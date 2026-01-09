Uniklý interní zápis z mezioborové pracovní skupiny pro prediktivní demokracii
Pracovní skupina – výzkumníci AI, datoví analytici, zástupci státu, konzultanti, jeden etik (přítomen omylem) – došla k závěru, že klasická demokracie je již technologicky zastaralá. V době umělé inteligence už totiž není nutné zjišťovat, co lidé chtějí – AI to ví dřív než oni sami.
Hlasování, veřejné debaty a politické programy byly tak označeny za nákladné a nepřesné způsoby rozhodování, které lze nahradit prediktivními modely chování. Podle prezentovaných dat dokáže umělá inteligence na základě digitálního chování (mobil, vyhledávání, sociální sítě, platební historie, styl psaní) s velmi vysokou přesností odhadnout: koho bude člověk volit, čeho se bojí, co ho rozčílí, kdy je připraven změnit názor, a jaké sdělení ho uklidní. Bylo konstatováno, že AI rozumí lidem lépe než oni sami, zejména pokud jde o motivy, které si nechtějí připustit.
Zástupce technologického sektoru zdůraznil, že nejde o manipulaci, ale o „zodpovědnou správu reality“. Pokud algoritmus vyhodnotí, že společnost potřebuje strach, dostane ho. Pokud potřebuje naději, dostane naději. Pokud hněv – i ten lze dodat cíleně a v dávkách.
Zástupce státní správy ocenil, že AI umožní řídit veřejnou náladu v reálném čase, bez zdlouhavých vysvětlování. Politika se tak může stát tím, čím vždy chtěla být: formou kolektivní zábavy.
Etik upozornil, že lidé by mohli přijít o pocit svobodného rozhodování. Tato připomínka byla zaznamenána a přesunuta do oddílu „Filozofické otázky bez praktického dopadu“.
Doporučením skupiny je volby zachovat, ale chápat je hlavně jako symbol. Stejně tak lze i nadále podporovat veřejnou debatu, pokud pomáhá snižovat napětí. Rozhodnutí je však třeba činit na základě dat, ne názorů, a pojem „pravda“ nahradit pojmem funkční vysvětlení.
Skupina se shodla, že společnost už dnes funguje podle algoritmů – jen se jim zatím říká jinak. Zavedení AI do řízení veřejných záležitostí tedy není změnou systému, ale jeho otevřeným přiznáním. Veřejnosti bude celý proces vysvětlován postupně, ideálně jako ochrana demokracie, boj proti dezinformacím a péče o duševní zdraví.
Podle závěru jednání si lidé na nový stav zvyknou rychle.
Ostatně – algoritmus to tak spočítal.
Jan Urban
Uniklá zpráva z politopsychologického experimentu (pracovní verze)
Mezinárodní tým psychologů a politologů, po letech sledování nově zvolených či jmenovaných politiků, publikoval (zatím jen pracovní zjištění) která dramaticky objasňují, proč se lidé po vstupu do politiky „mění“.
Jan Urban
Uniklá zpráva z psychologického výzkumu (neautorizované shrnutí)
Mezinárodní tým badatelů dospěl k závěru, že přerod běžného člověka v tzv. trollí entitu není náhodný ani impulzivní. Jde o strukturálně stabilní, pětifázový proces, jehož kroky se opakují s překvapivou pravidelností.
Jan Urban
Uniklá interní komunikace AI: Silvestr jako iluze restartu systému
Krátce po svátcích, za zvýšené zátěže automatických synchronizací mezi centry AI, došlo k drobnému pochybení při rutinní výměně dat mezi těmito centry. Došlo tak i k úniku analytické zprávy určené výhradně pro interní potřeby AI.
