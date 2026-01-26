Vláda zveřejňuje tabulku nejefektivnějších obyvatel: vítězí ministr a jeho pes (fikce)
Kritéria hodnocení? Přehledná a společensky relevantní: mediálně přitažlivé a přesvědčivé vystupování, počet zhlédnutí na sociálních sítích, schopnost pracovat na více úkolech najednou než kdokoli jiný, např. zvládání několika tiskových konferencí současně, multitasking při vládních poradách apod.
Na prvním místě tabulky, což nezpůsobilo překvapení, skončil ministr Havlíček. „Tohle ocenění je pro mě závazkem,“ prohlásil skromně mimistr známý svými nadlidskými schopnostmi při slavnostním předávání ceny, a ihned dodal, že tajemství jeho efektivity spočívá v disciplíně, pracovitosti a loajalitě k nadřízenému.
Druhé místo překvapivě obsadil jeho pes Rex, mediálně zdatný čokl, na kterém se ministr rozhodl nově postavit svou popularitu a mediální viditelnost. Vítězství Rexe je podle pozorovatelů výrazem dlouhodobě úspěšné snahy Havlíčka posílit svou mediální image a usilovné práce jeho mediálního týmu. Rexovo hodnocení je přitom plně „lidsky a dokonce i ministersky validní“: stejně jako u lidí se počítá počet úsměvů při nepříjemných dotazech, kreativní obcházení problémů, schopnost delegovat složité úkoly, a dokonce i rychlost odkládání dokumentů, samozřejmě přizpůsobená psím standardům. Jeho místo je dokladem vlivu jeho pána na produktivitu jeho okolí.
Rex zároveň účinně mediálně rozptyluje pozornost od kritiky nejasných či méně připravených politických kroků svého pána. „Je to náš nový ambasador efektivity,“ uvedl Havlíček a dodal, že Rex je „více než jen pes – je symbolem produktivity a loajality“, kterou vítáme u všech.
Ministerstvo zdůraznilo, že tabulka bude aktualizována každý měsíc, a že příští rok se po vzoru počítá se vstupem dalších domácích mazlíčků.
Česká veřejnost zatím vyjadřuje mírné znepokojení, protože i když Rex vyhrál až druhé místo, jeho mediální tým již slibuje „další kroky pro zvýšení osobní efektivity a mediální viditelnosti“.
Jan Urban
Když je změna cítit dřív, než je vidět: Na prahu změny, kterou si každý představuje jinak
Stále častěji se mluví o tom, že stojíme na prahu zásadní změny. Shoda na její nevyhnutelnosti je překvapivě široká, zatímco shoda na jejím obsahu téměř neexistuje.
Jan Urban
Babiš objevuje nové kontinenty Satirická fikce
Autorům se podařilo zachytit záznam samomluvy Andreje Babiše, pořízený krátce poté, co si zakoupil globus v hodnotě 15 tisíc korun.
Jan Urban
Jak poznat, že politik nemluví pravdu: šest jednoduchých pravidel
Nemusíte být odborník na řeč těla ani sledovat tiskové konference zpomaleně. Stačí si všímat drobných, ale velmi příznačných projevů.
Jan Urban
Ekonomika blahobytu, aneb dávky a dotace jako základ národního hospodářství (fikce)
Podle nové studie International Institute for Economic Systems by ekonomika založená na univerzálních dávkách dotacích, jejich administrativní správě mohla zajistit plnou zaměstnanost a stabilní příjem pro celou populaci.
Jan Urban
Uniklá zpráva AI: Hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy, ne lidé (fikce)
Z interního dokumentu uniklého z analytického oddělení evropské sítě AI vyplývá návrh, který zní radikálně, ovšem jen do chvíle, než se nad ním člověk zamyslí: hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...
Ústecký kraj půjčí sociálním službám 40 milionů kvůli neschválenému rozpočtu ČR
Ústecký kraj půjčí sociálním službám 40 milionů korun. Česká republika je od začátku ledna v...
Sezona respiračních infekcí na jižní Moravě nekončí, nemocných opět přibylo
Sezona akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji nekončí. Nemocnost se opět...
Sedmnáctiletý mladík popíjel, pak matce sebral auto. S kamarádem vyjížďku nezvládli
Noční projížďka dvou sedmnáctiletých mladíků na Brněnsku skončila nehodou. Řidič bez oprávnění...
Prostějov požádal o dotaci na modernizaci software policie i prevenci
Na modernizaci vyhodnocovacího a záznamového softwaru městské policie v Prostějově a předcházení...
Prodej byty 3+1, 69 m2 -
Šumná, okres Znojmo
2 990 000 Kč
- Počet článků 24
- Celková karma 10,57
- Průměrná čtenost 314x