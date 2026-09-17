Tržní ekonomika nebo tržní společnost? Aneb kde a proč by peníze neměly rozhodovat
Proč nám (většinou) nevadí, koupí-li si bohatší člověk si lepší auto, dům nebo dovolenou, ale vadilo by nám, kdyby si koupil lepší rozsudek soudu, volební hlasy nebo přednostní operaci? Odpověď je jednoduchá: u některých statků nechceme, aby bylo možné je získat za peníze, mimo jiné proto, že peníze v jejich případě mění sám charakter daného statku.
Některé věci by prostě na prodej být neměly. Slyšeli jste však tento požadavek od některého politika? Jde možná o otázku, kterou si před blížícími se volbami položit.
Tržní ekonomika a tržní společnost
Trh, či lépe řečeno konkurenční tržní ekonomika, je jeden z nejlepších vynálezů lidstva. Je založena na motivacích: vyrábět to, co lidé chtějí, a to s nejnižšími možnými náklady.
Nástrojem, na němž je založena, jsou ceny, a svou cenu má tak vše, co má pro lidi hodnotu. Když lidé něčeho chtějí více, cena vzroste a výrobci dostanou signál, aby toho více vyrobili. Když je něčeho příliš, cena klesne a výrobcům se vyplatí vyrábět něco jiného. Když zákazník není spokojený, odejde ke konkurenci, a když podnik vyrábí draze a špatně, trh mu to sečte.
Právě tak trh funguje a ve většině běžných oblastí pozoruhodně dobře. Tedy je-li skutečně konkurenční, jsou-li nastavena jasná pravidla a stát nemá své oblíbence, kterým na trhu fandí, a občas jim podstrčí nějakou tu dotaci nebo výjimku.
Konkurenční trh, a často to není zcela zřejmé, je však založen i na mechanismu aukce. Je-li něčeho nedostatek, pak cena tohoto zboží či služeb roste, a to tak dlouho, až se nabídka s poptávkou vyrovná. Koupí si je tak ti, kteří na ně mají, a jsou ochotni za ně zaplatit. Ostatní odejdou s prázdnýma rukama, a v budoucnu se možná budou snažit vydělávat více. Trh totiž není jen způsob, jak vyrábět a prodávat. Je to i (neosobní) způsob, jak rozhodovat, komu určitý statek připadne.
Tržní společnost je něco trochu jiného. Je to společnosti, kde si lze za peníze koupit vše, tedy kde trh a jeho princip aukce fungují všude.
Nelíbí se vám známky, které vaše dítě ze školy nosí? Kupte mu lepší. Nelíbí se vám, jak ve vašem případě rozhodl úřad nebo soud? Kupte si rozhodnutí, které vám vyhovuje. Zdá se vám, že je váš termín operace příliš vzdálený? Kupce si bližší. Chtěli byste pracovat na ministerstvu nebo jiném lukrativním úřadě? Tak si to místo kupte. Nedostali jste se na dobrou veřejnou vysokou školu? Zaplaťte a přijetí si kupte. Chtěli byste sedět v parlamentu? Kupte si hlasy voličů, a ti vás tam pošlou.
Zdá se vám to absurdní? Pak vítejte v severních Čechách: šlo o komunální volby v Krupce na Teplicku v říjnu 2010, kdy krajský soud v Ústí nad Labem zaujal právní názor, že nabízení peněz voličům za hlas pro konkrétní stranu není porušením volebního zákona. V odůvodnění doslova uvedl: „pojetí volební kampaně obchodně-tržním způsobem, spočívajícím v předávání finanční odměny za příslib hlasování určitým způsobem, není jednáním, které by představovalo nějaké porušení volebního zákona“
Ano čtete správně: soud použil výraz „pojetí volební kampaně obchodně-tržním způsobem“. Teprve pak přišel Ústavní soud, který rozhodnutí krajského soudu zrušil.
A nejde jen o volby. Podobný pokus proměnit veřejně důležitou službu v tržní transakci se objevil i ve zdravotnictví: v roce 2006 požadoval lékař 20 tisíc korun od pacientky za posunutí její operace kyčle v pořadníku. Peníze měly změnit její místo ve frontě.
Neostrá hranice
Hranice mezi tím, co si koupit lze, a co by na prodej být nemělo, není vždy ostrá. Aerolinky v některých případech dražily nebo draží volná místa v letadlech: při omezené kapacitě letadla nabízejí letenky přednostně těm, kdo za ně nabídnou nejvíce. Názory na tuto praxi jsou různé.
