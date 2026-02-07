Uniklá zpráva: Mezinárodní organizace přiznává své „fake news“ (Víkendová fikce)
Ať tak či onak, jde o přesně ten materiál, který „oni“ nechtěli, abyste si kdy přečetli. Materiál publikujeme v původní podobě, přikládáme i oficiální vyjádření MAPK.
Předmět: Revize takzvaných „fyzikálních zákonů“
Stupeň utajení: Přísně tajné (pouze pro nositele Nobelovy ceny a majitele jachet)
Vážení členové rady MAPK,
bohužel musíme konstatovat, že lidé začínají mít příliš mnoho otázek. Naše staletí budovaná síť pohádek o tom, jak funguje vesmír, začíná vlivem internetových diskusí praskat ve švech. Je na čase přiznat, že některé „fyzikální zákony“ jsme si prostě vycucali z prstu, aby se nám lépe vládlo. Zde je přehled největších „fejků“, které jsme vytvořili, prosadili do učebnic a které musíme za každou cenu uchránit:
Gravitace. Ve skutečnosti se opírá jen o magnetismus a velmi silné lepidlo. Žádné zakřivení časoprostoru neexistuje. Země, která je, jak známo plochá, je ve skutečnosti vybavená gigantickým magnetem, připevněným velmi silným lepidlem a my všichni máme v botách skryté kovové piliny. Newton si to jablko na hlavu nechal hodit schválně – byl to první placený influencer v dějinách, který měl prodat koncept „všechno padá dolů“, aby se nikdo nepokoušel odletět pryč.
Elektřina. Elektřina neexistuje, v drátech běhají cvičení mravenci. Jsou tak malí a rychlí, že je nevidíte. Když zapnete vypínač, jen jim dáte povel k běhu. Ten „kopanec“, co dostanete, když sáhnete do zásuvky? To vás jen jeden z nich kousl, protože jste ho vyrušili ze spánku. Celý energetický průmysl je vlastně jen obří mravenčí farma.
Světlo. Jen iluze pro unavené oči. Ve skutečnosti je všude tma, ale náš mozek je od narození čipován tak, aby si domýšlel barvy a tvary. Slunce je jen obří halogenová žárovka s výkonem 5000 W, kterou každé ráno rozsvěcí vybraný stážista v NASA.
Termodynamika. Zákon o zachování energie jsme zavedli jen proto, abychom mohli lidem účtovat faktury za plyn. Energie vzniká z častého nadávání – čím víc jsou lidé naštvaní, tím je v místnosti tepleji. My jim to ale prodáváme v trubkách, aby to vypadalo sofistikovaně.
Voda neteče z kopce kvůli spádu, ale ze zvyku. Je to psychologický efekt. Voda je neuvěřitelně konzervativní médium a prostě se opičí po tom, co viděla dělat své předky v ledovcové době. Kdyby se voda rozhodla, že dneska poteče nahoru na Sněžku, žádná fyzika jí v tom nezabrání.
Závěr: Pokud se vás někdo bude ptát na důkazy, odpovězte mu rovnicí, které nikdo nerozumí. To funguje už od dob renesance.
⃝
A tady je oficiální reakce, která má za úkol celou věc zamést pod koberec.
Oficiální vyjádření MAPK
Tiskový mluvčí: Mgr. Ignác Mlžítko, Ph.D., MSc.
Vážení spoluobčané,
důrazně odmítáme ty absurdní a zcela nepodložené spekulace, které se šíří internetem ohledně takzvaného ‚mravenčího pohonu‘ naší rozvodné sítě nebo ‚magnetických podrážek‘. Mezinárodní organizace pro koordinaci zjevných skutečností ujišťuje veřejnost, že fyzikální zákony jsou naprosto stabilní, a fungují i o víkendech.
Tvrzení, že gravitace je pouze výsledek globálního spiknutí výrobců lepidel, je naprostý nesmysl. Pokud by tomu tak bylo, musely by mít v botách magnetické piliny i kočky, což je, jak jistě uznáte, logisticky nemožné. Stejně tak odmítáme, že by Slunce bylo obří halogenovou žárovkou – každý ví, že žárovky takového výkonu by Evropská unie dávno zakázala kvůli energetickým štítkům.
Prosíme občany, aby přestali rozebírat své zásuvky a hledat v nich mravence. Pokud v nich nějaký hmyz najdete, jedná se o zcela náhodnou biologickou infiltraci, která nemá s dodávkami proudu nic společného. Věřte vědě. Věřte nám. Máme na to tabulky.
Jan Urban
Přesvědčivost, osobní zralost a umění nevyhrát: asertivita vs. empatie
Dlouho jsem žil v představě, že přesvědčivost spočívá v tom, jak snadno a rychle dokážeme přesvědčit o své pravdě: vyhmátnout slabinu protiargumentu, obhájit svůj postoj a dovést oponenta k uznání „porážky“. Jenže tak tomu není.
Jan Urban
Jak recyklujeme politiky: Staré tváře, nové značky a systém, který se točí v kruhu.
Česká politika už dávno nefunguje lineárně. Funguje cirkulárně. Neplatí model „přijde někdo nový, něco zkusí, odejde“. Místo toho máme uzavřený oběh. Lidé z politiky nemizí – jen se přesouvají.
Jan Urban
Kudy vede cesta od montovny k evropské špičce, aneb nakolik je Česko „Business Ready“:
Jak by vypadala země, kde vláda skutečně slouží lidem? Tedy nebyla jen správcem úpadku, ale aktivním architektem prosperity? Vize moderní a konkurenceschopné české ekonomiky podle standardů B-READY Světové banky.
Jan Urban
Politika po zavíračce: Jak se z politického dealu stane reklamace a upomínka po splatnosti
Útoky Macinky na prezidenta možná nejsou výrazem náhlého vzplanutí zásadovosti, ale toho, že mu prezident nejen zkazil jeho „deal století“ — Turka do vlády za sponzoring strany — ale možná i přivedl vyděrače až na vlastní práh.
Jan Urban
Česko jako surovinová velmoc, aneb diplomacie formou home office
Česká republika se přihlásila o slovo v globální politice, a to vysokými ambicemi na poli kritických minerálů. Ministr Macinka se navíc rozhodl přepsat pravidla diplomacie: ukázat, že skutečný vliv si lze budovat i z domova.
|Další články autora
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020