Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z historie ekonomického bizáru: Stručné dějiny lidské snahy poručit cenovkám

Chcete vědět, jak spolehlivě vyprázdnit regály a vyvolat fronty? Pak vítejte u kroniky největšího omylu v dějinách lidstva: představy, že zakážete-li věcem zdražovat, budou automaticky levné. Spoiler: Nebudou. Jen zmizí z trhu.

Takže tady je chronologický průvodce „síní slávy“ politické nepoučitelností a odvěké snahy bojovat proti zákonům ekonomiky.

1. Starověká Mezopotámie: Pivo nebo život (cca 1750 př. n. l.)

Král Chammurapi věřil, že trh se dá uřídit hrozbou utopením. Pokud šenkýřka prodala pivo moc draho nebo za stříbro místo obilí, šup s ní do vody. Ironický důsledek: Hostinské se sice přestaly topit, ale princip „stát nám diktuje marži u piva“ zůstal v některých hlavách nesmrtelný dodnes.

2. Antický Řím: Diokleciánův „Cenový strop smrti“ (301 n. l.)

Císař nejdřív znehodnotil měnu, a když ceny logicky vyletěly, vydal edikt o maximálních cenách. Trest za porušení? Smrt. Železná logika: Obchodníci zboží raději schovali, než aby ho prodávali pod cenou pod hrozbou popravy. Trhy zely prázdnotou, lidé se vrátili k výměně koz za sandály a císař zjistil, že ani meč ekonomiku nenakrmí.

3. Středověk: Svatá „spravedlivá“ cena (cca 13. století)

Církev přišla s konceptem „spravedlivé ceny“. Zisk byl podezřelý, drahota hříšná. Pokud přišla neúroda a vy jste chtěli za mouku víc, byli jste v podstatě agentem pekla. Výsledek: Pekaři se raději vykašlali na shánění obilí z jiných krajů, protože by na tom i tak prodělali. Místo drahého chleba nebyl žádný chleba. Ale duše zůstaly čisté (a žaludky prázdné).

4. Britská tma: Daň z oken (1696)

Stát chtěl zdanit bohatství, a tak zavedl daň podle počtu oken, tedy doslova cenu za okno..Kreativní řešení: Lidé okna prostě zazdili. Dodnes najdete v Británii historické domy se slepými okny z cihel. Stát chtěl peníze za světlo, lidé si vybrali tmu.

5. Francouzská revoluce: Maximální gilotina (1793)

Revolucionáři chtěli zachránit lid před hladem zastropováním ceny obilí a mouky.

Krátký proces: Rolníci obilí schovali, vláda na ně poslala armádu, aby ho zabavila, a nakonec se pod gilotinou střídali pekaři s komisaři. Revoluce zjistila, že hladové břicho na dekrety neslyší.

6. USA v 70. letech: Nixonovo fiasko (1971)

I „kapitalistický“ prezident Nixon zkusil zmrazit ceny a mzdy. Čára přes rozpočet: Jakmile přišla ropná krize, benzín se kvůli cenovým stropům k pumpám prostě nedostal. Amerika skončila v nekonečných frontách u suchých stojanů.

7. Komunismus: Kult nedostatku (20. století)

Zde regulace dosáhla vrcholu. Ceny byly lidové, stabilní a... úplně k ničemu.

Sportovní vložka: Stání ve frontě se stalo národním sportem. Měli jste sice plné peněženky vyrovnaných stokorun, ale v obchodě jste mohli koupit maximálně leštěnku na parkety. Toaletní papír byl luxusní artikl získatelný pouze po známosti.

8. Moderní doba: Demolice nájemným (20. a 21. století)

New York, Berlín, San Francisco. „Bydlení je právo, nájem nesmí růst!“ Urbanistická tragédie: Majitelé domů zjistí, že se jim nevyplatí opravit ani prasklou žárovku, natož tekoucí střechu, protože z regulovaného nájmu nepokryjí ani barvu na plot.

