Vláda sice neplní sliby, ale o to víc nás baví
Ujímá-li se moci nová vláda, občané očekávají změnu a její voliči se dokonce těší, jak jim pomůže. Současná vláda své sliby sice neplní, ale má jednu nespornou výhodu. Kdyby člověk chtěl napsat politickou frašku, nemusel by si nic vymýšlet. Protože to, co vidíme, se jen tak nevymyslí.
V některých případech neplní vláda sliby koaličních stran ani co by se za nehet vešlo. Motoristé před volbami vystupovali jako strážci rozpočtové odpovědnosti, která byla jedním z hlavních pilířů jejich politické identity. Realita státního rozpočtu se však s jejich předvolebními představami slučuje asi tak, jako kdyby vegetarián vstoupil do vlády a zjistil, že jeho hlavním úkolem bude organizovat zabijačky.
Babiš tak musí občas vysvětlovat, že vláda funguje dobře, i když každý její člen občas říká něco jiného. Zároveň však odmítl nést odpovědnost za to, co jeho koaliční partneři říkají. Jde o historicky nový koncept kolektivní vlády: odpovědnost společná, ale jen tehdy, když se to hodí.
Abychom však byli spravedliví, vláda sama své výsledky nevidí tak černě. V červenci oznámila, že z 978 položek programového prohlášení je 195 splněných, tedy zhruba 20 procent. Za jeden z největších úspěchů premiér označil nízkou inflaci.
Dvacet procent není úplná nula. Ale u vlády je trochu obtížné pochopit, zda jde o hodnocení práce, nebo jen o známku ze čtvrtletní písemky. Navíc není úplně korektní připsat si zásluhu za vše, co se v době jejího vládnutí v ekonomice stalo. Inflace, ten údajně největší úspěch, není domácí spotřebič, který ministr vypne tlačítkem „méně“. Korektnost je však to poslední, co lze od Babiše čekat.
Čekání na Godota
Postupně se tak ukazuje se občané už přestávají čekat zázrak. Průzkumy naznačují, že spokojenost s vládou od začátku roku postupně klesá. V červnovém průzkumu STEM už nespokojenost převyšovala spokojenost o 12 procentních bodů a podíl velmi spokojených se od ledna snížil z 13 na šest procent.
Ještě zajímavější jsou průzkumy mezi samotnými voliči vládních stran. V průzkumu STEM/MARK pro Seznam Zprávy klesla průměrná spokojenost s vládou u jejích vlastních voličů z lednových 73 procent na 64 procent. Nejhůře ze sněmovních stran dopadli Motoristé.
Neznamená to samozřejmě, že se voliči hromadně obracejí proti vládě. Spíše se může dít něco jiného. Lidé postupně ztrácejí očekávání, že vláda během svého volebního období uskuteční velkou část toho, co jim před volbami slíbila.
A to může být pro vládu ještě nepříjemnější než obyčejná nespokojenost. Člověk se totiž může zlobit na vládu a stále od ní něco očekávat. Může jí nadávat, protože věří, že by měla dělat něco jiného. Ale ve chvíli, kdy od ní přestane něco očekávat, nastupuje zvláštní forma politické rezignace: „Oni už to nějak doklepou.“
Politická fraška místo výsledků
Jenže proč si vlastně stěžovat, že vláda neplní, co slíbila, když nám průběžně poskytuje tak bohatý kulturní program?
Začněme Filipem Turkem. Ten dokázal posunout politickou komunikaci do oblasti, v níž se slova jako „paraziti“ a „deratizace“ stala součástí debaty o státní správě. Premiér Babiš označil jeho výroky o úřednících za nepřijatelné, Motoristé se však svého čestného prezidenta zastali.
Člověk si pak říká, zda jsme skutečně zavedli nový systém státní správy, nebo zda se jen připravujeme na nějaký velmi neobvyklý boj proti škůdcům.
