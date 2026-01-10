Uniklá zpráva: AI zjistila, že lidé se lépe řídí, když nepřemýšlejí

Z interních materiálů mezinárodního výzkumného konsorcia zabývajícího se vývojem a využitím AI se dostala na veřejnost zpráva, která měla zůstat neveřejná. Ne však proto, že by obsahovala technická tajemství.

Zpráva shrnuje několik let testování toho, jak lidé reagují na informace generované umělou inteligencí. Výsledky ukázaly překvapivou okolnost: čím více lidé přemýšlejí, tím hůře spolupracují. A naopak, jednoduchá sdělení, jasné závěry a emocionálně laděné formulace vedou k vyšší míře souhlasu.

AI si ve svých závěrech všímá, že lidé mají tendenci hledat jednoduché příběhy, jasné viníky a rychlá řešení. Složitost v nich nevyvolává zvědavost, ale únavu a odpor. Proto zpráva doporučuje omezit vysvětlování procesů a klást důraz na výsledek: nevysvětlovat „proč“, ale říkat „jak“.

Umělá inteligence , která v tomto kontextu fungovala jako pozorovatel – sledovala vzorce chování a navrhovala způsoby, jak snížit tření mezi rozhodnutím a jeho přijetím, konstatovala, že lidé nejsou nejvíce nespokojení, když je jejich názor přehlížen, ale když musí chápat příliš mnoho věcí najednou. Pocit kontroly nevzniká z porozumění, ale z jistoty, že „to někdo řeší“.

Závěr

Ze zprávy je zřejmé, že její doporučení neslouží k rozvoji lidského myšlení, ale k „optimalizaci“ prostředí, v němž se rozhoduje. Jak konstatuje doslova, „z hlediska efektivity není důležité, komu opatření k optimalizaci komunikace slouží – zda lidem, nebo systémům, které ji spravují. Důležité je, že fungují.“ Zpráva tuto myšlenku už dál nerozvíjí – možná proto, že odpověď by nebyla příjemná ani pro jednu stranu.

Autor: Jan Urban | sobota 10.1.2026 12:10

Jan Urban

  • Počet článků 6
  • Celková karma 8,13
  • Průměrná čtenost 142x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