Nové byty se nestaví a lidé se v regulovaných bytech drží jako klíšťata, i když tam bydlí sami a v pěti pokojích. Čtvrti začnou vypadat jako po náletu, a najít volný byt je těžší než najít poctivého politika. V New Yorku se dokonce stávalo, že lidé „dědili“ nájemní smlouvy jako královské tituly, zatímco zbytek populace spal v krabicích.

9. Zimbabwe: Zatýkání za inflaci (2007)

Prezident Mugabe tiskl peníze jako o závod, a když přišla inflace, zakázal obchodníkům zvyšovat ceny. Absurdní vyvrcholení: Policie zatkla přes 1 300 manažerů za to, že chtěli za zboží zaplatit tolik, aby si mohli koupit další zboží. Obchody byly během pár hodin vyrabované. Jeden majitel byl zatčen za to, že chleba stál v přepočtu o 2 koruny víc, než chtěl diktátor. Obchody byly během pár hodin vyrabované.

10. Venezuela: Armáda u toaleťáku (2013)

Vláda určila tak nízké ceny hygienických potřeb, že se je nevyplatilo vyrábět.

Vrchol bizáru: Stát nasadil armádu, aby obsadila továrnu na toaletní papír a „zajistila distribuci“. Představte si po zuby ozbrojené vojáky v maskáčích, jak s vážnou tváří hlídají ruličky dvouvrstvého papíru. Nepomohlo to. Papír prostě nebyl a lidé se naučili používat staré noviny (ve kterých se psalo o tom, jak skvěle ekonomika šlape)..

11. Argentina: Hlídky na svíčkovou (21. století)

Argentina, země, kde mají víc krav než lidí a steak je tam základní lidské právo. Vláda se tak rozhodla, že hovězí musí být levné pro všechny, a tak zastropovala jeho ceny. Důsledek: Farmáři se podívali na své náklady, pak na vládní tabulku a řekli si: „¡No!“ Místo aby krávy prodávali pod cenou řezníkům, raději je nechali pást jako domácí mazlíčky nebo přešli na pěstování sóji.

V zemi hovězího masa byl najednou nedostatek... hovězího masa. Vláda pak vyslala do ulic „cenové hlídky“, aby kontrolovaly řezníky, jestli náhodou neschovávají svíčkovou v mrazáku.

12. Současnost: Benzínové hrátky

A jsme u dneška. Jakmile ceny paliv poskočí, politici tasí „zastropování“ cen či marží.

Realita u pumpy: Scénář je i zde stejný. Levný benzin spustí nákupní horečku, která vyprázdní sklady, jejich doplnění se však pro dodavatele stává charitou, kterou si nemohou dovolit. Brzy nato se tak na stojanech objeví nápis ‚Mimo provoz‘. Státní cenové vyhlášky mají totiž k prázdným nádržím blíž, než si jsou úředníci ochotni připustit. Stát má sice možnost tento výpadek odvrátit trvalými dotacemi, ty jsou ale jen optickým klamem – lidé je nakonec stejně zaplatí ve svých daních.

Proč jsou politici nepoučitelní?

Ceny jsou jako teploměr, a tak když je vám horko, rozbití teploměru horečku nesrazí. Jen nebudete vědět, na čem jste, a horečka vás skolí o to dříve. Ekonomika se nedá uřídit dekretem o nic víc než gravitace.

Možná si říkáte: „Vždyť to za ty tisíce let nefungovalo ani jednou, tak proč to zkoušejí znovu?“ Odpověď je prostá, ale trochu děsivá. Pokud existuje jedna věc, kterou politici milují víc než stříhání pásek, je to představa, že poručí větru, dešti a cenovce u hovězího.

Hlasy teď, problémy potom: Regulace cen funguje fantasticky... první tři dny. Lidé jsou nadšení, že je levno, a politik sbírá body. To, že za měsíc nebude co kupovat, se bude řešit až potom (a nejspíš se z toho obviní „zlí spekulanti“).

