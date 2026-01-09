Uniklá zpráva z Evropské komise: Psychologická analýza předsedy Poslanecké sněmovny
Analýza, vypracovaná multidisciplinárním týmem psychologů a behaviorálních vědců, vychází mimo jiné i z předchozího vyjádření bratra T. Okamury“, které identifikovalo strukturální dysfunkce v jeho kognitivních a emočních procesech, vyvolané jeho nepříznivými ranými životními zkušenostmi.
Zpráva pro potřeby Ursuly von der Leyen konstatuje, že zkoumaný jedinec vykazuje maladaptivní kognitivní schémata, výraznou rigiditu myšlení a sníženou schopnost sebereflexe. Impulzivita, nízká tolerance frustrace a narušená regulace afektů vedou k časté eskalaci konfliktů a neschopnosti adaptace na sociální kontext. Behaviorální vzorce ukazují systematickou orientaci na vlastní ideologickou správnost spíše než na objektivní podmínky či konsenzus.
Analýza dále poukazuje na omezenou schopnost empatie a selektivní vnímání reality, které zvyšují riziko, že rozhodnutí budou spíše reakcí na subjektivní narativ než na reálné podmínky. Kombinace vysoké energie s těmito psychickými dysfunkcemi vytváří rizikový profil pro výkon veřejné funkce.
Závěrem zpráva konstatuje, že mimo situace označené jako mimořádné, nelze tuto osobu považovat za plně způsobilou pro stabilní a odpovědné zastávání veřejné funkce. Psychická struktura jedince významně omezuje jeho schopnost racionálního rozhodování a objektivního hodnocení situací.
Jan Urban
Uniklý interní zápis z mezioborové pracovní skupiny pro prediktivní demokracii
Skupina se shodla, že dosavadní pojetí demokracie vykazuje významné nedostatky pokud jde o efektivitu a řízení komplexní společnosti v reálném čase. Bylo proto doporučeno zahájit přechod k modelu prediktivní správy společnosti.
Jan Urban
Uniklá zpráva z politopsychologického experimentu (pracovní verze)
Mezinárodní tým psychologů a politologů, po letech sledování nově zvolených či jmenovaných politiků, publikoval (zatím jen pracovní zjištění) která dramaticky objasňují, proč se lidé po vstupu do politiky „mění“.
Jan Urban
Uniklá zpráva z psychologického výzkumu (neautorizované shrnutí)
Mezinárodní tým badatelů dospěl k závěru, že přerod běžného člověka v tzv. trollí entitu není náhodný ani impulzivní. Jde o strukturálně stabilní, pětifázový proces, jehož kroky se opakují s překvapivou pravidelností.
Jan Urban
Uniklá interní komunikace AI: Silvestr jako iluze restartu systému
Krátce po svátcích, za zvýšené zátěže automatických synchronizací mezi centry AI, došlo k drobnému pochybení při rutinní výměně dat mezi těmito centry. Došlo tak i k úniku analytické zprávy určené výhradně pro interní potřeby AI.
