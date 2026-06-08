Všechno zlé není k něčemu dobré. Dobré bývá spíš to, co s tím uděláme.
Přísloví „Všechno zlé je k něčemu dobré“ patří mezi nejoblíbenější nástroje lidské útěchy. Když přijdete o práci, uslyšíte ho. Když vás opustí partner, uslyšíte ho znovu. A když vám soused nacouvá do auta, najde se někdo, kdo vás ujistí, že i tato zkušenost má svůj hlubší smysl.
Je to uklidňující představa. Naznačuje totiž, že svět má řád a že špatné věci se nedějí zbytečně. Psychologové upozorňují, že právě to je jeden z důvodů, proč je toto přísloví tak populární. Lidé totiž neradi přijímají skutečnost, že některé události jsou prostě náhodné, nespravedlivé nebo nezasloužené. Proto v nich hledáme význam.
A někdy ho skutečně najdeme. Člověk přijde o zaměstnání a později najde lepší. Nevyjde mu vztah a potká vhodnějšího partnera. Neúspěch ho přiměje naučit se něco nového. Po letech pak vzniká příběh, který celé zkušenosti dodává smysl.
Jenže právě zde se skrývá malý omyl. To, že jsme z nepříjemné situace dokázali vytěžit něco dobrého, ještě neznamená, že ona situace byla sama o sobě dobrá. Když vám při bouřce spadne na střechu strom a následně si postavíte lepší, není to důkaz přínosu padajících stromů. Je to důkaz lidské schopnosti poradit si s problémem.
A právě v tom je ten rozdíl. Největší omyl tohoto přísloví spočívá v tom, že připisuje zásluhy neštěstí místo člověku samotnému. Ve skutečnosti často neplatí, že zlo je k něčemu dobré. Platí spíše to, že lidé mají pozoruhodnou schopnost proměnit některé špatné zkušenosti v něco smysluplného.
Někteří totiž dokážou z překážky vytvořit příležitost. Jiní ale naopak, s obdivuhodnou důsledností, promění příležitost v překážku. A většina z nás se během života pohybuje někde mezi tím.
Možná bychom tedy měli známé přísloví mírně upravit: Neplatí, že všechno zlé je k něčemu dobré. Skutečností však je, že někdy dokážeme vytvořit něco dobrého i z toho, co bylo opravdu zlé. Což je mimochodem lidské schopnosti mnohem lichotivější.
Jak je tomu ve společnosti?
Uvedené přísloví bývá občas uplatňováno i na společenské a politické dění. I zde totiž často, kdykoli se něco pokazí, objeví někdo, kdo s povzbudivým úsměvem vysvětlí, že je to vlastně dobře.
Politik, který dokáže občanům vysvětlit, že současný problém je ve skutečnosti příležitostí, bývá považován za státníka. Politik, který dokáže totéž vysvětlit i u problému, který sám způsobil, bývá považován za státníka mimořádně talentovaného.
Skutečností je, že krize mohou společnost posunout dopředu. Ale také ji mohou stáhnout ještě dále ke dnu. Nezáleží přitom ani tak na samotné krizi, jako na tom, kdo ji řeší. I historie, podobně jako náš osobní život, ukazuje, že krize samy o sobě nic negarantují.
Podívejme se na Evropu. Dvě světové války zanechaly kontinent v troskách. Miliony mrtvých, zničená města, rozvrácené hospodářství. Zkušenost katastrofy však vedla evropské státy k něčemu do té doby nepředstavitelnému: k dlouhodobé spolupráci místo opakovaného soupeření.
Z této zkušenosti vyrostla evropská integrace. Nevznikla však díky válce. Vznikla proto, že si dostatek lidí řekl, že podobnou zkušenost už nechce opakovat. Podobně tomu bylo po finanční krizi roku 2008. Mnoho zemí zpřísnilo dohled nad bankami, změnilo pravidla finančního trhu a vytvořilo mechanismy, které měly snížit pravděpodobnost opakování podobného kolapsu.
Pandemie covidu zase urychlila digitalizaci státní správy, zdravotnictví i vzdělávání. Najednou se ukázalo, že některé věci, o nichž úřady deset let tvrdily, že nejdou, lze zavést během několika týdnů.
Existuje však bohužel i druhá skupina příkladů: krizí, které nikoho nic nenaučily. Mnohé země opakovaně zažily dluhové krize, protože každá nová vláda dospěla k přesvědčení, že matematika už napříště platit nebude. A korupční aféry bývají sice následovány slibem větší transparentnosti, po něm však přijde další korupční aféra a po ní další slib transparentnosti.
V některých zemích tak vzniká téměř uzavřený koloběh, který by si zasloužil označení „oběhové hospodářství politických slibů“.
Na čem záleží?
Pokud krize samy o sobě pokrok nezaručují, co rozhoduje? Je to především schopnost politiků přiznat si realitu. Zní to banálně, ale právě tato vlastnost patří v politice k ohroženým druhům.
Každá krize totiž nabízí dvě možnosti. První možností je problém pojmenovat, analyzovat a pokusit se jej řešit. Druhou je jej neřešit, ale někoho z něj obvinit: opozici, média, předchozí vládu, příští vládu, Evropskou unii, Spojené státy, Rusko, kapitalismus, socialismus, počasí nebo nedostatek vlastenectví.
Jací politici jsou při problémech třeba? Možná překvapivě to nejsou ti, kteří tvrdí, že mají odpověď na všechno. Problémy bývají natolik složité, že lidé s jednoduchými odpověďmi jsou – jak říkával Ronald Reagan – spíše součástí problému než jeho řešením.
Poučení se z krizí lze většinou očekávat především od politiků, kteří dokážou udělat několik nepříliš populárních věcí: přiznat chybu, změnit názor, vysvětlovat složité problémy a je-li třeba, prosadit i nepříjemná opatření a myslet dál než do příštích voleb.
Takže platí toto přísloví i ve společnosti? Jen částečně. Závisí totiž na lidech, kteří ji řídí. Některé státy dokážou proměnit problémy v reformy. Jiné si problémy pěstují s péčí, jakou vinaři věnují svým nejlepším vinicím.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020