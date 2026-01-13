Uniklá zpráva z jednání psychiatrické společnosti (k obnovení Rady pro duševní zdraví)
Oficiálním tématem jednání byla reakce odborné obce na obnovení činnosti Rady pro duševní zdraví a deklarovaný zájem vlády o zhoršující se psychický stav populace, zejména mladých lidí.
Úvodní část diskuse se dotkla jmenování předsedkyně rady a veřejně známých epizod z její profesní i osobní minulosti, jež vzbudily mezi účastníky odborné rozpaky. Tyto body však byly nakonec označeny za sekundární ve srovnání s dojmem, který na přítomné odborníky zanechalo vystoupení předsedy vlády na tiskové konferenci.
Podle uniklého záznamu si totiž psychiatři nemohli nevšimnout výrazného rozporu mezi deklarovaným zájmem o duševní zdraví společnosti a samotným způsobem komunikace premiéra. Ten byl v odborné debatě opakovaně popisován jako zatížený vysokou mírou psychického stresu, mimo jiné v souvislosti s dlouhodobými obavami o vlastní majetkové poměry, právní odpovědnost a kontrolu nad svými ekonomickými strukturami.
Z odborného hlediska byl komunikační styl hodnocen jako projev zvýšené perseverace (opakování stejných významových jednotek), místy patrné dezorganizace toku myšlení a současně snížené koherence narativu, kdy jednotlivá sdělení nenavazují v logicky očekávatelné struktuře. Výrazná byla rovněž zvýšená míra afektivní salience na úkor obsahové struktury sdělení, což se navenek projevovalo opakovaným až obsedantním obviňováním okolí ze lži, manipulace, zdůrazňováním pocitu ublíženosti a místy až plačtivým akcentem křivdy. Někteří účastníci jednání upozornili, že tato kombinace rysů může u posluchačů – včetně poslanců a dalších aktérů veřejného života – vyvolávat zvýšenou míru nejistoty, emočního napětí a obtížné orientace v podstatě sdělení. Poznamenejme však, že použité pojmy jsou běžnou součástí odborného popisu řečového a emočního projevu subjektů v podmínkách vysoké psychické zátěže a samy o sobě nepředstavují diagnostický závěr ani hodnocení duševní poruchy.
Zvláštní pozornost byla podle zápisu věnována i otázce sekundárního dopadu takového projevu na okolí. Někteří odborníci položili otevřenou otázku, zda dlouhodobé vystavení podobnému stylu komunikace – zejména u osob, které jsou povinny naslouchat, reagovat a rozhodovat – nemůže samo o sobě představovat rizikový faktor pro duševní hygienu jejich okolí. Jinými slovy: zda se ochrana duševního zdraví společnosti nemá týkat nejen občanů, ale i prostředí, v němž je politická komunikace dlouhodobě produkována.
Závěrem se podle uniklé zprávy část účastníků shodla, že zájem vlády o duševní zdraví národa je bezesporu legitimní. Současně však zaznělo upozornění, že v oblasti psychiky – více než kde jinde – platí zásada, že forma sdělení bývá stejně důležitá jako jeho obsah. A někdy dokonce důležitější.
Jan Urban
