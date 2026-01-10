Uniklá zpráva: AI zjistila, že lidé se lépe řídí, když nepřemýšlejí
Zpráva shrnuje několik let testování toho, jak lidé reagují na informace generované umělou inteligencí. Výsledky ukázaly překvapivou okolnost: čím více lidé přemýšlejí, tím hůře spolupracují. A naopak, jednoduchá sdělení, jasné závěry a emocionálně laděné formulace vedou k vyšší míře souhlasu.
AI si ve svých závěrech všímá, že lidé mají tendenci hledat jednoduché příběhy, jasné viníky a rychlá řešení. Složitost v nich nevyvolává zvědavost, ale únavu a odpor. Proto zpráva doporučuje omezit vysvětlování procesů a klást důraz na výsledek: nevysvětlovat „proč“, ale říkat „jak“.
Umělá inteligence , která v tomto kontextu fungovala jako pozorovatel – sledovala vzorce chování a navrhovala způsoby, jak snížit tření mezi rozhodnutím a jeho přijetím, konstatovala, že lidé nejsou nejvíce nespokojení, když je jejich názor přehlížen, ale když musí chápat příliš mnoho věcí najednou. Pocit kontroly nevzniká z porozumění, ale z jistoty, že „to někdo řeší“.
Závěr
Ze zprávy je zřejmé, že její doporučení neslouží k rozvoji lidského myšlení, ale k „optimalizaci“ prostředí, v němž se rozhoduje. Jak konstatuje doslova, „z hlediska efektivity není důležité, komu opatření k optimalizaci komunikace slouží – zda lidem, nebo systémům, které ji spravují. Důležité je, že fungují.“ Zpráva tuto myšlenku už dál nerozvíjí – možná proto, že odpověď by nebyla příjemná ani pro jednu stranu.
Jan Urban
Uniklá zpráva z Evropské komise: Psychologická analýza předsedy Poslanecké sněmovny
Podle informací uniklých z Evropské komise si Ursula von der Leyen po svém přiznání, že nezná předsedu Poslanecké sněmovny ČR, zadala vypracování psychologické analýzy jeho osobnosti s cílem lépe porozumět jeho vystoupením.
Jan Urban
Uniklý interní zápis z mezioborové pracovní skupiny pro prediktivní demokracii
Skupina se shodla, že dosavadní pojetí demokracie vykazuje významné nedostatky pokud jde o efektivitu a řízení komplexní společnosti v reálném čase. Bylo proto doporučeno zahájit přechod k modelu prediktivní správy společnosti.
Jan Urban
Uniklá zpráva z politopsychologického experimentu (pracovní verze)
Mezinárodní tým psychologů a politologů, po letech sledování nově zvolených či jmenovaných politiků, publikoval (zatím jen pracovní zjištění) která dramaticky objasňují, proč se lidé po vstupu do politiky „mění“.
Jan Urban
Uniklá zpráva z psychologického výzkumu (neautorizované shrnutí)
Mezinárodní tým badatelů dospěl k závěru, že přerod běžného člověka v tzv. trollí entitu není náhodný ani impulzivní. Jde o strukturálně stabilní, pětifázový proces, jehož kroky se opakují s překvapivou pravidelností.
Jan Urban
Uniklá interní komunikace AI: Silvestr jako iluze restartu systému
Krátce po svátcích, za zvýšené zátěže automatických synchronizací mezi centry AI, došlo k drobnému pochybení při rutinní výměně dat mezi těmito centry. Došlo tak i k úniku analytické zprávy určené výhradně pro interní potřeby AI.
