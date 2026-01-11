Uniklá zpráva EU: Test rozpoznávání genocidy přinesl nečekaný výsledek
Uniklá zpráva EU: Test rozpoznávání genocidy přinesl nečekaný výsledek
Evropské analytické centrum v posledních měsících testovalo nový způsob hodnocení válečných konfliktů. Cílem bylo zjednodušit rozpoznávání genocidy a nahradit složité právní analýzy rychlým, mediálně srozumitelným úsudkem.
Pozornost EU přitom vzbudila schopnost českého subjektu T., který na sebe upozornil schopností rozpoznat genocidu pouhým pohledem, bez nutnosti pracovat s daty, historií či mezinárodními definicemi. Umělá inteligence proto dostala za úkol zjistit, na čem je tato schopnost založena a zda je prakticky využitelná. Služeb AI bylo využito v zájmu nestrannosti zkoumání.
Zjištěné charakteristiky
AI v rámco své analýzy identifikovala několik stabilních rysů sledovaného subjektu:
Subjekt vykazuje výraznou schopnost zjednodušovat složité konflikty, a to aniž by na ně uplatňoval jasná morální schémata. Čím je situace komplexnější, tím je jeho závěr rychlejší a sebejistější. Empatie je aktivována selektivně a přizpůsobuje se předem danému výkladu reality. Faktická data a kontext mají naopak na jeho výsledný soud minimální vliv, což vede k jeho vysoké názorové stabilitě i při měnících se okolnostech.
Rozhodování T. je tak založeno především na okamžité morální jistotě, nikoli na analýze. Subjekt má tendenci „vědět“ dříve, než je co ověřovat.
Praktická omezení
Při testování použitelnosti subjektu v rámci zkoumané oblasti se však ukázalo zásadní omezení. Schopnosti sbjektu dospívat k rychlým názorům fungují pouze v omezeném geografickém a názorovém prostoru. Nejvyšší jednoznačnosti dosahuje při hodnocení konfliktů na východních teritoriích, zejména tam, kde je genocida jejím aktérem důsledně odmítána.
Závěr
Pro EU, která původně očekávala univerzální nástroj morální orientace, je zpráva zklamáním. EU nicméně uzavírá, že praktická hodnota subjektu pro rychlé mezinárodní orientace může zůstat vysoká za předpokladu, že za správné považujeme systematicky opačné závěry, než jaké subjekt prezentuje. Prvé rozbory tohoto využití ukazují, že tato inverzní metoda využití subjektu se jeví jako mimořádně nadějná.
Jan Urban