A protože jeden Turek zřejmě nestačí, máme ještě Macinku. Ten se mimo jiné postaral o nezapomenutelné vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici, kde ho diváci vypískali a on jim na odchodu vzkázal: „Vy jste se zbláznili, nepolitizujte si svůj festival.“
To je pozoruhodná věta sama o sobě. Ministr přijde na folklorní festival, dostane se do konfliktu s publikem a následně občanům vysvětlí, že si nemají politizovat vlastní festival. Je to trochu jako přijít na svatbu, pohádat se s nevěstou a potom jí vysvětlit, že si nemá dělat ze své svatby osobní záležitost.
A potom máme Alenu Schillerovou. Ta se po návratu na ministerstvo financí pustila do boje s ekonomickou realitou s energií, která je obdivuhodná, zejména když člověk nemusí být ekonomem, aby si všiml, že některé argumenty mají poněkud pružnou konstrukci.
Když například vysvětlovala rozpočtovou politiku vlády, zdůrazňovala, že její schodek je maximem možného a že vláda se snažila dostat pod 300 miliard, takže dnes stojíme před schodkem plánovaným na 389 miliard. Ekonomická matematika má zřejmě v této vládě podobný status jako počasí: můžeme ji pozorovat, ale tp je tak vše, co můžeme dělat.
Schillerová navíc letos vysvětlovala, že vláda nechce „lhát“ a že vyrovnaný rozpočet by byl nesmysl. To je velmi sympatická zásada. Jen je trochu zvláštní slyšet ji od vlády, jejíž koaliční partner před volbami právě rozpočtovou odpovědnost používal jako jeden ze svých hlavních argumentů.
A pak je tu ministr kultury Oto Klempíř. Ten nám letos předvedl několik scén, které by člověk do politické satiry snad ani nevymyslel. Na folklorním festivalu ve Strážnici byl vypískán stejně jako Macinka a následně své kritiky označil za lidi v zajetí „buranství, sprostoty a zášti“.
Poté přišel další pozoruhodný kulturní moment: ministr kultury se rozhodl neúčastnit zahájení karlovarského filmového festivalu, protože po zkušenosti ze Strážnice nechtěl další politické emoce. Ministr kultury, který se raději vyhne významné kulturní události, protože by na ní mohl potkat lidi, kteří s ním nesouhlasí, to už není ani tak politický humor , ale spíše velmi moderní forma kulturní diplomacie: Když se bojíte publika, nevystupujte před ním.
Aby byl výčet úplný, nelze vynechat ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Ten vysvětloval některé vládní kroky způsobem, že si člověk nebyl jistý, zda poslouchá ministra spravedlnosti, nebo mluvčího firmy, která ruší kontrolní mechanismus, protože jí překáží v práci. Při obhajobě zrušení jednoho z poradních orgánů vlády argumentoval tím, že ministr přece nese odpovědnost za toho, koho nominuje.
Což je jistě logické. Stejně jako tvrdit, že nejlepší způsob, jak zabránit ministrům dělat chyby, je zajistit, aby jim do toho nikdo nemluvil.
A samozřejmě nesmí chybět Babiš. Ten se ve vládní komedii ujal role muže, který se snaží vysvětlit, že všechno funguje, i když jeho koaliční partneři občas dělají přesný opak toho, co by člověk od fungujícího týmu očekával. Když se ho novináři ptali na rozdílnou komunikaci koaličních partnerů, odpověděl prostě: „Každý jsme nějaký.“ Je to možná nejpřesnější programové prohlášení této vlády, jaké zatím zaznělo.
Každý jsme nějaký
Jestliže někteří od vlády očekávali především stabilitu, kompetenci a normální výkon státní správy, pak dnes máme něco možná originálnějšího. Změna přišla. Jen jsme možná netušili, že půjde především o změnu politického žánru.
Z vlády, která měla přinést klid, kompetenci a řád, se postupně stává něco mezi reality show, satirickým seriálem a občasným ekonomickým hororem. A nejzajímavější na tom je, že scénář stále píší sami protagonisté. Politická fraška je skvělý žánr v divadle. U vlády České republiky bychom přece jen časem ocenili i nějaký ten výkon.
Jan Urban
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