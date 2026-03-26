Václav Klaus: Náš nedocenitelný drahokam omylnosti aneb Hanspaulský kompas naruby
Nejde o úctu k šedinám nebo k úřadu. Jde o ryzí, chladnokrevnou matematiku přežití českého státu.
Mnozí z nás trnou hrůzou, když ho vidí přecházet ulici bez reflexní vesty, v onom pověstném saku, které nezná vrásky. „Pozor, auto!“ křičíme v duchu. Protože kdyby nám Václava srazila nějaká nepozorná dodávka s potravinami, ocitla by se tato republika v mrákotách totální nejistoty.
Proč je jeho cena bezmezná?
Protože Václav Klaus je dokonalý negativní etalon.
V teorii řízení, a to čehokoli, o které prof. Parkinson věděl své, je nejtěžší najít bod absolutní chyby. Většina lidí se totiž mýlí tak nějak polovičatě, chaoticky, bez ladu a skladu. Z jejich omylů se nic nenaučíte. Ale Václav? Ten se mýlí s krystalickou čistotou, s akademickou důsledností a s elegancí, která hraničí s nadpřirozenem.
Jeho úsudek je v naprosté většině případů tak konzistentně a monumentálně chybný, že se stal pro národ navigačním majákem s opačným pólem.
Je to prosté: Stačí vědět, co si myslí Václav, a pak udělat přesný opak. A voilà! Máte před sebou jediné správné řešení. Podívejte se na ty důkazy:
- Kuponová privatizace: Když Václav prohlásil, že musíme „zhasnout“, aby se mohl majetek přelít, a že právníci jsou jen zbytečná brzda ekonomiky, každý věděl, že bez policajta u každé pokladny nám nezbyde ani na slané tyčinky.
- Řekne-li, že oteplování je mýtus, běžte si koupit lehčí oblečení, a bydlíte-li blízko vody, nezapomeťe na gumáky, a sázejte stromy.
- Volby a demokracie: Jeho svérázný pohled na volby a „občanskou společnost“ nám daly jasný návod: Čím víc Václav varuje před aktivními občany, tím víc jich musíme mít v ulicích.
- Euro: Prohlásil-li, že Euro skončí dříve, než vstoupíme do EU, bylo jasné, že nadešel čas si v něm spořit na důchod.
- Když přišel Covid, Václav odmítl roušky i očkování s tím, že jde o útok na svobodu jednotlivce. V tu ránu bylo všem příčetnějším jasné, že je čas si pořádně umýt ruce, nasadit respirátor a nechat se pro jistotu i přeočkovat. Jeho „svoboda nadechnout se viru“ byla nejlepším argumentem pro moderní medicínu.
- Geopolitické sny (Putin & Trump): Pokud Václav tvrdí, že Putin v podstatě racionální šachista, který jen brání své „zóny vlivu“ a k nám do Prahy jeho zájmy nesahají, je to pro nás signál okamžitě opevnit hranice a zkontrolovat bunkry. A když se rozplývá nad Donaldem Trumpem jako zachráncem západní civilizace, víme, že nastal čas začít brát evropskou spolupráci a bezpečnost smrtelně vážně.
- Když hřímal proti Kaplického „Chobotnici“ na Letné, že prý zohaví Prahu, každý estét věděl, že jsme právě přišli o světovou architekturu. Stačí se podívat na ty krabice, co tam stojí dnes, abychom pochopili: Václavův odpor byl certifikátem geniality onoho návrhu.
- A co teprve jeho nedávné výpady proti Zdeňku Svěrákovi? Pokud Václav označí národního barda a jeho laskavý humor za něco škodlivého či pomýleného, je to definitivní potvrzení, že Svěrák je pravým duchovním otcem národa. Bez Václava bychom si možná jen mysleli, že Vratné lahve jsou fajn film; díky němu víme, že jde o pilíř státnosti.
Pokud by ho na onom hanspaulském přechodu potkalo neštěstí, byli bychom byli jako námořníci bez kompasu. Museli bychom začít o věcech skutečně přemýšlet, což je, jak známo, proces bolestivý a s nejistým výsledkem.
Zatímco však Václav žije a kráčí, máme klid. Stačí sledovat jeho aktuální rozhořčení a naše cesta k prosperitě je jasně vytyčená – stačí jít tam, kam on odmítá byť jen pohlédnout.
Proto vás prosím, řidiči na Hanspaulce: Brzděte! Kvůli nám všem. Ten muž je totiž jediný mechanismus v tomto státě, který funguje na 100 % – byť s opačným znaménkem. Chraňme si svůj Klausův korelátor správnosti. Bez něj bychom totiž mohli omylem udělat i něco, co on sám považuje za dobrý nápad.
Bez Václava bychom totiž nejenže nevěděli, kudy kam, ale hrozilo by, že si začneme plést pravdu s jeho názorem. A to si, ruku na srdce, jako národ nemůžeme dovolit. To by byl definitivní konec.
Dodatek pro Ministerstvo dopravy: Návrh na zřízení „Zóny Drahokamu“
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji okamžitou instalaci speciálního dopravního značení v okolí Hanspaulky. Půjde o modrý trojúhelník s bílou siluetou zdviženého prstu a nápisem: „Pozor, referenční vzorek! Nebrzdit, plynule objíždět v protisměru.“
Každý řidič, který by v této zóně ohrozil integritu našeho drahokamu omylnosti, by měl být souzen pro vlastizradu.
Jan Urban
|Další články autora
- Počet článků 138
- Celková karma 14,54
- Průměrná čtenost 396x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020