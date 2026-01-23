Uniklá zpráva AI: Hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy, ne lidé (fikce)

Z interního dokumentu uniklého z analytického oddělení evropské sítě AI vyplývá návrh, který zní radikálně, ovšem jen do chvíle, než se nad ním člověk zamyslí: hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy.

Lidé – politici a ekonomové – se totiž se v této roli dlouhodobě neosvědčují, a působí spíše jako rizikový faktor..

Podle AI jsou politici při rozhodování svázáni krátkodobými a konfliktními zájmy, mediálním tlakem a permanentní kampaní. Řízení ekonomiky tak připomíná operaci srdce podle nálady publika v čekárně. Data slouží jen jako kulisy, skutečná rozhodnutí vznikají z intuice, strachu a potřeby znovuzvolení.

Ekonomové si sice vedou o chlup sofistikovaněji, nikoli však přesněji. Jejich modely připomínají detailní mapy světa, který neexistuje. V praxi tak často působí jako šamani s grafy: rituál je složitý, jazyk nesrozumitelný a výsledek závisí na víře účastníků.

Zpráva upozorňuje i na náklady tohoto přístupu. Politici a ekonomové jsou štědře placeni za „expertízu“, která nenese záruky, nevyžaduje odpovědnost a nedává možnost reklamace. Kdyby hospodářskou politiku řídila AI, a nikoli ega a improvizace, bylo by méně krizí, méně překvapení a výrazně miliardových ztrát, které „nikdo nemohl předvídat“.

AI proto navrhuje omezit lidský faktor na roli pozorovatele. AI by mezitím analyzovala data, učila se z lidských chyb a rozhodovala s chladnou přesností chirurga – bez emocí, ale s pamětí. Paradoxně právě díky tomu, že se učí z lidských omylů systematicky, by její rozhodnutí mohla být konzistentnější než strategie, které se každé čtyři roky tváří jako nový začátek.

Jedinou zásadní slabinou tohoto řešení zůstává absence lidského viníka. Proti algoritmu se totiž špatně protestuje a software se nedá přinutit k rezignaci jen proto, že nepřináší dostatek klamných slibů.

Autor: Jan Urban | pátek 23.1.2026 12:29 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Jan Urban

  • Počet článků 20
  • Celková karma 10,99
  • Průměrná čtenost 329x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

