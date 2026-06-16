Vlci v beránčím svetru aneb Kdo skutečně ohrožuje naši národní bezpečnost?
Všimli jste si, jak je v poslední době na trhu s národní bezpečností přeplněno? Kdejaký politický podnikatel, zakomplexovaný generál ve výslužbě nebo majitel pochybného facebookového profilu má dnes plná ústa obrany vlasti. Všichni nás chtějí chránit. Před migranty, před Bruselem, před Green Dealem, před cyklisty, před lidmi, co jedí biopotraviny, a samozřejmě před těmi, co mají jiný názor než oni.
Člověk by skoro nabyl dojmu, že žijeme v obklíčení armádou temnot a naši političtí spasitelé jsou poslední baštou světla.
Jenže když se na tyhle samozvané ochránce národní bezpečnosti a suverenity podíváte bez růžových brýlí, uzříte fascinující věc. Největším bezpečnostním rizikem pro tuto zemi nejsou cizí diverzanti. Jsou to právě tito hrdí obránci, kteří ve jménu naší „bezpečnosti“ úspěšně demolují to poslední, co nás drží pohromadě: schopnost domluvit se a držet pospolu.
Recept na dokonalé oslabení státu
Pokud by nějaká cizí, nepřátelská mocnost chtěla v roce 2026 totálně paralyzovat Českou republiku, jak by to udělala? Poslala by sem tanky? To je strašně drahé, neestetické a okamžitě by to vyvolalo mezinárodní reakci. Kdepak. Moderní destrukce státu se dělá mnohem elegantněji.
Stačí zařídit, aby se lidé v dané zemi začali ke smrti nenávidět. Aby se polarizovali. Aby soused viděl v sousedovi nepřítele státu. Aby se rodina hádaly u nedělního oběda kvůli geopolitice a polovina národa považovala tu druhou za vlastizrádce. Stát, který je vnitřně rozervaný na kusy, už nemusíte dobývat. Ten padne sám pod váhou vlastní hysterie.
Kdo tento scénář v Česku s největším nadšením realizuje? Ano, jsou to přesně ti borci, kteří se halí do státních vlajek a slibují, že nás „ochrání“. Jejich politická strategie je primitivní, ale bohužel funkční:
- Vyrobte nepřítele: Je jedno, jestli je reálný, nebo vymyšlený. Hlavně musí být strašidelný.
- Vystrašte lidi ke smrti: Použijte slova jako „likvidace“, „konec naší kultury“ nebo „ohrožení našich dětí“.
- Nabídněte se jako jediná spása: „Jen já vás před tímhle monstrem zachráním, tak mi tam hoďte hlas.“
Polarizace jako výnosný byznys
Tihle lidé nepotřebují bezpečnou a stabilní zemi. Bezpečná země je totiž pro její politické živobytí čistá katastrofa. Kdyby v Česku vládl klid, shoda na základních hodnotách a racionální debatě, o čem by proboha mluvili? Z čeho by žili?
Oni potřebují konflikt. Potřebují, aby společnost byla neustále v napětí. A tak každý den přilévají olej do ohně. Rozdělují nás na „my“ a „oni“. Na ty „správné vlastence“ a ty „zkorumpované elity“ (případně „dezoláty“ a „lepšolidi“, doplňte si podle vkusu své sociální bubliny).
A tak se z politiky stala náboženská válka. Už se nebavíme o tom, jak postavit dálnici nebo opravit školství. Bavíme se o tom, kdo má právo existovat. A to je přesně ten moment, kdy národní bezpečnost dostává ránu na komoru. Imunitní systém naší společnosti – tedy vzájemná důvěra v ostatní i v instituce – kolabuje. A kolabuje kvůli lidem, kteří tvrdí, že přišli nás zachránit.
Skutečný obránce křičí potichu
Skutečná bezpečnost státu se nebuduje na tiskových konferencích plných hněvu ani na demonstracích, kde se šermuje šibenicemi. Buduje se v tichu – funkční justicí, stabilní ekonomikou, vzdělanou společnostmi a schopností politických elit sednout si k jednomu stolu, když jde do tuhého.
Ti, kteří dnes nejhlasitěji křičí o ohrožení naší bezpečnosti, jsou v reálu jako instalatéři, kteří vám přišli opravit kapající kohoutek tím, že vám odpálili hlavní uzávěr vody, a pak se diví, že máte vytopený obývák.
Takže až vám tedy příště bude nějaký politický spasitel tvrdit, že bez něj tahle země nepřežije příští týden, všimněte si jedné drobnosti: kolik nových příkopů mezitím stihl vykopat. Protože největším rizikem pro tuto zemi není vnější nepřítel, který číhá za našimi hranicemi, ale ten, kdo nám jako program úspěšně ve vlastním zájmu ordinuje vzájemnou nenávist.
Jan Urban
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Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020