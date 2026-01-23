Uniklá zpráva AI: Hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy, ne lidé (fikce)
Lidé – politici a ekonomové – se totiž se v této roli dlouhodobě neosvědčují, a působí spíše jako rizikový faktor..
Podle AI jsou politici při rozhodování svázáni krátkodobými a konfliktními zájmy, mediálním tlakem a permanentní kampaní. Řízení ekonomiky tak připomíná operaci srdce podle nálady publika v čekárně. Data slouží jen jako kulisy, skutečná rozhodnutí vznikají z intuice, strachu a potřeby znovuzvolení.
Ekonomové si sice vedou o chlup sofistikovaněji, nikoli však přesněji. Jejich modely připomínají detailní mapy světa, který neexistuje. V praxi tak často působí jako šamani s grafy: rituál je složitý, jazyk nesrozumitelný a výsledek závisí na víře účastníků.
Zpráva upozorňuje i na náklady tohoto přístupu. Politici a ekonomové jsou štědře placeni za „expertízu“, která nenese záruky, nevyžaduje odpovědnost a nedává možnost reklamace. Kdyby hospodářskou politiku řídila AI, a nikoli ega a improvizace, bylo by méně krizí, méně překvapení a výrazně miliardových ztrát, které „nikdo nemohl předvídat“.
AI proto navrhuje omezit lidský faktor na roli pozorovatele. AI by mezitím analyzovala data, učila se z lidských chyb a rozhodovala s chladnou přesností chirurga – bez emocí, ale s pamětí. Paradoxně právě díky tomu, že se učí z lidských omylů systematicky, by její rozhodnutí mohla být konzistentnější než strategie, které se každé čtyři roky tváří jako nový začátek.
Jedinou zásadní slabinou tohoto řešení zůstává absence lidského viníka. Proti algoritmu se totiž špatně protestuje a software se nedá přinutit k rezignaci jen proto, že nepřináší dostatek klamných slibů.
Jan Urban
Ekonomika blahobytu, aneb dávky a dotace jako základ národního hospodářství (fikce)
Podle nové studie International Institute for Economic Systems by ekonomika založená na univerzálních dávkách dotacích, jejich administrativní správě mohla zajistit plnou zaměstnanost a stabilní příjem pro celou populaci.
Jan Urban
Záhada dějin: komunistická záliba v azbuce
Člověk by si myslel, že komunista by měl mít aspoň elementární vztah k realitě. Ale ouha. Český komunista se i dnes s něžností kočky v říji lísá k Rusku, jako by tam stále vládl Lenin a kolchozy i pětiletky frčely.
Jan Urban
Jak vývoj motá hlavy i těm nejskalnějším, aneb svět je malý a o paradoxy v něm není nouze
Pohádkové vyprávění o tom, jak se z pevných ideologií stávají pružné převleky, z nepřátel vzory a ze zásad rekvizity: satira o zaprášených poučkách a lidské schopnosti tvářit se, že přesně takhle to bylo vždycky myšleno.
Jan Urban
Od strachu k tichu, aneb jak se rodí nová ČT (fikce)
Myšlenka zestátnění veřejných médií nevznikla z údajného strachu z jejich vlivu. To je pomluva. Vznikla z hluboké, upřímné lásky politiků k pravdě – ideálně jedné, stabilní a neměnné. A kdo by ji měl vyprávět lépe než stát?
Jan Urban
Když se někdo snaží zalíbit a být vtipný, ale nemá na to
Jak se premiér pokusil o vtip a ukázal, že k tomu, být vtipný, nestačí mluvit fistulí. Dopadl tak jen jako servilní klaun
