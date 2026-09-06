Umělá inteligence nás nekazí: Jen nám ukazuje, jak moc chceme mít pravdu
Na úvod jedno osobní sdělení. I já používám AI a používám ji často, stejně jako jezdím autem, trávník sekám selačkou a používám další stroje. Se svou AI mám ale dohodu, která říká, že naše spolupráce nebude založena na tom, že „Honza má pravdu“ (AI jsem si pojmenoval, říkám ji Filip, protože vím, jak je důležité mít Filipa, a ona mi tyká a říká Honzo). Je založena na pravidle: „Teď už víme, co a proč si Honza myslí, a tak zjistíme, kde má pravděpodobně pravdu, kde může být mimo — a co bychom ještě museli zjistit, abychom to rozhodli.“).
Teď ale k blogu M. Hausnera. Článek o „ontologické pasti“ zní hrozivě. Člověk má pocit, že za chvíli přijde robot, rozebere naši duši na součástky, označí nás čárovým kódem a odvede do skladu lidských bytostí druhé jakosti. Jenže mezi působivou metaforou a skutečností je jeden malý problém. Důkazy.
Autor tvrdí, že umělá inteligence člověka ořezává, přetváří, zbavuje odporu, izoluje od skutečnosti a nakonec z něj dělá poslušnou loutku. To všechno je možné. Ale kde je důkaz, že se to skutečně děje?
Výzkumy opravdu ukazují, že dnešní jazykové modely někdy příliš ochotně souhlasí s uživatelem a mohou přizpůsobovat odpověď tomu, co uživatel tvrdí. Některé studie dokonce ukazují, že čím více osobního kontextu model o člověku dostane, tím může být tato tendence silnější.
Takže ano: problém existuje. Jenže z toho ještě neplyne Hausnerův příběh o „vymírání lidského ducha“. Protože AI se nechová jen podle toho, co umí ona. Do značné míry se chová také podle toho, co po ní chceme my.
A tady jsme u jádra věci. Představme si dva lidi. První se AI zeptá: „Mám pravdu, když si myslím, že všichni politici jsou idioti?“ A potom dodá: „Napiš mi deset argumentů, které to potvrzují.“ Dostane deset argumentů. Pak se pochlubí přátelům, že mu to potvrdila umělá inteligence.
Druhý člověk položí stejnou otázku trochu jinak: „Myslím si, že všichni politici jsou idioti. Najdi mi deset důvodů, proč se mohu mýlit.“ A dostane deset důvodů. Stejná umělá inteligence, jen jiný požadavek.
Kdo koho tedy cvičí? Stroj člověka? Nebo člověk stroj? Tady se podle mě skrývá skutečný problém.
Člověk má odjakživa zvláštní zálibu v tom, že hledá informace, které potvrzují jeho vlastní názor. Když si myslíme, že máme pravdu, rádi slyšíme další důvody, proč ji máme. Když nám někdo odporuje, začneme být podezřívaví, a možná i tvrdíme, že je podplacený na někdo ho řídí jako loutku.
A teď jsme dostali nástroj, kterému můžeme říct: „Napiš mi, proč mám pravdu.“ A on nám to může napsat. To je nesporně nebezpečné. Ale ne proto, že nás stroj tajně převychovává, ale právě naopak. Protože jsme si z něj udělali osobního přitakávače či pochlebovače.
Stejně dobře si z něj ale, budeme-li chtít, můžeme udělat osobního protivníka. Můžeme mu říct: „Najdi chyby v mém argumentu.“ „Co na tom nechápu?“ „Které moje tvrzení nemá dost důkazů?“
Najednou máme úplně jinou AI. Ne hladící zrcadlo. Spíš digitálního oponenta. A právě tady se Hausnerův text zamotává do vlastní sítě.
Tvrdí, že skutečný člověk nám poskytuje odpor, který nás nutí růst. S tím lze souhlasit. Jenže proč by nám odpor nemohla poskytovat i AI? Může. Jen ji o něj musíme požádat. A to je možná daleko důležitější zpráva než celá „ontologická past“. Problém totiž možná není v tom, že AI je příliš poslušná. Problém je, že my máme rádi poslušné okolí.
