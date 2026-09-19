Volby v Rusku: Řízený výběr, aneb Když demokracie potřebuje vojenskou asistenci
Nastal totiž opět ten krásný okamžik, kdy se Ruská federace slavnostně a nostalgicky hlásí k odkazu demokracie, a tak i svobodných voleb. A tentokrát s ještě větší péčí o bezpečí a férovost: za zvýšených bezpečnostních opatření a asistence ozbrojených bezpečnostních složek, vše pod heslem „Máte svobodný výběr, a my vám v něm pomůžeme“.
Řízená demokracie
V řízené demokracii je totiž všechno pečlivě zorganizováno. Kandidáti jsou pečlivě schváleni, opozice eliminována a voliči pečlivě sledováni a motivováni. Značná část politické soutěže je tak vyřešena ještě než se vůbec voliči dostanou k urně. Dalo by se tak skoro říci, že ruský volební proces je tak dokonale řízen, že voliče vůbec nepotřebuje.
V letošních volbách byla například z volebního procesu vyřazena liberální strana Jabloko, která jako jediná z registrovaných stran otevřeně vystupuje proti válce. Většina výraznějších protirežimních politiků navíc nemůže kandidovat a řada z nich je ve vězení nebo v exilu. Co kdyby je náhodou napadlo kandidovat?
Jde o systém, který má jednu nespornou výhodu: čím méně skutečných soupeřů, tím méně nepříjemných překvapení při sčítání. A kdo by si přál překvapení? Vždyť jde o stabilitu.
Záruka stability
Ruský politický systém je totiž dnes nastaven tak, aby udržoval trvalou a prakticky nezpochybnitelnou převahu Kremlu. Mezinárodní organizace Freedom House označuje Rusko za „Nesvobodné“ a upozorňuje na omezení kandidatur, kontrolu médií, potlačování opozice a volební praktiky, které výrazně zvýhodňují vládní stranu.
Poslední prezidentské volby v roce 2024 přinesly Vladimiru Putinovi oficiálně 87,3 procenta hlasů. Skutečně působivý výsledek. V normální demokracii může takové číslo vyvolat otázku, zda je vůbec možné mít tak jednotný národ. V ruské řízené demokracii však spíše vyvolává otázku, zda by nebylo při ještě dokonalejším řízení voleb možno dosáhnout výsledku ještě lepšího.
A nyní se podobný mechanismus opakuje v parlamentních volbách: Kreml potřebuje potvrdit obraz jednotné společnosti podporující prezidenta a válku na Ukrajině. Sám Vladimir Putin ostatně letošní volby prezentuje již předem jako důkaz podpory své politiky a války.
Volby bez nebezpečí
A co by to bylo za volby, kdyby se člověk nemohl při vhazování lístku cítit bezpečně? V některých volebních místnostech se tak letos pro zabezpečení bezpečného průběhu voleb objevují ozbrojení příslušníci bezpečnostních sil, a to uvnitř volebních místností i před budovami.
Ještě působivější je situace na okupovaných ukrajinských územích, která Rusko zahrnulo do svého volebního systému navzdory tomu, že jejich anexi mezinárodní společenství neuznává. Tam podle zpráv ukrajinských úřadů a lidskoprávních organizací doprovázejí volební pracovníky ozbrojení ruští příslušníci a obyvatelé jsou vystaveni nátlaku. Vojáci je pro jistotu provázejí až k urnám.
Je to vlastně logické: v zemi, kde je demokracie vysoce citlivá na svobodu volby, je třeba svobodu náležitě chránit.
A není nic praktičtějšího než ozbrojený ochránce svobody. Ten totiž člověku nemusí vysvětlovat, proč má být svobodný. Stačí, když stojí dostatečně blízko.
A naši milovníci Ruska?
Naši milovníci Ruska tamní volby kupodivu nijak zvlášť nekomentují, i když by bylo tolik příležitostí upozornit na jejich přednosti. Někteří naši spoluobčané se totiž na Rusko stále dívají jako na jakýsi alternativní svět, kde je sice trochu více pořádku, méně liberálních řečí a více autority, ale zato prý „skutečná demokracie“.
Člověk by jim proto skoro doporučil malý experiment. Představte si, že přijdete k volební místnosti a před dveřmi stojí ozbrojený muž. Kandidát, kterého jste chtěli volit, byl mezitím vyřazen. Opozice je ve vězení nebo v exilu. Média, která by vám nabízela jiný pohled, jsou pod kontrolou státu.
Ale jinak jste samozřejmě naprosto svobodní. Můžete si vybrat. Můžete si svobodně vybrat z toho, co vám zbylo. Tedy manifestačně volit stranu Vladimíra Vladimíroviče.
Armáda a bezpečnostní složky samozřejmě nejsou v ruském volebním systému proto, aby někoho zastrašovaly. To by byla ošklivá západní interpretace. Jsou tam kvůli bezpečnosti. Když už má stát k dispozici armádu, která dokáže „zajišťovat bezpečnost“ za hranicemi, proč by nemohla pomoci se stabilitou také doma?
Ruská demokracie je tak vlastně dokonalý systém. Nejdříve odstraníte nejistotu z voleb. Potom odstraníte opozici. A nakonec odstraníte i pochybnosti, zda jsou volby skutečně potřeba. A tak vzniká demokracie, která má všechno, co demokracie potřebuje – volební urny, hlasovací lístky, kandidáty, výsledky i televizní přenos.
Chybí už jen jedna drobnost. Aby se jí ještě někdo odvážil říkat demokracie.
Jan Urban
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