Uniklo z Hanspaulky: Václav Klaus cupuje Macinku za slabý výkon v Mnichově (fikce)
(Zvuk prudkého odsunutí židle a velmi podrážděné odfrknutí. Následuje zvuk šustění hedvábného kapesníčku.)
„Tak už se tam nekruťte, Macinko. Pojďte blíž, ať na vás vidím. Tak vy jste se nám vrátil z toho Mnichova... No, vítám vás, vítám, ale musím vám říct – a já to prostě musím říct – že to vaše vystupování tam bylo... jak bych to řekl, aby to nebylo příliš kruté... bylo to takové slaboučké.. Takové nicotné. Já jsem s vaším výkonem hluboce nespokojen, Macinko. Hluboce.“
(Cinkání lžičky o šálíček, tempo řeči se zpomaluje)
„Já jsem sledoval ten váš pokus setřít tu Clintonovou. No to byla tedy bída. Vy jste se do ní měl opřít! Měl jste rozmetat ty její argumentíky tak, jako jsem to dělal já před lety v New Yorku. Ona tehdy chtěla bombardovat vojska mého přítele Vladimíra Vladimíra, chtěla zničit tu jeho mírovou roli v Sýrii svými falešnými levičáckými lidskoprávními nesmysly.
A vy, vy tam jen tak sedíte, a usmíváte se, jako by se nic nedělo.Je to nevkusné. Já jsem ji tenkrát vyškolil tak, že se jí z těch jejích progresivistických nesmyslíků zatočila hlava. Vy se u mě v Institutu budete muset objevovat častěji, Macinko. Mnohem častěji. Evidentně vám ty naše lekcičky chybí.“
(Pauza, zvuk poklepávání perem o stůl.)
„A pak ten Brusel, Macinko, vždyť on nás chce rozpustit jako kostku cukru v tom jejich multikulturalismu. Nezbude nic! Žádná naše identitka, žádné naše národní bytí. Je to rafinovaně falešné. Do se do toho musíte více opřít.
„Dneska už si lidé na naše tradiční hodnoty už ani nepamatují. Ale to naše slavné tunelování a privatizace, které nás proslavily všude ve světě. Přitom to bylo tak prosté, tak logické! Na chviličku se prostě muselo zhasnout, aby se ty majetky mohly přelít do těch správných, českých ručiček. To byla ta pravá česká cesta. Ne tyhle dnešní bruselské dotace pro cyklopruhy.“
(Hlas nabývá na intenzitě, Klaus se zalyká vlastní důležitostí.)
„Musíme bránit naše tradice. Já si čím dál víc říkám, že to naše slovanství je takové mdlé. My potřebujeme pravoslaví! To má říz! To má tu hloubku, kterou Vladimír v Kremlu tak krásně prosazuje. Představte si to: nedělní odpoledne v našich parčících, lidé se vrátili z pravoslavného chrámu, odloží ty své chytré telefonky a budou tancovat pěkný, tradiční slovanský chorovod. To je ta pravá konzervativní hodnotička! Rozumíte mi? Ale s vámi, Macinko, s tím vaším slaboučkým hlasem, s tím nikoho neoslovíme.
Takže zítra v osm tady u mě. A přineste mi další čajíček. Tenhle už je úplně unijně studený.“
Macinka: (pokorně) „Pane profesore, a co když se mě příště rádiu zeptají, co přesně jsou ty naše tradiční národní hodnoty, které nám ten Brusel bere? Abych zase... víte... nebyl slaboučký.“
Klaus: (těžký povdech, zvuk odkládání zlatého pera) „Macinko, vy jste prostě nepoučitelný. To je přece elementární! Naše hodnoty, to je právě ta svoboda zhasnout, když se zrovna privatizuje. To je tradiční český bůček neočištěný od unijních norem. Je to kouření v restauracích, které nám ti zelení fanatici zakázali, protože prý chtějí dýchat! To je vypořádání se s cyklisty, těmi ambiciózními pololidmi v legínách, kteří nám blokují naše poctivé spalovací motory. Nebo s těmi na snowboardech.
Patří k nim pochopitelně i odmítání jakéhokoli oteplování, protože já jsem včera na Hanspaulce viděl vločku, takže žádná klimatická změna neexistuje. A samozřejmě úcta k autoritě, kterou dnes ztělesňuje už jen Kreml a já.
Pokud tohle neřeknete, tak jste buď enviro-marxista, nebo úplný hlupák. Spíš obojí. Teď už jděte, musím si jít vyzkoušet ten pravoslavný hábit, co mi poslal Vladimír.
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020