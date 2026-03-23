Velmi konečné historické znalosti soudružky Konečné
Jenže: zatímco zbytek světa řeší geopolitiku, a to bohužel velmi reálnou, s. Konečná, která právě objevila Ameriku, pláče nad cenou balíčků z Temu.
Je fascinující sledovat, jak se představitelka strany, která desetiletí budovala „blahobyt“ pomocí front na vložky a měnových reforem, dnes pasuje do role ochránkyně našich peněženek. Soudružka Konečná se přesto na svém blogu opět rozvášnila, a tentokrát za všechno může „Trumpova válka“ v Íránu.
Je sice hezké, že se bojí o ceny dopravy z Asie, ale pojďme si její nářky rozebrat optikou reality a historie, kterou tak ráda lakuje narůžovo:
- Plač nad čínským e-shopem: Je vskutku dojemné, když kovaná komunistka roní slzy nad tím, že „nákupy z čínských e-shopů už nebudou tak výhodné“. Časy se mění. Dříve nás komunisté izolovali od světa ostnatým drátem, dnes nás prý izoluje Trump tím, že nám zdraží plastové nesmysly z dovozu. Co se stalo s tou budovatelskou skromností, soudružko?
- Lekce ze „soběstačnosti“: Kateřina káže o potravinové soběstačnosti jako o spáse. Historická paměť jí ale zřejmě slouží jen selektivně. Byli to právě její ideoví předchůdci, kdo tuhle zemi dovedl k „soběstačnosti“ typu: „Máme jen to, co zrovna neshnilo v JZD, a pokud chcete něco jiného, vystůjte si pětihodinovou frontu na pomeranče.“
- Drahota jako rodinné stříbro: Vyčítat někomu zdražování vyžaduje od komunistky pořádnou dávku drzosti. Zapomněla už na rok 1953? Tehdy strana „ochránila“ úspory občanů tak důkladně, že lidem zbyly oči pro pláč a v kapse bezcenné papírky. To nebyla drahota, to byla státem a komunisty posvěcená loupež za bílého dne.
- Mír podle Moskvy (a Teheránu): Hrát si na „vlastenku“ a „mírotvorkyni“ v momentě, kdy jde o režim v Íránu, je klasický rusofilní narativ. Pro soudruhy byl totiž „mír“ vždycky jen kódové označení pro „nechte naše diktátorské přátele v klidu zbrojit“.
Soudružka Konečná se nás snaží opít rohlíkem (který by v jejím vysněném systému pravděpodobně byl stejně na příděl). Její text není analýzou ekonomiky, ale zoufalým pokusem vytřískat politické body z drahého benzínu, zatímco její vlastní ideologie v historii nenabídla nic jiného než hladomory, nedostatek a prázdné regály.
Příloha: Stručný manuál komunistického „blahobytu“ (aneb co soudružka nezmínila)
Abychom lépe pochopili, jak vypadá ona „potravinová soběstačnost“ a „stabilní ceny“ v podání rudých hvězd, připomeňme si pár historických milníků:
- Sovětský svaz (Holodomor, 1932–1933): Stalinův recept na soběstačnost. Výsledek? Miliony mrtvých na Ukrajině a v Kazachstánu, zatímco stát obilí vyvážel, aby měl na zbrojení. Lidé jedli trávu, kůru ze stromů a v nejhorších případech i sebe navzájem.
- Čína (Velký skok vpřed, 1958–1962): Mao Ce-tung se rozhodl, že Čína předežene svět. Výsledkem byl největší hladomor v dějinách lidstva (cca 30–45 milionů obětí). Rolníci místo obilí tavili hrnce v domácích pecích na nepoužitelnou ocel.
- Severní Korea (90. léta dodnes): Totální izolace a „soběstačnost“ dovedená k dokonalosti. Zatímco dynastie Kimů testuje rakety, statisíce lidí umírají hlady v zemi, kde je tráva regulérní složkou jídelníčku.
- Kuba (Období nedostatku): Ostrov svobody, kde je i po šedesáti letech revoluce maso luxusem na příděl a vajíčka jsou vzácnější než politický pluralismus. Soběstačnost v praxi: čekání na lístky na rýži.
- Etiopie (80. léta): Komunistický režim Derg pod vedením Mengistua předvedl, jak proměnit úrodnou zemi v prach a hladomory, zatímco armáda slavila výročí revoluce kaviárem z dovozu.
- Československo (Měnová reforma 1953): „Drahota“ po komunisticku. Zápotocký v sobotu lhal, že měna je pevná, v pondělí lidé zjistili, že jejich celoživotní úspory mají hodnotu jednoho oběda v závodní jídelně.
Shrnutí: Pokud vás komunista straší drahotou, obvykle to znamená, že vás chce připravit i o ty banány, kterých se nám díky pádu komunismu i bez fronty dostává.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020