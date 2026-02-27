Únik ze Štrasburku: Je projev T. Okamury zakázanou metodou nelidského mučení? (fikce)
Právní experti ve Štrasburku mají údajně na stole spis, který argumentuje, že český stát selhal ve své povinnosti chránit občany před krutým, nelidským a ponižujícím zacházením. Dokument, označený jako Interní draft / Spis č. 404-LOL-SPD, se zaměřuje na fenomén, který autoři Listiny základních práv a svobod v roce 1991 zjevně podcenili.
PŘÍSNĚ TAJNÉ: STÍŽNOST NA PORUŠENÍ ČLÁNKU 3 EVROPSKÉ ÚMLUVY
I. Skutková podstata: Akustické týrání v přímém přenosu
Stěžovatelé uvádějí, že jsou dlouhodobě vystavováni jevu, který moderní medicína i ústavní právo dosud trestuhodně přehlížely. Jde o tzv. „Okamurův syndrom nekonečného narativu“. Jestliže judikatura ESLP v minulosti označila za nelidské zacházení například odpírání spánku nebo extrémní hluk, pak český stát, tolerováním tohoto jevu, připouští plně srovnatelnou či dokonce závažnější formu „akustického týrání“. Pětihodinové čtení z poznámek o ceně másla, vnitřním nepříteli a spiknutí bruselských elit naplňuje skutkovou podstatu „krutého a ponižujícího trestu“, neboť lidský mozek není evolučně vybaven na procesování logických smyček o takovém poloměru.
Divák u televizní obrazovky (nebo nedejbože poslanec v sále) upadá po druhé hodině obstrukčního projevu jmenovaného poslance dle stěžovatelů stavu těžké letargie, apatie a zoufalství, který hrozí až degenerací klíčových neuronových spojů mozkové kůry či dokonce vznikem sebevražedných sklonů.
Argumentují tím, že sledování sněmovních obstrukcí za účasti jmenovaného subjektu naplňuje skutkovou podstatu hrubě nelidského a ponižujícího zacházení.
II. Žaloba na osud a právo na ticho
V rámci tzv. „žaloby na osud“ (actio in fatum) stěžovatelé tvrdí, že jim bylo upřeno základní právo na ticho. Navrhují, aby ESLP uznal právo nebýt vystaven Okamurovu syndromu jako nezadatelné lidské právo, které stojí v hierarchii nad svobodou projevu v okamžiku, kdy projev trvá déle než průměrná barokní opera a obsahuje méně harmonie než sbíječka.
Pokud zákon zakazuje trestat zločince bitím, mělo by být zakázáno trestat nevinného plátce daní proudem vědomí, který tryská z řečnického pultíku kadencí 300 slov za minutu, aniž by vykazoval známky interpunkce či sebereflexe. Lidská důstojnost končí dle stěžovatelů tam, kde začíná věta: „A já vám teď cituji z mých poznámek pod čarou číslo 452...“
Argumentace odpůrce, že „přeci stačí přepnout kanál“, je lichá. V době digitální konvergence a algoritmického pronásledování na sociálních sítích je únik před rétorikou SPD prakticky nemožný. Jde o stav všudypřítomné tísně, která v obětech vyvolává pocit, že svět je plochý, obehnaný plotem a plný lidí, kteří jim chtějí sebrat poslední levný sýr.
III. Návrh na proplácení újmy zdravotními pojišťovnami
Zásadním požadavkem uniklého dokumentu je revize zdravotního pojištění. Dokument navrhuje, aby:
- Zdravotní pojišťovny plně hradily regenerační pobyty v tichých komorách pro každého, kdo byl vystaven tiskové konferenci SPD déle než 10 minut.
- Byl zaveden příspěvek na „psychickou první pomoc“ (např. poukazy na četbu klasické literatury, či jakýchkoli textů které nepostrádají smysl), který by neutralizoval dopady verbálního salátu na kognitivní funkce.
- Lékaři měli možnost předepisovat „politický klid na lůžku“ jako uznanou diagnózu s nárokem na stoprocentní nemocenskou, hrazenou z rozpočtu politických stran.
Závěr stížnosti
Věříme, že Štrasburk potvrdí, že svoboda projevu je sice posvátná, ale svoboda nezešílet z jejího zneužití by měla mít v hierarchii práv demokratického státu své čestné místo. Svoboda projevu končí tam, kde začíná krvácení ze středního ucha.
DODATEK: Vyjádření tiskového odboru Evropského soudu pro lidská práva (ESLP)
V reakci na uniklý pracovní draft stížnosti č. 404-LOL-SPD vydal tiskový mluvčí soudu, Jean-Luc de Silence, následující stručné prohlášení:
„Evropský soud pro lidská práva standardně nekomentuje neformální pracovní verze podání, které unikly do médií. Můžeme však potvrdit, že v posledních měsících evidujeme nárůst podnětů z České republiky, které se dožadují rozšíření definice mučení o audiovizuální záznamy z Poslanecké sněmovny PČR.
Soudní senát momentálně zkoumá, zda pětihodinový monolog o ceně másla a vnitřním nepříteli splňuje kritéria pro tzv. ‚duševní krutost‘. Zároveň prověřujeme, zda by případný rozsudek ve prospěch stěžovatelů nezpůsobil kolaps evropského parlamentarismu, neboť by na jeho základě mohl kdokoli žalovat kohokoli za jakýkoli projev delší než průměrný recept na bábovku.
Do doby, než padne definitivní rozhodnutí, doporučujeme českým občanům aplikovat preventivní opatření: hluboké dýchání, poslech šumu moře a v extrémních případech i fyzické odpojení televizního přijímače ze sítě. Soud v této věci nebude vydávat další prohlášení, neboť i náš tiskový mluvčí čerpá po přečtení stížnosti neschopenku z důvodu akutního hučení v uších.“
Jan Urban
