Úloha hlupáka v dějinách aneb Jak byla Šumava (málem) zasažena yperitem
Jeden z jejich čelných současných představitelů, poslanec Filip Turek, nám během jediného večera předvedl dokonce mistrovskou lekci z chemie pro pokročilé. Nejprve prohlásil, že na Šumavě uniká yperit. O pár hodin později to byl fosgen. A těsně před půlnocí už šlo o „látky, které by se v případě požáru mohly změnit ve fosgen“.
Člověk, který takto veřejně uvádí a následně „upřesňuje“ výskyt bojových látek v národním parku, musí mít v hlavě takový chaos, že by mu i Boubínský prales záviděl. Nejdřív yperit, potom fosgen, a nakonec hypotetický požár. To už není obyčejný omyl. To je téměř olympijská disciplína v kategorii Jak vyděsit národ a přitom si ponechat možnost tvrdit, že jste vlastně nic neřekli.
Další pokračování svého chemického exposé už bohužel vzhledem k zásahu premiéra nestihl. Jinak jsme se možná mohli dožít dalšího upřesnění: „Vlastně to byl jen silný odér z nedaleké chaty.“
Člověka nutně napadá, co může takový „znalec“ přinést do politiky současné koalice v oblasti životního prostředí. A jaká moudra asi vznikají pod jeho dohledem na příslušném ministerstvu? Možná nová metodika: nejdříve vyvolat paniku, potom třikrát změnit diagnózu a nakonec prohlásit, že hlavní problém způsobila předchozí vláda. Klasický politický postup: nejdřív hloupost, potom upřesnění, a nakonec politické alibi.
Turkovi bychom však neměli křivdit. Dějiny jsou plné exemplářů jeho kalibru. Hlupák v politice totiž není chyba systému. Je to jeho trvalá součást. A občas dokonce hybná síla.
Vzpomeňme na ty, kteří s naprostou jistotou věděli, že protivník padne během několika týdnů, že válka skončí do Vánoc, že určitá zbraň vše vyřeší nebo že nějaký problém prostě neexistuje. Historie je plná lidí, kteří si spletli sebevědomí s kompetencí. A někdy to stálo miliony životů. Hlupáci politice jsou staří mistři svého řemesla, kteří jen mění kostýmy.
Důvodem, proč dějinami kráčelo a nadále kráčí tolik sebevědomých politických hlupáků je prostý. Hlupák má totiž v politice jednu mimořádnou vlastnost. Složité věci dokáže „vysvětlit“ jednoduše: často v podobě, kterou pochopí i ten největší idiot v hospodě. A když se mu to daří opakovaně a dostatečně nahlas, má velkou šanci, že se z něj stane politický expert, jehož klíčovou kvalifikací je o svém vlastním úsudku nikdy nepochybovat.
A politika tyto experty potřebuje: jsou těmi, kterým lidé věří, že zachraňují svět (i když ho přitom málem zapálí nebo otráví).
Drobným problémem je, že jednoduché vysvětlení, které přinášejí, nemusí být správné. Hlupák se však může i přesto v politice pohybovat dlouho, budit obdiv, občas měnit názory a přitom stále zůstat pevně přesvědčen o vlastní genialitě. Ostatně možná právě proto se mu říká hlupák. Ne proto, že něco neví. Ale proto, že neví, že to neví.
P.S. Hlupáci v politice, jak již řečeno, nejsou soudobý vynález. A tak jen několik historických ilustrací této disciplíny, a to i na nejvyšších místech:
Atahualpa, poslední Inka, přišel na „přátelský“ banket k Pizarrovi s tisíci neozbrojenými lidmi, protože si řekl: „Co mi těch dvě stě hubených Španělů může udělat?“ Odpověď: ukradnout říši.
Španělská „armada“ (1588). Filip II. svěřil „nepřemožitelnou“ flotilu generálovi, který uměl skvěle jezdit na koni, ale o moři věděl zhruba tolik co dnešní poslanec o fosgenu. Bouře a Angličané dokonali dílo zkázy.
Neville Chamberlain. Po Mnichovu mával papírem a volal „mír pro naši dobu!“. Hitler si mezitím už balil kufry na výlet. Nejkrásnější příklad, jak si někdo může namluvit, že agresor je slušný chlapík, co jen potřebuje trochu území.
Napoleon (a později Hitler) v Rusku. Oba si řekli: „Zima? Blbost. Vzdálenost? Detaily.“ Armády se pak krásně rozpustily v sněhu a generálové se divili, proč to nevyšlo.
Richard Nixon a Watergate. Nejdřív vloupání, pak krytí, pak „já nejsem zloděj“. Nakonec rezignace. Učebnicový důkaz, že snaha zamést stopu často zanechá větší stopu než původní zločin.
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