Účet pro daňového poplatníka, aneb Kolik nás stojí jeden Agrofert?
Pojďme si ten účet rozklíčovat, protože ďábel (a miliardy) se skrývají v detailech.
Agrofert čerpá především necelé 2 miliardy formou tzv. přímých dotací. Jde o peníze na ruku za to, že obhospodařuje půdu nebo tu a tam postaví novou linku na chleba.
Další miliardy, možná méně viditelné, jsou ale stejně reálné. A tady přituhuje: Jde o státní zakázky (cca 4–5 mld. Kč). Holding totiž státu masivně prodává své zboží. Firma Preol dodává biopaliva do státního podniku Čepro, firmy jako Pekárna Zelená louka nebo Kostelecké uzeniny zase krmí věznice, nemocnice nebo doplňují státní hmotné rezervy.
Pro holding je to „standardní byznys“, pro nás je to ale masivní penězovod, kde státní miliardy tečou jedním jasným směrem. Je to, jako byste sousedovi dali pětistovku na benzín (dotace), aby vám pak za další tisícovku dovezl nákup (zakázka). Soused je spokojený dvakrát, vy máte prázdnou peněženku.
Sumasumárum, roční průtok peněz mezi českým rozpočtem a holdingem se pohybuje kolem 7 miliard korun. To už stojí za to o ně bojovat, i když by to vyžadovalo spojit se s SPD či Motoristy.
David vs. Goliáš: Byla by malá farma levnější?
Argumentem holdingu je, že díky velikosti vyrábí levně. Jenže:
- malý zemědělec nedostává miliardové „investiční pobídky“ na stroje. Musí být efektivní, aby přežil
- dotace pro velké pokřivují trh. Malí farmáři jsou vytlačováni z půdy, což snižuje konkurenci. A kde není konkurence, tam ceny neurčuje trh, ale ten největší hráč.
Pro objektivní posouzení sporu, zda Babiš nebo drobní zemědělci, jsou proto důležité i skryté náklady. Potraviny od gigantů vypadají levně jen u pokladny. Ale připočtěte k nim ty miliardy z vašich daní a náklady na nápravu krajiny zničené chemií. Najednou ten „levný“ rohlík vyjde docela draho.
Proč nám to (ne)vadí? (A co nevidíme nebo vidět nechceme)
Mnoho lidí nad tím mávne rukou. Tady jsou jejich nejčastější argumenty a to, co v jejich argumentaci chybí:
„Je to schopný manažer“ – Co nevidí je, že není. Že jeho „schopnost“ stojí na systému, který si jako politik sám nastavil. Skutečný manažer uspěje v rovné soutěži, ne tam, kde si píše pravidla pro vlastní dotace.
„Všichni kradou, on aspoň dává“ – Co nevidí je, že nám nedává nic ze svého. Rozdává peníze, které nejdřív vytáhl z našich kapes, ale formou dluhů i z kapes budoucích generací.
„Nevyplacené dotace“ -jde o dotace EU, které EU nechce platit vzhledem k Babišovu konfliktu zájmů, a které musí sanovat český rozpočet.
„Zaměstnává tisíce lidí“ – Co nevidí je, že tytéž tisíce lidí by mohly zaměstnat stovky menších firem, které by ale peníze neodváděly do jedné holdingové kapsy, ale vracely by je zpět do regionů.
Závěr? Je to takový specifický český úkaz. Máme pocit, že bez holdingu by na stole nebylo nic k jídlu, přitom jsme si tenhle jídelníček královsky předplatili z vlastní kapsy, a současně nás někdo přesvědčuje, že jde o slevu sezóny.
Jan Urban
|Další články autora
- Počet článků 128
- Celková karma 14,26
- Průměrná čtenost 397x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020