Jsou pochopitelně i zdravotní služby, které si normálně kupujeme, například nadstandardní pokoj, a můžeme zaplatit i lékaři za jeho práci. Ale neměli byste si koupit místo před pacientem, který potřebuje operaci naléhavěji. Tedy způsobem: „Pane Nováku, jste na řadě.“ „Výborně.“ „Ale vlastně ne. Pan Novotný právě zaplatil o dvě stě tisíc více.“ U transplantace by to bylo ještě citlivější: vzácný orgán by nedostal pacient, který ho podle medicínských kritérií potřebuje nejvíce, ale ten, kdo za něj nabídl nejvíce.
Podobně i ve škole můžete zaplatit učiteli za doučování, ale neměli byste si koupit jedničku, či v politice, kde si můžete v mezích zákona zaplatit politickou reklamu, ale neměli byste si koupit volební hlas. Můžete zaplatit i právníkovi, ale soudce není řemeslník, kterému řeknete: „Dobrý den, potřeboval bych trochu příznivější rozsudek, na ceně se domluvíme.“ Totéž platí pro policii, státní zastupitelství nebo výkon veřejné funkce.
Z hlediska trhu by podobné transakce mohly pochopitelně probíhat velmi hladce. Existuje poptávka, té se přizpůsobí nabídka, vznikne cena, a máme vyhráno. Například ve škole: za jedničku zaplatíte tisíc korun. Za dvojku pět set. Trojka je zdarma. Ekonomicky vzato dokonalý obchod. Klaus by jásal.
Společensky ovšem katastrofa. To, co jsme právně zlikvidovali je právní stát: bohatí by si mohli koupit všeho včetně politického vlivu a moci. Pokud vám to něco připomíná, je to podobnost čistě náhodná.
Co se stane, když tržní logiku přeneseme do oblasti, kde má rozhodovat něco jiného než cena?
Tržní společnost je uspořádání, kdy téměř vše, co má nějakou hodnotu, má i svou cenu, a je předmětem koupě a prodeje, tedy obchodování. A tady začíná problém, o kterém se u nás po roce 1989 vedla podstatně menší debata než o zavádění trhu: kde má trh končit a kde mají rozhodovat jiná pravidla.
Transformace české ekonomiky řešila privatizaci, liberalizaci cen, konkurenci a vlastnické vztahy. Je ale užitečné připomenout, že otázka „co všechno může být předmětem trhu?“ je jiná než otázka „jak dobře má trh fungovat?“ A právě ta druhá otázka se dnes občas vrací: které věci mají být před trhem chráněny, a chceme tržní ekonomiku, nebo tržní společnost?
Pokud bychom zvolili tržní společnost, mohli bychom odstranit volby, konkursy, přijímací zkoušky, soudy a výběrová řízení. Všude by rozhodoval elegantní a transparentní mechanismus nabídky a poptávky.
Zároveň by to však byla společnost, ve které by se postupně vytratila rovnost občanů před pravidly, důvěra v instituce, spravedlnost a některé formy solidarity. Protože trh je velmi dobrý v odpovědi na otázku: „Kolik je za to někdo ochoten zaplatit?“ Mnohem horší je tam, kde se ptáme: „Kdo na to má mít právo?“
Trh potřebujeme tam, kde má motivovat výrobce, spotřebitele a poskytovatele služeb. Kde konkurence zvyšuje kvalitu a snižuje náklady a kde cena dokáže přenášet informace o nedostatku a poptávce. Tam, kde má být rozhodující spravedlnost, rovnost před zákonem, veřejný zájem, potřeba nebo občanská rovnost, může být cena, resp. nabídka a poptávka velmi špatným rozhodčím.
Ne proto, že peníze jsou špatné. Ale proto, že některé věci mají hodnotu právě proto, že nejsou na prodej. Jejich prodejem je likvidujeme.
A to je možná jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jsme si při budování kapitalismu měli říct. Kapitalismus totiž není filozofie, podle které má být všechno zbožím. Je to ekonomický systém, ve kterém má trh své místo, a společnost ví, kde vládnout má, a kde už vládnout nesmí. Pokud to nevíme, zjistíme, že jsme možná vybudovali fungující trh, ale ztratili při tom fungující společnost: začali jsme totiž trhem rozhodovat i o věcech, které nikdy zbožím být neměly.
Seznam zdrojů
Ústavní soud – Krupka, Pl. ÚS 57/10
Základní pramen ke kupování hlasů a hranici mezi volbami a „obchodně-tržním způsobem“. Nález Ústavního soudu – Pl. ÚS 57/10
Ústavní soud – oficiální informace ke Krupce. Stručnější vysvětlení případu. Ústavní soud – Krupka
Ministerstvo vnitra – Zpráva o korupci 2005–2006. Pramen k případu úplatku za přednostní operaci. Zpráva Ministerstva vnitra o korupci
Michael Sandel – What Money Can’t Buy. Teoretický základ rozdílu mezi tržní ekonomikou a tržní společností. Harvard – Michael Sandel: What Money Can’t Buy
Jan Urban
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Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020