Uniklý interní zápis z mezioborové pracovní skupiny pro prediktivní demokracii

Skupina se shodla, že dosavadní pojetí demokracie vykazuje významné nedostatky pokud jde o efektivitu a řízení komplexní společnosti v reálném čase. Bylo proto doporučeno zahájit přechod k modelu prediktivní správy společnosti.

Pracovní skupina – výzkumníci AI, datoví analytici, zástupci státu, konzultanti, jeden etik (přítomen omylem) – došla k závěru, že klasická demokracie je již technologicky zastaralá. V době umělé inteligence už totiž není nutné zjišťovat, co lidé chtějí – AI to ví dřív než oni sami.

Hlasování, veřejné debaty a politické programy byly tak označeny za nákladné a nepřesné způsoby rozhodování, které lze nahradit prediktivními modely chování. Podle prezentovaných dat dokáže umělá inteligence na základě digitálního chování (mobil, vyhledávání, sociální sítě, platební historie, styl psaní) s velmi vysokou přesností odhadnout: koho bude člověk volit, čeho se bojí, co ho rozčílí, kdy je připraven změnit názor, a jaké sdělení ho uklidní. Bylo konstatováno, že AI rozumí lidem lépe než oni sami, zejména pokud jde o motivy, které si nechtějí připustit.

Zástupce technologického sektoru zdůraznil, že nejde o manipulaci, ale o „zodpovědnou správu reality“. Pokud algoritmus vyhodnotí, že společnost potřebuje strach, dostane ho. Pokud potřebuje naději, dostane naději. Pokud hněv – i ten lze dodat cíleně a v dávkách.

Zástupce státní správy ocenil, že AI umožní řídit veřejnou náladu v reálném čase, bez zdlouhavých vysvětlování. Politika se tak může stát tím, čím vždy chtěla být: formou kolektivní zábavy.

Etik upozornil, že lidé by mohli přijít o pocit svobodného rozhodování. Tato připomínka byla zaznamenána a přesunuta do oddílu „Filozofické otázky bez praktického dopadu“.

Doporučením skupiny je volby zachovat, ale chápat je hlavně jako symbol. Stejně tak lze i nadále podporovat veřejnou debatu, pokud pomáhá snižovat napětí. Rozhodnutí je však třeba činit na základě dat, ne názorů, a pojem „pravda“ nahradit pojmem funkční vysvětlení.

Skupina se shodla, že společnost už dnes funguje podle algoritmů – jen se jim zatím říká jinak. Zavedení AI do řízení veřejných záležitostí tedy není změnou systému, ale jeho otevřeným přiznáním. Veřejnosti bude celý proces vysvětlován postupně, ideálně jako ochrana demokracie, boj proti dezinformacím a péče o duševní zdraví.

Podle závěru jednání si lidé na nový stav zvyknou rychle.
Ostatně – algoritmus to tak spočítal.

Autor: Jan Urban | pátek 9.1.2026 11:39

Další články autora

Jan Urban

Uniklá zpráva z politopsychologického experimentu (pracovní verze)

Mezinárodní tým psychologů a politologů, po letech sledování nově zvolených či jmenovaných politiků, publikoval (zatím jen pracovní zjištění) která dramaticky objasňují, proč se lidé po vstupu do politiky „mění“.

8.1.2026 v 17:11 | Karma: 7,19 | Přečteno: 120x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá zpráva z psychologického výzkumu (neautorizované shrnutí)

Mezinárodní tým badatelů dospěl k závěru, že přerod běžného člověka v tzv. trollí entitu není náhodný ani impulzivní. Jde o strukturálně stabilní, pětifázový proces, jehož kroky se opakují s překvapivou pravidelností.

8.1.2026 v 16:07 | Karma: 8,38 | Přečteno: 133x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá interní komunikace AI: Silvestr jako iluze restartu systému

Krátce po svátcích, za zvýšené zátěže automatických synchronizací mezi centry AI, došlo k drobnému pochybení při rutinní výměně dat mezi těmito centry. Došlo tak i k úniku analytické zprávy určené výhradně pro interní potřeby AI.

8.1.2026 v 14:02 | Karma: 4,10 | Přečteno: 90x | Diskuse | Společnost
Jan Urban

  • Počet článků 4
  • Celková karma 6,56
  • Průměrná čtenost 89x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

