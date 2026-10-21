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Trump, Putin a Ukrajina: Mír za každou cenu? Proč a v čím zájmu?

Jan Urban
Trump chtěl válku původně rychle a „spravedlivě“ ukončit. Nyní tlačí na Ukrajinu, a Rusku nabízí ekonomické výhody. Chce mír, volební body, soukromé obchodní příležitosti, nebo hraje roli jeho věk a to, že Putina stále nepochopil?

Donald Trump chtěl ukončit válku na Ukrajině rychle a po svém. Jenže místo aby přiměl Vladimira Putina k ústupkům, stále důrazněji vysvětluje, že „dohodnout“ se musí především Ukrajina.

V říjnu Trump znovu vyzval Volodymyra Zelenského, aby přijal dohodu s Ruskem. Dokonce naznačil, že by měl za Ukrajinu jednat někdo jiný. Současně zmírnil některá omezení ruského vývozu nafty, odložil další sankční kroky a omezil část ukrajinského přístupu k americkým vojenským satelitním službám. Kreml přitom dál prosazuje své územní požadavky.

Proč ten obrat? Copak není zřejmé, že Putin nemá zájem o mír, který by mu neumožnil dosáhnout jeho cílů? Čtyři roky války ukázaly, že ruský prezident je ochoten nést vysoké lidské i ekonomické náklady, pokud věří, že mu přinesou strategický zisk. Navíc se ukazuje, že Rusko prostě válku pro své přežití existuje: válka se paradoxně stala jeho stabilizujícím vnitřním faktorem.

Trump ovšem zřejmě stále sází na to, že správná nabídka, dostatečně důrazné jednání a několik obchodních pobídek přimějí Moskvu ke kompromisu.

Je to možná největší omyl jeho života či politiky. Putin nemusí chtít obchod, který oběma stranám přinese výhody. Může chtít vítězství či prostě jen válku, které mu udrží moc.

Obchodník narazil na protivníka, který nechce jen vydělávat

Trumpův přístup k zahraniční politice připomíná obchodní vyjednávání: nabídnout protistraně výhody, najít společný zájem a uzavřít dohodu, kterou lze prezentovat, možná i na obou stranách. jako vítězství.

Taková metoda může fungovat. Jenže předpokládá, že druhá strana sleduje podobné cíle. Putinův režim však není běžná firma, jejíž vedení lze přesvědčit lepším finančním výsledkem. Moc, kontrola nad sousedními zeměmi a postavení Ruska jako velmoci mohou mít pro Kreml větší cenu než hospodářský prospěch.

Trump přesto zkouší ekonomické pobídky. Jeho vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, původně realitní ochodníci, představili podle agentury Reuters Ukrajincům možnost dovozu ruské nafty jako prostředek, který by mohl Moskvu přivést zpět k jednání. Podle amerických zdrojů však tito emisaři záhy sami přiznali, že Putin není připraven jednat o ukončení války.

Jinými slovy: Rusko dostane ekonomickou výhodu, aby snad začalo vážně jednat o míru. Moskva ji však může pochopit tak, že stačí odmítat kompromis, pokračovat ve válce a čekat na další nabídku.

Proč a v čím zájmu?

Jedním z možných vysvětlení je domácí politika. Americké kongresové volby se blíží a Trump potřebuje voličům ukázat výsledky. Ceny energií, hospodářská situace a náklady zahraničních konfliktů jsou témata, která se dají vysvětlit mnohem snáze než strategický význam ukrajinské obrany.

Dohoda o ruské naftě se proto může hodit jako politické sdělení: prezident jedná, otevírá nové možnosti a snaží se zlevnit energii. Zda bude mít taková dohoda skutečně významný dopad na ceny, je jiná otázka. A už vůbec z ní automaticky neplyne, že Putin přestane válčit.

Dalším motivem může být Trumpova touha po osobním diplomatickém triumfu. Ukončit válku by znamenalo úspěch, kterým by se mohl chlubit doma i ve světě. Přiznat, že jeho metoda nefunguje a že Putin není ochoten přijmout jeho představu dohody, by bylo mnohem méně příjemné.