Iluze moci: Přiznat, že cenu určuje trh, znamená přiznat, že politik je v podstatě nepodstatný. A to ego málokterého vládce unese. Raději se tváří, že poručí ekonomice jako Dioklecián.

Hledání viníka: Regulace vytvoří problém, který politik následně „řeší“ další regulací. Je to nekonečný seriál, ve kterém je politik za hrdinu, i když požár sám založil.

Autor: Jan Urban | úterý 5.5.2026 18:06 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Jan Urban

Jak vypadá „systémová nespravedlnost“ v praxi? Návod pro začínají i pokročilé premiéry

Máte pocit, že spravedlnost je slepá? Omyl. V českém rybníčku má zrak zcela vynikající. Tak dobrý, že jí umožňuje v téže kauze jasně rozlišit, koho se její verdikt týká, zvláště pokud její pohled směřuje k vládním lavicím.

4.5.2026 v 19:07 | Karma: 14,82 | Přečteno: 212x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Programy stran aneb shoda, která je vyšší, než by se zdálo

Krátce před volbami nastává v české politice magické období. Billboardy raší jako plíseň po dešti a strany objevují, že mají program. Po volbách však opět nastávají léta improvizací, mlžení či bezobsažných tiskových konferencí.

3.5.2026 v 13:26 | Karma: 9,69 | Přečteno: 130x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Proč je „náš“ zloděj lepší než ten „jejich“: Psychologie dvojího metru voličů u korupce

Všichni ten scénář známe. Když se objeví korupční kauza u politika ze strany, kterou nemusíme, cítíme spravedlivé rozhořčení. Máme jasno: je to důkaz jejich prohnilosti. Když se ale totéž stane „našemu“ kandidátovi, je vše jinak.

2.5.2026 v 9:55 | Karma: 16,19 | Přečteno: 316x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Paní Martina Kohout a bitva o koncovku, aneb Jak jsme se naučili nebát se ztráty „-ová“

Je to pár let, co českým rybníčkem otřásla revoluce. Nešlo o politiku, ale o tři písmena. Vlastně o jejich absenci. Ženy dostaly možnost odložit své „-ová“, a z Jany Novákové se tak rázem stala Jana Novák.

1.5.2026 v 9:36 | Karma: 14,54 | Přečteno: 350x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Paradox moci aneb Proč Babiš „hoří“ rychleji než Trump

Závěr dubna 2026 nám připravil politický úkaz, který by se dal nazvat vystřízlivěním z koblih. Čerstvá data CVVM vyvolala v Průhonicích nejspíš slušné pozdvižení: vládě Andreje Babiše věří pouhých 25 % lidí.

30.4.2026 v 12:33 | Karma: 23,59 | Přečteno: 405x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
4. května 2026  10:10

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

5 důvodů, proč jít v květnu do kina. Vrací se brutální bojový turnaj i Hvězdné války

V Mortal Kombat II se šampioni Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního...
5. května 2026  19:20

Květen bývá měsícem, kdy to venku láká na zahrádky a procházky. Letos ale kina servírují tak silný...

Za podporu terorismu má mladík podmínku 18 měsíců a zákaz sociálních sítí

ilustrační snímek
5. května 2026  17:40,  aktualizováno  17:40

Mladistvý, který na internetu propagoval teroristické organizace, dostal podmíněný trest na 18...

Ze sta hektarů už jen pět. Dohašení požáru v Českém Švýcarsku bude bez letadel

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...
5. května 2026  8:32,  aktualizováno  19:13

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. V úterý se...

Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu o kopiích a falzech, bude do října

OlomouckĂ© arcibiskupstvĂ­ otevĹ™elo vĂ˝stavu o kopiĂ­ch a falzech, bude do Ĺ™Ă­jna
5. května 2026  17:17,  aktualizováno  17:17

Olomoucké arcibiskupství dnes otevřelo výstavu věnovanou kopiím a padělkům. Návštěvníkům má podle...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jan Urban

  • Počet článků 195
  • Celková karma 16,09
  • Průměrná čtenost 408x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.