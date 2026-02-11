Uniklá zpráva. Od marxismu k politickému deliriu: diagnóza poslance M.Š. (fikce)
Lékařská zpráva č. 1989/2024-SPD
Subjekt: doc. Ing. Miroslav Š., CSc.
Anamnéza:
Anamnesticky významná expozice toxickému prostředí Ústavu marxismu-leninismu na VŠE, kde subjekt v 80. letech působil jako kádrový pedagog. Tato raná fáze vývoje zanechala v pacientovi hluboké stopy v podobě nutkání kádrovat okolí a ohýbat realitu podle momentální stranické linie. Přechod od „vědeckého komunismu“ k radikálnímu populismu proběhl bez nutné dekomprese, což vedlo k trvalému poškození integrity osobnosti.
Klinický obraz a nález:
U subjektu pozorujeme Involuční hyper-exhibici (chorobná potřeba na sebe upozorňovat v období nastupujícího stáří).
- Coprolalia intermittens (přerušované nutkavé používání sprostých slov): Pacient v zátěžových situacích (např. dotaz na členství v KSČ nebo konfrontace s moderátorkou v TV) neovládá svůj řečový aparát a uchyluje se k vulgarismům, což je typický projev stařecké degradace sociálních brzd.
- Pseudomorphosis ethenica (Etnická pseudomorfóza): U pacienta pozorujeme bizarní regresi v oblasti sebepojetí, projevující se stylizací do vizuální podoby „stárnoucího indiánského náčelníka“ či „stařeny z kmene Hopi“. Podle odborné literatury jde o podvědomý pokus maskovat svou marxistickou minulost za masku „přírodního moudrého muže“. Tato estetická dezorientace často doprovází ztrátu soudnosti, rozpadu estetického vnímání reality a je doprovázena odmítáním hřebenu a základní vizážistické disciplíny
- Fixatio Marx-Leninis (chorobné ustrnutí v totalitním uvažování): Přestože subjekt navenek vystupuje jako „bojovník za svobodu“, jeho myšlenkové vzorce vykazují hluboké stopy metodologie VUML. Tato vnitřní Dissonantia cognitiva (rozpor mezi tím, kým jsem byl a kým chci být) vede k nekontrolovaným výbuchům hněvu.
- Aggressio parlamentaria orientalis (parlamentní agresivita východního typu): Narůstající agresivita subjektu vykazuje znaky typické pro politickou kulturu nevyspělých despocií. Jde o stav, kdy jedinec nahrazuje chybějící argumenty fyzickým hlukem, což v psychiatrii značí Regressio ad infantiam (návrat k dětinskému vynucování pozornosti křikem).
Závěr:
Jde o příklad Syndromu mizející relevance. Pacient si podvědomě uvědomuje svůj klesající společenský význam, na což reaguje zvýšenou frekvencí mediálních skandálů a urážkami žen. Stav je klasifikován jako politické delirium s progresivní ztrátou akademické fasády.
Doporučení:
Ponechat v politické karanténě. Při dalším záchvatu křiku aplikovat studený obklad z vlastních předrevolučních skript o dialektickém materialismu. Pacienta lze využít při demostracích v rámci výuky mediků.
Jan Urban
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 56
- Celková karma 12,07
- Průměrná čtenost 330x
