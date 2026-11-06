Vláda lidu, nebo peněženek? Od dělí demokracii od oligarchie?
O oligarchiích se ve školách příliš neučí, přestože je to fascinující společenské uspořádání. V doslovném překladu z řečtiny znamená „vláda několika“, v moderní praxi jde však o systém, v němž formálně vládnou volení politici, ale skutečný vliv na chod země drží úzká skupina ekonomicky mocných, kteří tahají za nitky.
Jak se taková správná oligarchie vytváří v praxi? Velmi elegantně. Stačí dostatek peněz, abyste si koupili strany, televize, noviny a ideálně i pár soudců. Státní aparát přestává sloužit otravným občanům a stává se servisní organizací pro několik vyvolených: dotace, veřejné zakázky, daňové výjimky, investiční pobídky a regulace jim jsou šité na míru.
Zákony se nepíší v parlamentu, ale v právních odděleních velkých korporací, daně nastavují tak, aby je platili hlavně „ti dole“, a pravidla tak, aby z veřejné podpory opakovaně těžili především ti, kteří je tvoří.
Dalším mírně skrytým nástrojem jsou takzvané otáčivé dveře mezi politikou a byznysem. Člověk, který ještě včera, jako úředník, rozhodoval o pravidlech určitého odvětví, může zítra pracovat pro firmu, které tato pravidla pomáhal nastavovat. A naopak.
Oligarchie přitom nemusí vzniknout převratem ani zrušením voleb. Naopak. Volby mohou dál probíhat, parlament může dál diskutovat a občané mohou dál svobodně vybírat mezi politickými stranami.
Podíváme-li se na dnešní mapu světa, pak učebnicovým příkladem moderní oligarchie je Rusko, kde se v 90. letech minulého století podařilo hrstce dravých chlapíků zprivatizovat ropné a plynové bohatství země. Když k moci nastoupil Putin, udělal s nimi pragmatickou dohodu: „Nechte mě vládnout, já vás nechám bohatnout. A kdo bude zlobit, ten nešťastnou náhodou vypadne z okna.“
Zjednodušeně řečeno: oligarchové mohou vlastnit miliardy, ale nesmějí si plést ekonomickou moc s politickou suverenitou. Tu si vyhrazuje Kreml. Ruský občan mezitím dostává jako kompenzaci vydatnou porci imperiální hrdosti, televizního vlastenectví a ujišťování, že za všechny problémy může Západ. Ruská politika se tak smrskla na obranu zájmů Kremlu a energetických gigantů, a tu a tam nějakou válku, pokud morálka národa klesá.
Klasickým případem byla však dlouhé roky i Ukrajina, před ruskou invazí v roce 2022. Tam si nejbohatší podnikatelé vybudovali vlastní ekonomická impéria a doslova rozdělili zemi na sféry vlivu. Financovali politické strany a prostřednictvím televizních stanic ovlivňovali veřejné mínění.
A jak si v tomto klubu stojí malebné Česko?
Nu, nejsme v tom žádní amatéři. Oponenti zde sice běžně nevypadávají z oken, podnikatelé nemusí skládat přísahu věrnosti šéfu mafie a volby zatím nejsou divadelním představením. Naši oligarchové nosí lépe padnoucí obleky než ti východní a místo jachet na Krymu investují do luxusních nemovitostí ve Francii či Alpách. Jsme zkrátka taková sympatická, západně vyhlížející oligarchie s lidskou tváří.
Náš příspěvek k fungování oligarchie je však světově unikátní. Babiš, jeden z nejbohatších mužů v zemi, se totiž rozhodl, že nebude politiky trapně financovat zezadu, ale stane se rovnou premiérem. Česká politika tak zažila absolutní synergii – státní úředníci začali sloužit holdingu Agrofert a šéf holdingu kontrolovat státní úředníky.
Česká ekonomika je navíc v řadě odvětví koncentrovaná v rukou několika velmi bohatých podnikatelů a rodin. Ti investují nejen do průmyslu, energetiky, financí, telekomunikací či maloobchodu, ale také do médií. Křetínský vybudoval rozsáhlé energetické a investiční impérium a prostřednictvím svých firem působí také v médiích. Rodina Kellnerových vlastní skupinu PPF, která má významné postavení v telekomunikacích, finančních službách a televizním vysílání.
Tykač patří k nejvýznamnějším hráčům v energetice a vstoupil také do mediálního podnikání. A vedle nich stojí další velké skupiny, například Penta, s významnými zájmy ve zdravotnictví, lékárenství a opět – v médiích.
Nejde o to, že by vlastnictví médií a velkých firem bylo něčím nepřípustným. Podnikatelé mají právo investovat, vydělávat a rozšiřovat své firmy. Problémem je spíše koncentrace vlivu. Pokud jeden vlastník působí současně v odvětví, které stát reguluje, a v médiích, která informují o politice a regulaci tohoto odvětví, vzniká přinejmenším potenciální střet zájmů. Nemusí přitom nikomu volat do redakce a diktovat titulky. Stačí, že všichni vědí, komu firma patří.
Podle zprávy Euromedia Ownership Monitor patří tak koncentrace českých médií v rukou podnikatelů z jiných odvětví k významným rizikům zdejšího mediálního prostředí.
Oligarchie, Český rozhlas a Česká televize
Bylo by omyl představovat si oligarchii jako režim, v němž několik miliardářů sedí v temné místnosti, dělí si ministerstva a rozhoduje o osudu národa. Oligarchie funguje především prostřednictvím nitek, za něž oligarchové tahají: mají přístup k politikům, médiím a veřejným zakázkám, financují volební kampaně, nabízí politikům pracovní místa a dohlíží nad prosazením zákonů, vyhovujícím největším hráčům.
Občan si toho nemusí všimnout. Vidí volby, politické debaty a parlamentní hádky. O některých věcech se však rozhoduje dávno předtím, než se dostanou na veřejnost, a někdy i mimo parlament. Oligarchie tak nemusí být, alespoň na papíře, s demokracií v rozporu. Demokracie jí poskytuje legitimitu, vliv má ekonomická moc.
Občas se však její podstata projeví. A tak tady máme aktuální českou ukázku: veřejná média. Vláda Andreje Babiše začala prosazovat, aby místo povinných poplatků byla financována ze státního rozpočtu, přičemž návrh počítá také s přibližně patnáctiprocentním snížením jejich příjmů.
Vláda tvrdí, že jde o úspory a změnu způsobu financování, nikoli o snahu ovládnout média. Jenže podstatou problému není to, odkud peníze přijdou. Jde o to, kdo o nich bude rozhodovat a zda budou veřejnoprávní média finančně nezávislá na momentální politické většině.
Mít finanční páku na důležité instituce je pro každou mocenskou elitu velmi pohodlné. Veřejnoprávní média jsou jedním z mála míst, kde mohou být politici konfrontováni s otázkami, které by raději neslyšeli. Oligarchický způsob vlády totiž nepotřebuje přímý příkaz majitele ani tajnou dohodu s miliardářem. Stačí, když se oslabí instituce, které mají mocné kontrolovat.
Moderní oligarchie má tak navíc velkou výhodu: nemusí občanům zakazovat, aby si mysleli, co chtějí. Stačí, když dokáže ovlivnit, o čem budou přemýšlet, jaké informace dostanou a která témata se dostanou do veřejné debaty.
Někdy se tak zdá, že největším problémem moderní demokracie je, že lidé mají pocit, že rozhodují, zatímco ti vlivní se starají o to, aby rozhodovali v jejich zájmu (a na věci se nic neměnilo).
Jan Urban
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