobotomie.
Ve výsledku tak sledujeme podivné divadlo: lidé, kteří se ohánějí rovností a sociální spravedlností, obdivují stát, kde nerovnost bují jak pampelišky na jaře a odbory mají zhruba stejnou váhu jako petice na Marsu. Ale nevadí. Hlavně že je to Rusko. A hlavně že je to „proti Americe“. Obsah je vedlejší, symbol je všechno.
Komunismus tak dnes přežívá už jen jako sentiment, nostalgická samolepka a omluva pro bezmezný obdiv k čemukoli, co zavání autoritářstvím a má azbuku v názvu. A to je na tom možná to nejsmutnější – i ten starý špatný komunismus měl aspoň nějakou ideologii. Ten dnešní má už jen orientaci na mapě
Jan Urban
Jak vývoj motá hlavy i těm nejskalnějším, aneb svět je malý a o paradoxy v něm není nouze
Pohádkové vyprávění o tom, jak se z pevných ideologií stávají pružné převleky, z nepřátel vzory a ze zásad rekvizity: satira o zaprášených poučkách a lidské schopnosti tvářit se, že přesně takhle to bylo vždycky myšleno.
Jan Urban
Od strachu k tichu, aneb jak se rodí nová ČT (fikce)
Myšlenka zestátnění veřejných médií nevznikla z údajného strachu z jejich vlivu. To je pomluva. Vznikla z hluboké, upřímné lásky politiků k pravdě – ideálně jedné, stabilní a neměnné. A kdo by ji měl vyprávět lépe než stát?
Jan Urban
Když se někdo snaží zalíbit a být vtipný, ale nemá na to
Jak se premiér pokusil o vtip a ukázal, že k tomu, být vtipný, nestačí mluvit fistulí. Dopadl tak jen jako servilní klaun
Jan Urban
Tři paradoxy současného světa
Žijeme v době, jejíž přístup k informacím, možnosti výběru i svoboda jednání by nám ještě nedávno připadaly jako sci-fi. Přesto se však v názorech ztrácíme, v rozhodování váháme a v debatách jsme svědky spíše emocí než faktů.
Jan Urban
Babišova koalice stability
Pro ty, kdo hluboce milují dotace, dávky a jistotu státní výplaty je Babišova vláda požehnáním. Tedy aspoň do doby, než zjistí, jak si její podporou pod sebou řežou větev
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Výhrůžka na adresu prezidenta. Frustrovaný člověk dal průchod emocím, řekl Pavel
V souvislosti s návštěvou prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji policisté prověřují nevhodný...
Nové Město na Moravě 2025/2026: Muži jedou v Novém Městě na Moravě vytrvalostní závod
Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou...
Oneplay připomíná brutální mord. Třetí vražda Jiřího Straky se odehrála na Puškinově náměstí
Puškinovo náměstí v Bubenči skrývá temnou minulost. Právě tady 16. května 1985 spartakiádní vrah...
Bezemisní taxíky u pražských zastupitelů neprošly, povinné ale bude Euro 6d
V Praze budou od srpna 2026 moci jako taxi jezdit jen vozy splňující alespoň emisní normu Euro 6d....
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
- Počet článků 18
- Celková karma 10,31
- Průměrná čtenost 348x