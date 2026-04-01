Velikonoční kázání: Babiš vs. realita, světový unikát, nebo jen adept na věčné zatracení?
Čím déle tato hra trvá, tím více se stává cestou, na jejímž konci nečeká odpuštění. Nejde totiž už jen o politickou taktiku, ale o soustavné ohýbání reality, které začíná připomínat vlastní věrouku. Je to cesta k moci, nebo spíše jízdenka do pekel?
Kázání o čtyřech hříších proti pravdě zjevné
Bratři a sestry v kritickém myšlení, pohlédněme na cestu muže, který se rozhodl, že desatero je spíše nezávazný seznam doporučení od marketingového oddělení. Nejde přitom o jednotlivá selhání, ale o opakovaný vzorec chování. Neboť kde se pravda stává pouhým nástrojem, tam se z politiky stává víra – a z voličů její věřící. A každá víra, která stojí na popírání reality, si dříve či později vyžádá svou oběť.
1. O falešném svědectví a archivu zapomnění
Andrej tvrdí: „S StB jsem se nikdy nepaktoval, ty papíry si vymysleli.“ Jenže slovenský Ústav paměti národa má tolik nezávislých svazků na „Bureše“, že by se z nich dala složit křížová cesta. Ne jeden, ne dva, ale soustava důkazů, která se navzájem potvrzuje jako články řetězu.
Tvrdit, že jde o náhodné spiknutí, vyžaduje větší míru víry než věřit v mluvící oslici. Zde už nejde o obranu, ale o systematické zapírání – hřích proti pravdě, který se neopakuje omylem, ale z přesvědčení. Z hlediska věrouky jde o pýchu tak vysokou, že se dotýká stropu katedrály. Jde o aktivní popření reality, které se blíží dogmatu. A jak známo, pýcha bývá prvním krokem směrem dolů.
2. O hnízdě, které nebylo ničí
Příběh o Čapím hnízdě je moderní podobenství o tom, jak proměnit dotaci v rodinné stříbro a pak zapřít i vlastní krev. „Neměl jsem s tím nic společného,“ zní jako ozvěna u Pilátova dvoru. Jenže zde nejde o symbol, ale o vědomě vytvořený vlastní věroučný článek, který měl obejít pravidla a zároveň si zachovat tvář nevinnosti.
Právní kličky sice mohou obelstít úředníka, ale v knize hříchů je schovávání se za rodinu zapsáno tučným písmem. Neboť zapřít odpovědnost znamená zapřít pravdu – a zapřít pravdu znamená zapřít i sebe sama, a ocitnout se tak v lůně kacířství.
3. O slovech vypuštěných a následně prokletých
Výrok „Všeci kradnú “ byl kdysi jeho evangeliem, dnes je to pro něj apokryf, který prý nikdy nenapsal. Popírat záznamy vlastních kázání před plnými náměstími není jen ztráta paměti. Je to vědomé přepisování minulosti, jako by pravda byla jen text, který lze kdykoli upravit.
Je to pokus o stvoření nové reality, kde včerejšek neexistuje. Kde slovo není závazek, ale jen věc na prodej. A jak víme, pán temnot, otec lži je v tomto oboru mistrem nad mistry. A každý, kdo se jeho řemeslu naučí příliš dobře, riskuje, že mu začne sloužit.
4. O farizejství a drahých energiích: Světec proti vlastním stínům
Když Babiš vládl, kázal nám, že ceny určuje světový trh a válka – síly, které premiér neovlivní. Jakmile ale usedl do opozice, stal se zázrak: tytéž síly zmizely a za vše může vláda.
Tento obrat není jen politický – je to proměna pravdy podle potřeby okamžiku. Tato názorová pružnost je v teologii známá jako pokrytectví: schopnost tvrdit A i B bez stopy pochybnosti. A čím častěji se tak děje, tím méně jde o názor a tím více o metodu. Metodu, která z pravdy činí pouhou rekvizitu, a míří do záhuby.
Závěr: Při posledním soudu se marketing nepočítá
Andrej Babiš není jen lhavý politik, je to test naší odolnosti vůči pohodlné nepravdě. Dokáže zpochybnit i vlastní podpis, jako by šlo o bezvýznamný cár papíru. A čím více mu to prochází, tím více se z toho stává norma – tichá dohoda, že pravda neexistuje. A čím častěji to dělá, tím více se hranice mezi pravdou a fikcí rozplývá – ne pro něj, ale pro jeho publikum. Nejde tak jen o něj, ale i o nás – o naši ochotu přijmout tuto verzi reality.
O to, zda budeme věřit tomu, co je doložené, nebo i tomu, co se pravdě příčí. Pamatujme: žádná tisková konference nezruší následky činů. A v účtování, které jednou přijde, se neptají na PR, ale na pravdu. A tam už nebude prostor pro výmluvy, jen pro důsledky.
Pamatujme tak: v pekle se prý netopí biopalivy, ale právě těmi dokumenty, které jsme zaživa tak usilovně zapírali. A účet za takovou víru v nepravdu se jednou vystaví – bez možnosti odvolání.
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020