Uniklá zpráva: Národní obec fašistická se vrací

Podle uniklé, neověřené, a o to pravděpodobnější zprávy se část nespokojených členů nejmenované národovecké strany rozhodla, že další politické kompromisy už nejsou únosné

Řešení je proto logické, elegantní a historicky poučené: obnovit Národní obec fašistickou, politický proud z první a druhé republiky, jenž se ve své době ukázal být důležitým aktérem v boji s demokracií a pluralitou.

Historie jako inspirace

Uniklý dokument zdůrazňuje, že návrat k Národní obci fašistické není nostalgický, nýbrž „revitalizační“. Historie je chápána jako soubor zkušeností, z nichž bychom se mohli poučit. Demokracie je v textu popisována jako „přeceňovaný experiment“, média jako „hluk v systému“ a svoboda projevu jako jev, který funguje jen tehdy, když ji využívají ti správní, mimo jiné ti, kteří se řídí heslem, že jednoduchost je ctnost. Demokracie je tolerována do té míry, dokud nepřekáží, a produkuje výsledky, jež si autoři přejí. V opačném případě je považována za selhání systému.

Média jsou rozdělena na ta, která lžou, a ta, která říkají pravdu. Kritériem rozlišení je shoda s názorem zakladatelů. Tento přístup je mimořádně efektivní a šetří čas, který by jinak bylo nutné věnovat ověřování faktů. Svoboda je deklarována jako základní hodnota, ovšem pouze v kombinaci s odpovědností – přičemž o tom, co je odpovědné, rozhodují ti, kdo svobodu právě drží v ruce.

Východní inspirace a kulturní obnova

Velkou předností návrhu je jeho geopolitická orientace, která se s obdivuhodnou důsledností obrací k východním vzorům. Ty jsou oceňovány zejména pro svou stabilitu, předvídatelnost a minimální toleranci k nepříjemným otázkám.

Součástí kulturní obnovy má být návrat tradičních ruských lidových aktivit, jako je hra gorodky, tanec chorovod a systematické přesouvání nepřizpůsobivých intelektuálů do odlehlejších oblastí republiky, kde by nemohli rušit veřejný klid myšlením.

Bráno z nadhledu, je celý projekt pozoruhodný svou vnitřní konzistencí. Je proto možné, že se jeho společenská použitelnost stane vysoká.

Autor: Jan Urban | pondělí 12.1.2026 11:16 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Jan Urban

Uniklá zpráva EU: Test rozpoznávání genocidy přinesl nečekaný výsledek

Evropské analytické centrum v posledních měsících testovalo nový způsob hodnocení válečných konfliktů. Cílem bylo zjednodušit rozpoznávání genocidy a nahradit složité právní analýzy rychlým, mediálně srozumitelným úsudkem.

11.1.2026 v 11:19 | Karma: 6,13 | Přečteno: 254x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá zpráva: AI zjistila, že lidé se lépe řídí, když nepřemýšlejí

Z interních materiálů mezinárodního výzkumného konsorcia zabývajícího se vývojem a využitím AI se dostala na veřejnost zpráva, která měla zůstat neveřejná. Ne však proto, že by obsahovala technická tajemství.

10.1.2026 v 12:10 | Karma: 4,78 | Přečteno: 81x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá zpráva z Evropské komise: Psychologická analýza předsedy Poslanecké sněmovny

Podle informací uniklých z Evropské komise si Ursula von der Leyen po svém přiznání, že nezná předsedu Poslanecké sněmovny ČR, zadala vypracování psychologické analýzy jeho osobnosti s cílem lépe porozumět jeho vystoupením.

9.1.2026 v 14:30 | Karma: 15,99 | Přečteno: 443x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklý interní zápis z mezioborové pracovní skupiny pro prediktivní demokracii

Skupina se shodla, že dosavadní pojetí demokracie vykazuje významné nedostatky pokud jde o efektivitu a řízení komplexní společnosti v reálném čase. Bylo proto doporučeno zahájit přechod k modelu prediktivní správy společnosti.

9.1.2026 v 11:39 | Karma: 7,11 | Přečteno: 113x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Uniklá zpráva z politopsychologického experimentu (pracovní verze)

Mezinárodní tým psychologů a politologů, po letech sledování nově zvolených či jmenovaných politiků, publikoval (zatím jen pracovní zjištění) která dramaticky objasňují, proč se lidé po vstupu do politiky „mění“.

8.1.2026 v 17:11 | Karma: 7,62 | Přečteno: 127x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 7. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

VIDEO: Náročná cesta ke zraněnému jeskyňáři. Hasiči ukázali animaci zásahu

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře
12. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Více než 20 hodin trvala záchrana zraněného speleologa, který se zranil při průzkumu jeskyně v...

Tramvaj se na Barrandově střetla s nákladním vozem. Provoz do centra Prahy je přerušen

Kamion v Praze smetll tramvaj z kolejí, řidiči se zranili
12. ledna 2026  11:20

Vážná dopravní nehoda v pondělí dopoledne ochromila tramvajovou dopravu z pražského Barrandova...

Na Českolipsku hořela stodola, hasičům komplikovalo zásah mrazivé počasí

Požár stodoly na Českolipsku (12. ledna 2026)
12. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  11:18

K požáru stodoly v Božíkově na Českolipsku ráno vyjížděli hasiči. Vyhlásili druhý stupeň požárního...

Brněnská sportoviště loni navštívilo rekordních více než 1,4 milionu lidí

ilustrační snímek
12. ledna 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Brněnská sportoviště spravovaná městskou společností Starez-sport navštívilo loni rekordních více...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jan Urban

  • Počet článků 8
  • Celková karma 7,75
  • Průměrná čtenost 159x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.