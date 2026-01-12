Uniklá zpráva: Národní obec fašistická se vrací
Řešení je proto logické, elegantní a historicky poučené: obnovit Národní obec fašistickou, politický proud z první a druhé republiky, jenž se ve své době ukázal být důležitým aktérem v boji s demokracií a pluralitou.
Historie jako inspirace
Uniklý dokument zdůrazňuje, že návrat k Národní obci fašistické není nostalgický, nýbrž „revitalizační“. Historie je chápána jako soubor zkušeností, z nichž bychom se mohli poučit. Demokracie je v textu popisována jako „přeceňovaný experiment“, média jako „hluk v systému“ a svoboda projevu jako jev, který funguje jen tehdy, když ji využívají ti správní, mimo jiné ti, kteří se řídí heslem, že jednoduchost je ctnost. Demokracie je tolerována do té míry, dokud nepřekáží, a produkuje výsledky, jež si autoři přejí. V opačném případě je považována za selhání systému.
Média jsou rozdělena na ta, která lžou, a ta, která říkají pravdu. Kritériem rozlišení je shoda s názorem zakladatelů. Tento přístup je mimořádně efektivní a šetří čas, který by jinak bylo nutné věnovat ověřování faktů. Svoboda je deklarována jako základní hodnota, ovšem pouze v kombinaci s odpovědností – přičemž o tom, co je odpovědné, rozhodují ti, kdo svobodu právě drží v ruce.
Východní inspirace a kulturní obnova
Velkou předností návrhu je jeho geopolitická orientace, která se s obdivuhodnou důsledností obrací k východním vzorům. Ty jsou oceňovány zejména pro svou stabilitu, předvídatelnost a minimální toleranci k nepříjemným otázkám.
Součástí kulturní obnovy má být návrat tradičních ruských lidových aktivit, jako je hra gorodky, tanec chorovod a systematické přesouvání nepřizpůsobivých intelektuálů do odlehlejších oblastí republiky, kde by nemohli rušit veřejný klid myšlením.
Bráno z nadhledu, je celý projekt pozoruhodný svou vnitřní konzistencí. Je proto možné, že se jeho společenská použitelnost stane vysoká.
