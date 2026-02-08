Uniklá zpráva. Samomluva v Průhonicích: všichni mě potřebují“ (Nedělní fikce)

Exkluzivně přinášíme uniklý přepis údajného monologu Andreje Babiše, který zachycuje premiéra v krátké chvíli slabosti po dalším jednání sněmovny. Text je dokladem fascinující aktivity a upřímného pragmatismu lídra hnutí ANO.

(Zvuk šustění papírů, Andrej přechází po místnosti, v dálce je slyšet televize se zprávami, které okamžitě vypíná...)

„No to je neuvěřitelný, tohle. Zase ty lži! Zase ta kampaň, ta účelovka, ten hnusný mainstream! Oni jsou úplně mimo, ti lidi v tý pětikoalici, ti žvanilové, co v životě nepostavili ani psí boudu. Klid, Andreji, klid... dýchej. Oni jsou jenom neschopní, oni jenom žvaní v té sněmovně, ale já? Já makám!

Oni vůbec nevidí ty moje aktivity. Já jsem v jednom kole, od rána do noci, nonstop! Já navštěvuju ty domovy důchodců, já tam sedím, hladím ty babičky, poslouchám je – kdo jiný by to dělal? Já jezdím do fabrik, mluvím s těma dělníkama, já vím, co je trápí, zatímco oni řeší nějaké motýle a nesmysly v Bruselu. Já jsem v terénu! 24/7. Já jsem u lidí, já jsem na těch náměstích, i když tam na mě řvou ti zaplacení provokatéři. Moje snahy? To je nadlidský úkol! Já jsem oběhal všechna ministerstva, já jsem kontroloval ty dálnice osobně, já jsem tam stál v té helmě, já jsem zařídil všechno!

A ty návštěvy? Macron mi volá, Orbán mi volá, já jsem světový lídr, já bojuju za naše zájmy! Moje činnost je prostě gigantická, to nikdo nespočítá. Já jsem navštívil každou vesnici, mluvil jsem s každým starostou, rozdal jsem tisíce knížek! A co oni? Oni jenom lžou a média jim to žerou. Je to spiknutí, totální hon na čarodějnice. Oni nechtějí vidět, jak se obětuju, jak nespím, jak trpím pro tuhle zemi.

Protože já tuhle zemi miluju. Fakt ji miluju. No řekněte sami – kde jinde na světě by mi byli ochotní vyplácet takové miliardové dotace, bez kterých by ten můj holding dávno zkrachoval? A hlavně... kde jinde by mě ta politika tak spolehlivě chránila před kriminálem? Nikde! Je to prostě skvělý byznys, teda... skvělá země!“

Oficiální vyjádření mluvčího hnutí ANO k údajné nahrávce:

„Je to naprosto skandální a ubohá podvržená nahrávka, kterou vyrobila PR oddělení našich politických konkurentů za pomoci umělé inteligence, protože se bojí popularity našeho pana předsedy. Je vidět, že zoufalství pětikoalice nezná mezí. Pan předseda mluví s lidmi, ne sám se sebou. Celá tato pseudokauza jen potvrzuje, že média i opozice se spojily v jedné velké kampani, aby odvedly pozornost od vlastní neschopnosti. My se těmto lžím jen smějeme a budeme dál makat pro lidi, protože na rozdíl od ostatních máme výsledky, ne jenom sestříhaná audia.“

Autor: Jan Urban | neděle 8.2.2026 17:52 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Od Ježíška k volební urně: Proč dospělí věří pohádkám?

Dětská víra v Ježíška je dojemná, dospělá víra v politické pohádky však nebezpečná. Proč lidé i v pozdním věku naletí na sliby o modrém z nebe a co za tímto únikem z reality stojí? Odpověď hledejme v lidské psychice.

8.2.2026 v 12:10 | Karma: 3,91 | Přečteno: 78x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá zpráva: Mezinárodní organizace přiznává své „fake news“ (Víkendová fikce)

Shodou náhod se nám podařilo zachytit zprávu z tajného zasedání užšího vedení Mezinárodní asociace pro přírodovědnou korektnost (MAPK). Nejde však vyloučit, že jde naopak o fejk distribuovaný globální asociací na podporu kléru.

7.2.2026 v 17:41 | Karma: 6,84 | Přečteno: 122x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Přesvědčivost, osobní zralost a umění nevyhrát: asertivita vs. empatie

Dlouho jsem žil v představě, že přesvědčivost spočívá v tom, jak snadno a rychle dokážeme přesvědčit o své pravdě: vyhmátnout slabinu protiargumentu, obhájit svůj postoj a dovést oponenta k uznání „porážky“. Jenže tak tomu není.

7.2.2026 v 10:39 | Karma: 6,57 | Přečteno: 98x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Jak recyklujeme politiky: Staré tváře, nové značky a systém, který se točí v kruhu.

Česká politika už dávno nefunguje lineárně. Funguje cirkulárně. Neplatí model „přijde někdo nový, něco zkusí, odejde“. Místo toho máme uzavřený oběh. Lidé z politiky nemizí – jen se přesouvají.

6.2.2026 v 11:09 | Karma: 11,31 | Přečteno: 138x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Kudy vede cesta od montovny k evropské špičce, aneb nakolik je Česko „Business Ready“:

Jak by vypadala země, kde vláda skutečně slouží lidem? Tedy nebyla jen správcem úpadku, ale aktivním architektem prosperity? Vize moderní a konkurenceschopné české ekonomiky podle standardů B-READY Světové banky.

5.2.2026 v 14:27 | Karma: 6,61 | Přečteno: 138x | Diskuse | Společnost
Jan Urban

  • Počet článků 49
  • Celková karma 11,77
  • Průměrná čtenost 339x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