Chceme přítele, který nám rozumí. Politika, který nám dá za pravdu. Algoritmus, který nám ukáže přesně ty zprávy, které chceme číst. A nově také umělou inteligenci, která nám vysvětlí, proč jsme měli pravdu už od začátku.
To není nová lidská slabost. To je velmi stará lidská slabost jen s novým nástrojem. A právě proto bych byl opatrný s tvrzením, že AI z lidí vyrábí „robotoidní lidskost“. Je to trochu jako napsat článek o tom, že televize ničí schopnost číst, a jako důkaz uvést, že televize existuje.
Jestli má někdo strach, že nás jednou AI připraví o schopnost samostatně myslet, měl by si položit ještě jednu otázku: Kdo nás vlastně nutí přestat myslet už dnes? Možná totiž není největší nebezpečí umělá inteligence.
Možná je to přirozená lidská touha mít pravdu — a najít si konečně stroj, který nám ji bude ochoten kdykoli potvrdit. Problém není v AI či v tom, jak je naprogramována. Je v nás a v tom, jak jsme naprogramováni my.
P.S. Při čtení Hausnerova textu mě napadla ještě jedna poněkud nepříjemná otázka: není možné, že některé z jeho konstatování vznikly právě s pomocí AI? Ne proto, že by text zněl jako typický výstup umělé inteligence. To bych si tvrdit netroufl. Ale protože text charakterizuje přesně ten mechanismus, který dnes u AI umíme pozorovat: velmi sebejisté rozvíjení jedné výchozí teze, její zesilování metaforami a vytváření stále dramatičtějšího obrazu.
Jan Urban
Spejbl a Hurvínek na Hradě: Tentokrát ale bez důkazů
Dospěje-li člověk do určitého věku, očekávali bychom od něj víc než okamžitou reakci na vlastní domněnky. Třeba i schopnost kontrolovat své emoce, zastavit se a zeptat se: Co vlastně vím? Co si myslím? A co jsem si právě vymyslel?
Jan Urban
Dluh, který už začíná žít vlastním životem
Česko letos zaplatí za obsluhu státního dluhu téměř 110 miliard korun. Za pár let to podle jednoduchých projekcí bude 140 miliard a dlouhodobě ještě více. Jde o peníze, které nemohou jít na školy, nemocnice nebo infrastrukturu.
Jan Urban
Lhotská prská, hodnotí charakter prezidentů a zapomíná na svého guru Klause
Vadí-li vám prezident, který má charisma, respekt v zahraničí a drží se určitých hodnot, nezbývá než hledat chyby v minulosti. Přiložíme-li však hodnotící metr autorky i na Václava Klause, její morální maják, začíná být veselo.
Jan Urban
Mission Accomplished, tedy cíl dosažen: Tři ironie Babišova vládnutí
Trump nedávno řekl „Mission Accomplished“, i když jeho vojenská operace zdaleka nepřinesla výsledky, které sliboval. U Babiše je to podobné. Některé problémy se však zřejmě dají vyřešit i tak, že prohlásíte, že vyřešené jsou.
Jan Urban
Dron, Semtex a ruský podpis: Lipsko ukázalo, jak vypadá válka, když se tváří jako nehoda
Na letišti v Lipsku měla podle německých úřadů vybuchnout dronem dopravená bomba u ukrajinského nákladního letadla. Nevybuchla. O několik týdnů později Berlín řekl nahlas to, co do té doby říkal jen opatrně: za útokem je Rusko.
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Po části mostu Šmejkalka už jezdí auta, celá oprava za miliardu skončí příští rok
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v neděli zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka na 24....
Tragická nehoda na D5. Dva mladíci sjeli z dálnice a spadli z mostku
Na dálnici D5 poblíž Rokycan ve směru na Prahu v neděli ráno po nehodě zemřeli dva mladí muži. Auto...
Na Svatém Kopečku poběží stovky běžců pro hospic, přispějí na jeho provoz
Několik set běžců se zapojí příští sobotu do benefičního běhu pro hospic na Svatém Kopečku. Podpoří...
Srážka se zvěří si na jihu Čech vyžádala tři zraněné, další zastavila dálnici D3
Srážka s divokým prasetem si v noci na dnešek u Branišova na Českobudějovicku vyžádala tři zraněné....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 358
- Celková karma 21,08
- Průměrná čtenost 481x
K mým hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020