Výběrové řízení? Zastaralý přežitek: v kurzu je opět politická oddanost
Kdysi se říkalo, že vzdělání otevírá dveře. Ale přišla nová doba, a ta si žádá nové činy, a tak se zdá, že novou kvalifikací se stává stranická loajalita a správný profil na sociálních sítích, nejlépe na intelektuálně laděném TikToku.
Poslední týdny tak přinesly pozoruhodně příznačný příklad z Ministerstva životního prostředí. Na úřad nastoupil čerstvý 18letý maturant Adam Šejna, bez jakéhokoli odborného vzdělání či jiné kvalifikace, známý jen svou podporou Motoristů sobě na sociálních sítích, a také František Kubásek, vystupující na internetu jako „Franta Incorrect“.
Současně ministerstvo opustili někteří zkušení zaměstnanci, mimo jiné Martin Abel, absolvent Oxfordské univerzity. Tyto personální změny tak daly poměrně jasnou odpověď na na otázku, co při obsazování ministerských pozic hraje větší roli: zda odbornost, nebo politická loajalita.
Připusťme však v rámci objektivity, že nejde o pozice: jde jen o trafiky, které může vykonávat každý, kdo dokáže tleskat správným směrem, a současní politici jej za to odmění.
Starší ročníky si v této souvislosti možná vzpomenou na padesátá léta. Tehdy se říkalo, že soudcem nemusí být právník – stačí, aby mu to „myslelo politicky“. Dnes už naštěstí soudce rychlokurzem nevyrábíme. Zato se zdá, že na některých ministerstvech v nových rukou se kvalifikační požadavky opět zjednodušují. Diplom nahrazuje počet sledujících na sítích a výběrové řízení správný politický hashtag.
Celé je to o to komičtější, že právě politici, kteří roky brojili proti trafikám, stranickým známým a „parazitům“ ve státní správě, dnes používají velmi podobné personální postupy. Zdá se, že boj proti klientelismu skončil ve chvíli, kdy bylo možné dosadit klienty vlastní.
Není přitom podstatné, zda jde o jednu konkrétní stranu nebo jedno ministerstvo. Mnohem nebezpečnější je princip. Jakmile se odbornost stane překážkou a loajalita hlavním kritériem, stát přestává fungovat jako instituce a začíná připomínat fanouškovský klub.
Ironií osudu je i to, že právě ti, kteří nejhlasitěji volali po řízení státu jako firmy, dnes personálně připomínají rodinnou živnost. Rozdíl je jen v tom, že účet neplatí majitel, ale daňový poplatník.
Jan Werich kdysi napsal, že „Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše.“ Současná politika jako by k tomu přidala ještě jednu větu: když je loajalita povýšena nad odbornost, není problém najít místo téměř pro kohokoli. Otázkou zůstává, kdo nakonec zaplatí účet za takové experimenty.
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020