Vzpomínky na budoucnost, aneb můj největší životní publicistický úspěch
Možná to bylo pod vlivem určité TV debaty, vystoupení některého z politiků, nebo jen brouzdání mezi komentáři na internetu, ale měl jsem dojem, označovaný jako deja vue, nebo možná pocit, že se účastním jakési zvláštní historické rekonstrukce.
Kostýmy byly sice trochu dražší, a propagandisté používali i mírně odlišných hesel – místo světlých zítřků mluvili o strategických vizích – ale jinak se obsah i forma jejich sdělení, ale ani argumentace hlavních aktérů debat, příliš nevzdalovaly tomu, co bylo běžné v dobách předlistopadových.
A právě tehdy se mi z paměti vynořila jedna dávno zapomenutá osobní historka z konce socialismu. Z doby, kdy jsem byl mladý ekonom a pracoval tehdy v instituci, která měla poněkud schizofrenní poslání: v rámci možností přemýšlet, jak učinit komunistickou ekonomiku alespoň o něco méně absurdní, ale současně navrhovat taková řešení, při jejichž čtení by stranickým papalášům nepraskla cévka, a celý ústav nebyl rozprášen jako ideologicky závadný.
Byla to zvláštní disciplína. Něco mezi ekonomií, psychologií a pyrotechnikou. Člověk musel odhadnout, kolik racionality ještě systém snese, než se mu spustí obranný mechanismus.
A pak přišlo pozvání do televize.
Dnes už si málokdo umí představit, co televize tehdy představovala. Nebyla místem diskuse. Byla to krystalicky čistá elektronická forma státní propagandy, v podobě, o kterou dnes opět mnozí usilují. Když tam někdo řekl, že venku prší, bylo rozumné podívat se z okna a ověřit si to.
Kupodivu mě skutečně pozvali, abych vysvětlil některé naše ekonomické představy. A já tam tehdy – z dnešního pohledu téměř sebevražedně – mluvil o tom, že podniky by měly být samostatnější, že by trh mohl nahradit část plánování a že by měl vzniknout soukromý sektor malých podniků, které tehdy u nás, na rozdíl od okolních socialistických zemí, prakticky neexistovaly.
Dnes to zní banálně. Dnes podobné věty pronášejí i lidé, kteří by tehdy navrhovali znárodnit i budku na zmrzlinu. Ale v té době to nebyla úplně standardní televizní kulisa. A televize ten rozhovor opravdu odvysílala.
Dodnes netuším proč. Možná někdo někde usnul. Možná cenzor krátce uvěřil v ekonomickou reformu. Každopádně pořad proběhl.
A právě tehdy se odehrávala jedna drobná epizoda socialismu v jeho vrcholné organizační genialitě: v obchodech nebyl toaletní papír. To nebyl výjimečný stav. To byl ekonomický model, jehož konstrukci se věnovaly generace komunistických ekonomů, z někteří straší ve vládních strukturách dodnes.
Socialismus totiž dokázal vytvořit společnost, která uměla vyrobit tank, raketu i několik milionů stran stranických dokumentů, ale občas narazila na technické limity při produkci něčeho, co lidé potřebovali každý den.
Manželka mě tehdy vyslala do terénu se zoufalým optimismem lidí, kteří ještě věří, že někde „to možná mají“. Neměli. Neměli to v samoobsluze. Neměli to v drogerii. Neměli to nikde.
Auto jsme neměli, telefon také ne — díky komunistické péči tehdy telefonizace do části pražského Podolí stále ještě nedorazila — takže jsem celé odpoledne chodil od obchodu k obchodu jako potulný lovec hygienických potřeb. Až téměř před zavírací dobou jsem dorazil do malé pultové prodejny v Braníku.
Prodavač se na mě díval trochu zvláštně. Protože jsem byl poslední zákazník, zamkl za mnou dveře, chvíli mlčel a pak řekl: „Já vás viděl v televizi.“ V tu chvíli jsem netušil, jestli přijde gratulace, nebo výslech. Pak dodal: „To se mi moc líbilo. Hlavně ty soukromý obchody.“
A aniž se zeptal, co vlastně chci, sáhl pod pult, vytáhl neoznačený balíček a podal mi ho se slovy: „Otevřete to až doma.“
Přiznávám, že jsem cestou domů chvíli přemýšlel, jestli nevezu samizdat, ilegální tiskoviny nebo možná mikrofilm pro západní rozvědku. Doma se však ukázalo, že obsah balíčku je ještě cennější. Bylo tam několik balení skládaného toaletního papíru.
A tehdy nastal okamžik, kdy moje jinak spíše omezená prestiž hlavy rodiny, považované za bezcenného teoretika, prudce vzrostla. Ne snad díky ekonomickým reformám. Ne kvůli televiznímu vystoupení. Ale proto, že jsem dokázal opatřit něco, co mělo v socialistické ekonomice cenu menšího pokladu. Byl to pravděpodobně nejhmatatelnější publicistický úspěch mého života.
Od té doby jsem napsal stovky článků, vystoupil v mnoha televizních i rozhlasových pořadech, publikoval různé komentáře, ale nikdy už moje veřejná činnost nepřinesla tak konkrétní a praktický efekt. Nikdy později se nestalo, že by mi někdo po přečtení článku diskrétně předal balík strategických hygienických surovin.
Když tak ale dnes člověk sleduje, jak se opět začíná mluvit o tom, co je správné si myslet, kdo smí mluvit, co je žádoucí názor a kdy o tom, jak řídit ekonomiku, ale i stát hovoří ti, kteří se to v dobách vyspělého socialismu pilně učili, napadá ho zvláštní myšlenka.
Možná jsou totiž naše vzpomínky vzpomínkami na budoucnost. A pokud bude tenhle vývoj pokračovat dostatečně svižně, třeba se ještě dočkám chvíle, kdy po nějakém publicistickém vyjádření dostanu v zadní místnosti obchodu tajně přidělené dva balíčky másla, půl kila kávy a podpultovou síťku s pomeranči.
Člověk by neměl podceňovat sílu dobře formulovaného ekonomického komentáře, ale ani těch, jejichž mentalitě vyspělý socialismus zcela a plně vyhovoval.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020