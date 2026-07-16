Vítejte v éře vlády lůzy: Od arogance v Mercedesu po násilí za zavřenými dveřmi
Na scénu totiž naplno nastoupila vláda lůzy. A nemluvím o lidech z okraje společnosti. Mluvím o lidech v drahých oblecích, s politickým mandátem jako toxickým pocitem absolutní nedotknutelnosti.
Dva zdánlivě nesouvisející případy z tohoto týdne – dopravní excesy Filipa Turka a kriminální podezření kolem Jaroslava Foldyny – slouží jako dokonalý, i když mrazivý, rentgenový snímek naší politické žumpy.
Macho v „géčku“ a záchranka na střeše
Začněme u Motoristy Filipa Turka. Jeho pondělní nehoda na pražském náměstí IP Pavlova by se dala přejít jako hloupý dopravní karambol, kdyby její aktér vzápětí nepředvedl ukázkovou explozi papalášství.
Fakta jsou neúprosná: Turek ve svém obřím Mercedesu třídy G vjel do křižovatky rovně z pruhu, který je jasně vyhrazen a označen pro odbočení vlevo, a smetl nemocniční Fabii, která se zapnutými majáky převážela biologický materiál. Fabia skončila po rotaci na střeše na tramvajových kolejích, její šedesátiletý řidič s poraněním hlavy v traumacentru.
Chybu za volantem může udělat každý. Ale to, co následovalo, je čistá esence arogance moci. Turek bezostyšně a veřejně tvrdil, že nešlo o odbočovací pruh. Byla to sprostá lež, kterou během pár hodin rozcupovaly záběry z pouličních kamer i samotné dopravní značení. Místo pokory a omluvy jsme se dočkali cynického shrnutí: „Tím, že mám větší auto, tak se to menší převrátilo.“
Tohle není jen nedostatek sebereflexe. To je plivnutí do obličeje všem, kteří dodržují pravidla. Je to demonstrace síly člověka, který je přesvědčen, že pro něj dopravní značení – a dost možná ani pravda – neplatí. Jsem velký politik ve velkém autě, tak mi uhněte. Lůza v drahé košili, nic víc.
„Vlastenec“ a rodinné hodnoty podle SPD
Jestliže u Turka mluvíme o aroganci na ulici, pak aktuální případ poslance SPD Jaroslava Foldyny nás zavádí do mnohem temnějších vod. Přímo do suterénu lidského chování za zavřenými dveřmi. Policie tohoto muže, funkcionáře strany, která se na billboardech tak ráda ohání tradičními hodnotami a vlastenectvím, na 14 dní vykázala ze společného obydlí v Děčíně a zabavila mu střelné zbraně. Důvod? Podezření z domácího násilí.
A ne, nejde o nějakou běžnou „vyvrcholenou krizi“, jak se nám včera snažila absurdně a bagatelizujícím způsobem namluvit mluvčí SPD. Děčínské státní zastupitelství oficiálně potvrdilo, že zahájilo úkony pro podezření ze spáchání dvou závažných trestných činů: týrání svěřené osoby (v domácnosti figurují dvě nezletilé děti) a týrání osoby ve společném obydlí.
Jak reaguje na tento halasný obhájce „obyčejných lidí“? Na dotazy novinářů, zda se cítí nevinný, drze odsekává opakovaným „Jistě“ a pokládá telefony se slovy, že nemá co komentovat. Žádná pokora, žádné vysvětlení veřejnosti, která si platí. Jen arogantní mlčení člověka, který si hraje na národního záchránce, servilně se lísá k Rusům, a doma ho musí krotit policie, aby se předešlo dalšímu ohrožení jeho nejbližších. Takhle vypadá maskulinita v podání SPD v praxi.
Dno jako nový standard
Co mají tyto dva na první odlišné případy společného? Odhalují nám, jaký typ lidí se tu dostal k moci a společenskému vlivu. Je to lůza. Slovo lůza totiž primárně neoznačuje stav konta nebo chybějící tituly. Označuje stav mysli. Označuje absolutní absenci morálky, empatie a elementárního respektu k psaným i nepsaným pravidlům civilizované společnosti.
Jeden si myslí, že s velkým autem a politickou slávou může ignorovat pruhy i realitu, zatímco sanitky jako hračky odhazuje. Druhý, maskovaný za ochránce národa, čelí policejnímu vyšetřování že za zavřenými dveřmi terorizuje vlastní rodinu.
A co nejhorší? Oběma je to zjevně úplně jedno. Nemají v sobě ani špetku cti, aby se stáhli do ústraní. Budou dál zasedat v parlamentu ve službách estébáka, dál budou dál inkasovat štědré platy z našich daní a budou nám dál kázat o tom, jak má vypadat správný svět.
Tohle je realita dnešních dnů. Mentální a morální suterén se prodral na povrch a zkouší nám diktovat tempo. Pokud tohle začneme brát jako normu, pokud nad tím jen odevzdaně mávneme rukou s tím, že „takoví jsou prostě politici“, pak jsme jako společnost prohráli. Je načase přestat chodit po špičkách a začít tyhle lidi a jejich chování nazývat pravými jmény. Bez servítků a bez omluv. Protože přesně tohle je vláda lůzy, která vstoupí do českých dějin.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020