Trump navíc zřejmě nerad přijímá situaci, kdy mu někdo vzdoruje. Zelenskyj, který odmítá nevýhodné podmínky, může být v jeho očích překážkou. Putin, který jedná v jazyce velmocenských zájmů, naopak působí jako protějšek, s nímž lze uzavřít velkou dohodu.

Jenže takový pohled obrací logiku konfliktu naruby. Ukrajina se brání napadení a odmítá přijít o další území. Rusko válku zahájilo a nadále prosazuje své požadavky. Pokud Washington vyvíjí větší tlak na Kyjev než na Moskvu, může tím odměňovat právě strategii, kterou by měl chtít zastavit.

A co ekonomické zájmy?

Tady se dostáváme k otázce, kterou nelze odbýt mávnutím ruky. Washington Post upozornil na souběh jednání Trumpových vyslanců o ukončení války s jejich zapojením do příprav mnohamiliardového obchodu týkajícího se zahraničních aktiv ruské ropné společnosti Lukoil.

Mezi zájemci o transakci jsou podle zveřejněných zpráv také podnikatelé s vazbami na obchodní partnery vyjednavačů.

To samo o sobě nedokazuje, že Trump mění politiku kvůli osobnímu finančnímu prospěchu. Je však legitimní ptát se, zda je vhodné, aby se diplomatická jednání o válce prolínala s obchodními příležitostmi, jejichž hodnota závisí i na budoucích vztazích s Ruskem.

Trumpova administrativa hájí představu, že americké podnikatelské zájmy mohou posílit bezpečnost země. Jenže hranice mezi národním zájmem a soukromým obchodním zájmem musí zůstat průhledná. Jinak vzniká podezření, že se zahraniční politika mění v investiční příležitost pro vyvolené.

Je za tím strategie, nebo věk?

Trumpovi je osmdesát let. A je tak legitimní i ptát se, zda věk může ovlivňovat úsudek, soustředění nebo rozhodování pod tlakem.

Vysvětlení nemusí být jen zdravotní. Trump dlouhodobě upřednostňuje osobní vyjednávání, rychlé výsledky a ekonomické transakce. Je možné, že přeceňuje svou schopnost přimět protivníka k dohodě. Je možné, že domácí politické náklady považuje za naléhavější než dlouhodobé důsledky pro evropskou bezpečnost. A je možné, že doufá v širší strategickou dohodu s Ruskem, která by změnila vztahy mezi velmocemi.

Žádný z těchto motivů sám o sobě není nemožný. Zatím však nevidíme přesvědčivý důkaz, že Trumpovy kroky tvoří jeden konzistentní plán, který by vysvětloval všechny rozpory jeho politiky.

Ani dobrý úmysl nemusí být dobrou strategií

Největší problém Trumpovy politiky možná spočívá v tom, že americký prezident zaměňuje ochotu jednat za ochotu ustoupit. Putin může s Trumpem dlouze vyjednávat, přijímat jeho nabídky a přitom pokračovat ve válce. Nemusí přitom porušovat žádnou tajnou dohodu. Stačí, když pochopí, že Washington touží po rychlém výsledku víc než Moskva.

Pokud Rusko získá ekonomické výhody a Ukrajina zároveň čelí tlaku, aby se vzdala části svých požadavků, může Kreml dospět k závěru, že jeho dosavadní strategie funguje. Čím déle vydrží, tím více může získat.

Trump přitom nemusí chtít ruské vítězství. Nemusí ani vědomě usilovat o oslabení Ukrajiny. Může upřímně věřit, že rychlá dohoda zachrání životy a ušetří peníze. Jenže dobrý úmysl není totéž co dobrá strategie.

Pokud jeho snaha dosáhnout rychlého míru vede k tomu, že se více ústupků požaduje po napadené zemi než po agresorovi, může Trumpova politika fakticky pomáhat Putinovi – bez ohledu na to, co si Trump sám přeje.

Trump chtěl ukázat, že umí ukončit válku jako obchodník. Může však zjistit, že jeho protistrana nevyjednává o ceně, ale o přežití. A to už není problém špatně uzavřeného obchodu. Je to problém špatně pochopené strategie.

Autor: Jan Urban | středa 21.10.2026 10:56 | karma článku: 9,40 | přečteno: 134x
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