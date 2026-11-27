Trump počítá dolary, Putin počítá tanky. Co Amerika dostala od Ukrajiny?
Donald Trump má zřejmě rád jednoduché účty. Amerika dala Ukrajině peníze, zbraně a další pomoc. Ukrajina neposlala zpátky šek. Takže Spojené státy nedostaly nic. A Evropu už prý podpora Ukrajiny unavuje.
Tak nějak lze shrnout jeho nedávné výroky. Jenže právě v tom je problém. Mezinárodní bezpečnost není obchod s nábytkem, kde zákazník zaplatí a očekává, že mu zboží přivezou domů. Některé investice se nevracejí v penězích, ale v tom, čemu zabrání.
Zkusme si představit, co by se stalo, kdyby Rusko v únoru 2022 skutečně obsadilo Kyjev během několika týdnů. Putin by získal nejen obrovskou zemi, její průmysl a strategickou polohu. Především by dostal potvrzení, že vojenská agrese proti sousednímu státu může být úspěšným nástrojem politiky.
Dalším cílem by se velmi pravděpodobně stalo Moldavsko. Nebyla to jen teoretická obava. Evropský institut pro bezpečnostní studia popsal, jak by ruský postup přes jih Ukrajiny a obsazení Oděsy mohly otevřít cestu k Podněstří a následnému podřízení Moldavska ruskému vlivu. Moskva měla navíc připravené plány na politické a ekonomické ovládnutí této země.
A co dál? Představa, že by se Putin po úspěšném dobytí Ukrajiny spokojil s tím, co získal, není právě uklidňující. Pobaltské státy jsou členy NATO, a případný ruský útok na ně by mohl znamenat přímý konflikt s celou aliancí – tedy i se Spojenými státy. Ukrajinský odpor tak pomohl zabránit scénáři, jehož účet by se mohl počítat nikoli v miliardách, ale v lidských životech a riziku rozsáhlé války.
Trump ovšem přehlíží ještě jednu věc. Ukrajina se stala obrovskou laboratoří moderního válčení. Vojáci NATO se z ní učí, jakou roli dnes hrají drony, elektronický boj, protivzdušná obrana, logistika, rychlé inovace a schopnost přizpůsobovat taktiku přímo na bojišti. Zkušenosti, které by západní armády jinak získávaly mnohem obtížněji – a možná až za cenu vlastních ztrát.
NATO proto zřídilo společné centrum pro analýzu, výcvik a vzdělávání na základě zkušeností z války na Ukrajině. Nejde o akademické cvičení. Jde o přípravu na válku, kterou si nikdo z nás nepřeje.
A jak je to s Trumpovými stovkami miliard? Podle Ukraine Support Tracker Kielského institutu dosáhla americká přidělená podpora Ukrajině do poloviny roku 2026 přibližně 115 miliard eur. Část těchto peněz navíc zůstala v americké ekonomice – například na výrobu a doplňování zbraní. Není tedy přesné představovat si, že Washington poslal Kyjevu kufry peněz a nedostal vůbec nic.
Samozřejmě, pomoc Ukrajině není zadarmo. Stojí peníze, vyžaduje politickou vůli a nese rizika. Jenže právě proto je třeba posuzovat také její přínos. A ten nelze měřit pouze tím, kolik dolarů se vrátilo do americké pokladny.
Trump zřejmě očekává, že mu Ukrajina vystaví fakturu za odvrácenou válku, bezpečnější Evropu a zkušenosti, které dnes využívají západní armády. Jenže taková faktura neexistuje. Stejně jako neexistuje jednoduchá účetní položka pro válku, která se díky ukrajinskému odporu nemusela rozšířit dál.
Možná by proto měl americký prezident přestat počítat jen to, co Amerika Ukrajině dala. A zkusit si také spočítat, co všechno díky ní nemusela zaplatit.
P.S. Trumpův výrok o tom, že Amerika „nedostala nic zpět“, je autentický – zazněl 20. října 2026.
Tři zdroje k článku
1. Kiel Institute – Ukraine Support Tracker – přehled vojenské, finanční a humanitární pomoci jednotlivých zemí. Důležitý pro korektní uvedení americké podpory a její srovnání s evropskou. Kiel Institute.
2. NATO – Operational and Tactical Lessons from Russia’s War against Ukraine – materiál aliančního centra JALLC o vojenských zkušenostech z války, zejména o adaptaci, dronech, elektronickém boji a taktice. jallc.nato.int
3. EUISS – In the Shadow of War: Moldova’s Security in 2022 – analýza rizika, že by ruský postup přes Oděsu a jih Ukrajiny mohl ohrozit také Moldavsko. iss.europa.eu
Jan Urban
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