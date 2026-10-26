Veřejnoprávní média: Když vláda touží po novinářích, kteří kladou ty správné otázky
Vláda ujišťuje, že Českou televizi ani rozhlas nechce ovládnout. Jen jim chce vzít poplatky a s nimi i část peněz, a změnit způsob financování. Co by se mohlo pokazit? Třeba to, že by novináři přestali dělat svou práci.
Spor o nezávislá veřejnoprávní média není u nás ani ve světě ničím novým. Už v 90. letech toužil Klaus o své „vládní vlnce“, tedy vládním informačního kanálu, který by informoval v tom správném duchu. A v Orwellově románu 1984, napsaném již v roce 1948, nezávislá média vůbec neexistují, protože Ministerstvo pravdy informuje zcela dle potřeb vládnoucí Strany.
Alergie na veřejnoprávní média plyne z jejich jedné nepříjemné vlastnosti. Nejsou tu od toho, aby vládě pomáhala vypadat dobře. Mají informovat veřejnost, kontrolovat mocné a klást otázky, a to i tehdy, když se politikům nehodí do krámu. A někdy dokonce položit stejnou otázku dvakrát, pokud na ni odpověď nedostanou.
Současná vládní koalice se proto rozhodla, že je načase změnit jejich financování. Česká televize s Českým rozhlasem mají dostávat peníze ze státního rozpočtu. Vláda tvrdí, že tím plní svůj slib a že o nezávislost médií se není třeba bát. Návrh navíc počítá s nižším objemem peněz, než kolik média dostávají nyní.
To všechno se samozřejmě může nazývat reformou. Slovo „reforma“ má v politice obdivuhodnou schopnost proměnit téměř cokoli v ušlechtilý záměr. I když se při ní něco ořeže, oslabí nebo převede pod větší kontrolu, pořád lze říct, že systém se reformuje, a tím i modernizuje.
Zvlášť když se o tak zásadní změně začne hlasovat nečekaně a poslanci se k rozhodujícímu okamžiku dopracují v sobotu kolem půl páté ráno. To je ideální čas pro demokratickou debatu. Veřejnost spí, část poslanců bojuje s únavou a může si na chvíli připadat jako noční směna v továrně na zákony.
Kdo platí, nemusí poroučet. Ale může
Vládní argument zní jednoduše: proč mají lidé platit zvláštní poplatky, když lze média financovat ze státního rozpočtu? Samotný státní rozpočet pochopitelně nemusí automaticky znamenat konec nezávislosti. Rozhodující jsou pravidla, předvídatelnost financování a pojistky proti politickému nátlaku.
Jenže právě tady začíná potíž a vládní mlha. Když média dostávají peníze přímo od občanů a podle zákonem stanovených pravidel, vláda jim sice může vyčítat jejich práci, ale nemůže jednoduše rozhodnout, že příští rok dostanou méně, protože se jí nelíbí jejich otázky.
Při financování ze státního rozpočtu je taková závislost přinejmenším snazší. Vláda samozřejmě nemusí říct: „Příliš jste nás kritizovali, takže vám sebereme peníze.“ Stačí, když oznámí, že se musí šetřit. A pokud se šetří zrovna tam, kde se vládě dlouhodobě nelíbí tón vysílání, může jít jen o shodu okolností.
Samotná změna financování tak sice nedokazuje úmysl média ovládnout, ale pokud vláda skutečně chce zachovat jejich nezávislost, měla by být první, kdo nabídne pevné a účinné záruky. Nestačí prohlásit, že nástroj, který politici získali, nikdy nezneužijí. To bychom mohli zrušit i zámky a spolehnout se na čestné slovo.
Co vlastně politikům na veřejnoprávních médiích vadí?
Pro politika je totiž nezávislý novinář trochu jako účetní, který se nespokojí s tím, že mu majitel firmy vysvětlí, jak má správně vyjít hospodářský výsledek. Novinář chce vidět doklady, ptá se na nesrovnalosti a občas zjistí, že slavná úspora vznikla jen tím, že se některé výdaje přestaly uvádět.
Politici by proto pochopitelně ocenili média, která by jejich záměry vysvětlovala s pochopením, jejich úspěchy zdůrazňovala a jejich přešlapy zasazovala do širšího kontextu. Nejlépe do tak širokého, aby se v něm přešlap úplně ztratil.
A právě zde může být podstata alergie na veřejnoprávní žurnalistiku. Ne nutně v touze zakázat nepříjemné zprávy, ale v touze vytvořit prostředí, v němž by jejich vznik a šíření byly obtížnější.
Vláda tak pochopitelně nemusí toužit po cenzuře. Může jí docela dobře stačit, když se veřejnoprávní média budou muset více zabývat tím, jak přežít s menším rozpočtem, a méně tím, co se děje v zákulisí politiky. Když budou rušit pořady, omezovat investigativní práci a vysvětlovat zaměstnancům, že na některé otázky už nezbývají peníze.
Ještě elegantnější by bylo, kdyby si novináři začali sami říkat, že některá témata jsou příliš nákladná, příliš konfliktní nebo příliš riskantní. Když člověk nemusí dostat zákaz, protože si ho dokáže odvodit sám, jde o mimořádně úsporné řešení.
Lze tak zcela oprávněně požadovat, aby vládní návrh takové riziko vylučoval.
Veřejnoprávní média nejsou odměna pro politiky
Největší nedorozumění však spočívá v představě, že veřejnoprávní média jsou jakýmsi státním podnikem, jehož vedení má být vládě vděčné za peníze. Ve skutečnosti mají sloužit veřejnosti, tedy i lidem, kteří vládu volili, i těm, kteří ji nemohou vystát.
Mají kontrolovat moc bez ohledu na to, kdo ji právě vykonává. A to je pro politiky všech barev nepříjemné povolání. Rozdíl je v tom, že někteří si na něj zvyknou, zatímco jiní by nejraději změnili pravidla hry.
Pokud vláda skutečně věří, že její reforma nezávislost médií neohrozí, měla by to dokázat konkrétními zárukami: stabilním financováním, transparentními pravidly a ochranou před tím, aby se rozpočet stal nástrojem odměňování poslušných a trestání nepohodlných.
Jinak se nabízí otázka, proč je tak naléhavé měnit systém právě teď a takovým způsobem.
Možná se vláda veřejnoprávních médií nebojí. Možná jen nemá ráda, když se jí někdo ptá na věci, na které nemá připravenou odpověď. To je lidsky pochopitelné. V demokracii je však právě taková otázka součástí práce novináře.
Ale pokud politikům vadí, že se jich někdo na něco ptá, řešení je překvapivě jednoduché: začít odpovídat. Ne měnit financování těch, kteří se ptají.
Jan Urban
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