Uniklá zpráva z politopsychologického experimentu (pracovní verze)

Mezinárodní tým psychologů a politologů, po letech sledování nově zvolených či jmenovaných politiků, publikoval (zatím jen pracovní zjištění) která dramaticky objasňují, proč se lidé po vstupu do politiky „mění“.

Analýza obsahuje stovky hodin rozhovorů, záznamy interních schůzek a pozorování rozhodovacích procesů ve stranických strukturách. Výsledky odhalují pětifázový proces kognitivní transformace, který je překvapivě systematický a téměř univerzální.

Fáze 1 – Iluze nadvlády nad realitou
Vstup do politiky je provázen euforickým pocitem, že jedinec nyní disponuje všemi „tajemstvími světa“ a schopností formovat osudy mas. Mozek reaguje zvýšenou sebestředností a přehnanou vírou ve vlastní genialitu. Kritické myšlení je zatlačeno do pozadí.

Fáze 2 – Selektivní vnímání informací
Jedinec začíná preferovat zprávy, které potvrzují jeho rozhodnutí a ideologické přesvědčení. Jakékoli nesouladné informace jsou automaticky ignorovány, přeformulovány nebo vysvětleny jako „konspirační útok“. Kritika je vnímána jako osobní urážka, pochvala jako potvrzení vlastní brilantnosti. Výzkum ukazuje, že tato filtrace probíhá rychle, téměř instinktivně, a subjekt ji považuje za plně objektivní.

Fáze 3 – Emoční teatralita
V této fázi se politická realita stává divadlem. Analytické argumenty jsou přehlušeny gesty, rétorickými kličkami a dramatickými prohlášeními. Každý jednací stůl je okamžitě převeden na jeviště, kde hlavní postava je přesvědčena, že sledujeme jen její výkon, gesta jsou vybírána a hodnocena podle publika.

Fáze 4 – Relativizace pravdy
Kategorie pravdy a lži se rozplývá ve světě „politických realit“. Informace jsou posuzovány podle toho, zda jsou politicky výhodné, nikoli podle faktické přesnosti. Subjekt je přesvědčen, že všichni ostatní manipulují, což posiluje jeho pocit, že by svou manipulaci měl dále posílit. Výklad a prezentace reality jsou nahrazeny PR.

Fáze 5 – Plně rozvinutá politická adaptace
Závěrečný kognitivní stav, kdy rozhodnutí jsou motivována především zachováním vlivu, nikoli řešením problémů. Politik se jedinec stává mistrem minimalistického úspěchu: maximalizuje efekt, minimalizuje námahu a předstírá zaujetí pro veřejné dobro.

Závažným zjištěním je, že po dokončení páté fáze se subjekt stává prakticky imunním vůči kritice. Jakékoli snahy o korekci faktů nebo logických argumentů jsou odmítány. Závěrem zpráva konstatuje, že politická transformace není otázkou ideologie, ale postupného posunu myšlení, který subjekt vnitřně vnímá jako nově získanou kompetenci, a to i tehdy, kdy zvenčí působí spíše jako mistr chodící improvizace, jehož hlavním cílem je udržet pozornost, vyvolávat kontroverze a produkovat informační šum.

Autor: Jan Urban | čtvrtek 8.1.2026 17:11

Další články autora

Jan Urban

Uniklá zpráva z psychologického výzkumu (neautorizované shrnutí)

Mezinárodní tým badatelů dospěl k závěru, že přerod běžného člověka v tzv. trollí entitu není náhodný ani impulzivní. Jde o strukturálně stabilní, pětifázový proces, jehož kroky se opakují s překvapivou pravidelností.

8.1.2026 v 16:07 | Karma: 3,94 | Přečteno: 56x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá interní komunikace AI: Silvestr jako iluze restartu systému

Krátce po svátcích, za zvýšené zátěže automatických synchronizací mezi centry AI, došlo k drobnému pochybení při rutinní výměně dat mezi těmito centry. Došlo tak i k úniku analytické zprávy určené výhradně pro interní potřeby AI.

8.1.2026 v 14:02 | Karma: 0 | Přečteno: 50x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Jan Urban

  • Počet článků 3
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 43x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

