Uniklá zpráva. Samomluva v Průhonicích: všichni mě potřebují“ (Nedělní fikce)
(Zvuk šustění papírů, Andrej přechází po místnosti, v dálce je slyšet televize se zprávami, které okamžitě vypíná...)
„No to je neuvěřitelný, tohle. Zase ty lži! Zase ta kampaň, ta účelovka, ten hnusný mainstream! Oni jsou úplně mimo, ti lidi v tý pětikoalici, ti žvanilové, co v životě nepostavili ani psí boudu. Klid, Andreji, klid... dýchej. Oni jsou jenom neschopní, oni jenom žvaní v té sněmovně, ale já? Já makám!
Oni vůbec nevidí ty moje aktivity. Já jsem v jednom kole, od rána do noci, nonstop! Já navštěvuju ty domovy důchodců, já tam sedím, hladím ty babičky, poslouchám je – kdo jiný by to dělal? Já jezdím do fabrik, mluvím s těma dělníkama, já vím, co je trápí, zatímco oni řeší nějaké motýle a nesmysly v Bruselu. Já jsem v terénu! 24/7. Já jsem u lidí, já jsem na těch náměstích, i když tam na mě řvou ti zaplacení provokatéři. Moje snahy? To je nadlidský úkol! Já jsem oběhal všechna ministerstva, já jsem kontroloval ty dálnice osobně, já jsem tam stál v té helmě, já jsem zařídil všechno!
A ty návštěvy? Macron mi volá, Orbán mi volá, já jsem světový lídr, já bojuju za naše zájmy! Moje činnost je prostě gigantická, to nikdo nespočítá. Já jsem navštívil každou vesnici, mluvil jsem s každým starostou, rozdal jsem tisíce knížek! A co oni? Oni jenom lžou a média jim to žerou. Je to spiknutí, totální hon na čarodějnice. Oni nechtějí vidět, jak se obětuju, jak nespím, jak trpím pro tuhle zemi.
Protože já tuhle zemi miluju. Fakt ji miluju. No řekněte sami – kde jinde na světě by mi byli ochotní vyplácet takové miliardové dotace, bez kterých by ten můj holding dávno zkrachoval? A hlavně... kde jinde by mě ta politika tak spolehlivě chránila před kriminálem? Nikde! Je to prostě skvělý byznys, teda... skvělá země!“
Oficiální vyjádření mluvčího hnutí ANO k údajné nahrávce:
„Je to naprosto skandální a ubohá podvržená nahrávka, kterou vyrobila PR oddělení našich politických konkurentů za pomoci umělé inteligence, protože se bojí popularity našeho pana předsedy. Je vidět, že zoufalství pětikoalice nezná mezí. Pan předseda mluví s lidmi, ne sám se sebou. Celá tato pseudokauza jen potvrzuje, že média i opozice se spojily v jedné velké kampani, aby odvedly pozornost od vlastní neschopnosti. My se těmto lžím jen smějeme a budeme dál makat pro lidi, protože na rozdíl od ostatních máme výsledky, ne jenom sestříhaná audia.“
Jan Urban
Od Ježíška k volební urně: Proč dospělí věří pohádkám?
Dětská víra v Ježíška je dojemná, dospělá víra v politické pohádky však nebezpečná. Proč lidé i v pozdním věku naletí na sliby o modrém z nebe a co za tímto únikem z reality stojí? Odpověď hledejme v lidské psychice.
Jan Urban
Uniklá zpráva: Mezinárodní organizace přiznává své „fake news“ (Víkendová fikce)
Shodou náhod se nám podařilo zachytit zprávu z tajného zasedání užšího vedení Mezinárodní asociace pro přírodovědnou korektnost (MAPK). Nejde však vyloučit, že jde naopak o fejk distribuovaný globální asociací na podporu kléru.
Jan Urban
Přesvědčivost, osobní zralost a umění nevyhrát: asertivita vs. empatie
Dlouho jsem žil v představě, že přesvědčivost spočívá v tom, jak snadno a rychle dokážeme přesvědčit o své pravdě: vyhmátnout slabinu protiargumentu, obhájit svůj postoj a dovést oponenta k uznání „porážky“. Jenže tak tomu není.
Jan Urban
Jak recyklujeme politiky: Staré tváře, nové značky a systém, který se točí v kruhu.
Česká politika už dávno nefunguje lineárně. Funguje cirkulárně. Neplatí model „přijde někdo nový, něco zkusí, odejde“. Místo toho máme uzavřený oběh. Lidé z politiky nemizí – jen se přesouvají.
Jan Urban
Kudy vede cesta od montovny k evropské špičce, aneb nakolik je Česko „Business Ready“:
Jak by vypadala země, kde vláda skutečně slouží lidem? Tedy nebyla jen správcem úpadku, ale aktivním architektem prosperity? Vize moderní a konkurenceschopné české ekonomiky podle standardů B-READY Světové banky.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Krátkodobá výluka tramvají u smyčky Špejchar vyškrtla běžné linky 1, 8, 12, 25 a 26 ty nejezdily...
Krátkodobá výluka tramvají u smyčky Špejchar vyškrtla běžné linky 1, 8, 12, 25 a 26 ty nejezdily...
Krátkodobá výluka tramvají u smyčky Špejchar vyškrtla běžné linky 1, 8, 12, 25 a 26 ty nejezdily...
Do Krkonoš o víkendu vyrazily na lyže tisíce lidí, sněhu je přes oblevu dostatek
V lyžařských areálech v Královéhradeckém kraji o víkendu lyžovaly tisíce lidí. I přes oblevu je...
Prodej rodinného domu v Milínově
Milínov, okres Plzeň-Jih
2 380 000 Kč
- Počet článků 49
- Celková karma 11,77
- Průměrná čtenost 339x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020