Třídní sraz po (mnoha a mnoha) letech aneb Když čas pracuje bez nároku na dovolenou
Kdysi jsem totiž, pod tlakem nostalgie, vyrazil na jubilejní sraz a utrpěl otřes, který by si zasloužil vlastní kapitolu v psychiatrických učebnicích. Viděl jsem totiž lidi, které jsem v paměti uchovával jako mladé, energické bytosti plné hustých vlasů, divokých iluzí a bleskového metabolismu. Místo nich tam ale seděla skupina šedivějících plnoštíhlých spoluobčanů, kteří se při vstávání ze židle opírali o stůl s tak hlubokým soustředěním, jako horolezci při výstupu na Annapurnu.
Tehdy mě zasáhlo děsivé poznání: Jestliže takto nevratně zchátrali oni, pak vesmírná spravedlnost pravděpodobně nenechala bez povšimnutí ani mě, a od té chvíle jsem tak na srazy raději nechodil. Bylo to zbabělé, srabácké, ale pohodlné. Když člověk své spolužáky nevidí, může v bezpečí domova žít v iluzi, že všichni na světě vypadají pořád jako v roce zralosti. A že zrcadlo u něj v koupelně prostě jen špatně láme světlo.
Jenže letos přišla hromadná zpráva na WhatsAppu, která ťala do živého. Dozvěděl jsem se, že někteří spolužáci už definitivně nejsou mezi námi. A v hlavě mi blikla kontrolka: pokud budu s návštěvou otálet dál, nastane jednou sraz, na kterém bude chybět i pár dalších spolužáků, a dost možná i já sám. Tak jsem šel.
Kdo proboha jsi a co jsi udělal s mým kamarádem?
První šok nastal hned u vstupu do salonku. Neznámí lidé s šedivými skráněmi, brýlemi na čtení a nikdy nesundávanou pokrývkou hlavy skrývající prázdná temena se na mě vrhali a radostně mě objímali. Což bylo extrémně traumatizující, protože já jsem vůbec netušil, která bije. Můj mozek jen zoufale listoval zaprášeným archivem: „Je tohle Petr? Mirek? Nebo naše bývalá třídní, která tehdy vypadala na sto padesát, a nějakým zázrakem omládla?“
Nejhorší bylo, že druhá strana zjevně prožívala identické peklo. Objímali jsme se s křečovitým úsměvem lidí, kteří si navzájem připomínají někoho úplně jiného.
Kariérní kotrmelce aneb Když osud pije absint
Gymnázium v nás kdysi pěstovalo naivní představu, že život má řád a logiku. Že jedničkář z matematiky skončí v jaderném výzkumu, třídní rebel v nápravném zařízení a tichý introvert někde v archivech Akademie věd.
Omyl. Život zjevně píše scénáře pod vlivem těžké intoxikace. A jak by nejspíš s uspokojením poznamenal Marx, člověk není odsouzen k celoživotní připoutanosti k jediné profesi. Jen by si asi nepředstavoval, že specializovaný technik přesných zařízení skončí jako naivní malíř postaviček skotačících na louce, a mlčenlivý introvert, ze kterého nebylo po celé studium možné vypáčit souvislou větu, a to i pro učitele, povede alternativní divadelní spolek a s dramatickými pauzami bude u piva vysvětlovat hluboký existenciální význam absolutního ticha v moderní performanci, přičemž z něj potáhne indonéský vonný tabák.
Robert, největší třídní švihák, kvůli kterému polovina holek plakala do polštáře, mi po deseti minutách konverzace zkoušel vnutit neocenitelnou ortopedickou matraci s paměťovou pěnou a slevou pro pamětníky. A Lucie, která kdysi zpaměti recitovala Rimbauda v originále, nosila černé rty a pohrdala prohnilým západním materialismem? Ta nám s dravostí vlka z Wall Street nabízela agresivní investiční portfolio a životní pojištění se slovy: „Musíš myslet na zadní kolečka, léta letí.“
Největší existenciální facku mi ale ušetřila konverzace s Ivem. Na gymplu to byl náš polobůh. Ve čtvrťáku kopal za fotbalovou první ligu, nosil značkové oblečení a my ostatní, co jsme žili z kapesného na tři piva týdně, jsme k němu chodili uctivě žádat o půjčky. Ivo měl tehdy svět u nohou a peněženku tlustou jako Zlaté stránky.
A dnes? Seděl v rohu, na sobě měl trochu seprané tričko a působil omšelým dojmem. První liga skončila s přetrženým vazem ve třiadvaceti, peníze se rozutekly za rychlá auta a rozvody, a dnes Ivo dělá správce sportovní haly na maloměstě. Když jsem se ho opatrně zeptal, jestli si ještě občas zakopá, jen se hořce pousmál a řekl: „Dneska už si nespojím ani tkaničky bez rozcvičky.“
Podobný osud potkal Jardu, za totality vrchního v luxusním hotelu, který byl v osmdesátých letech poloilegální milionář. Tuzexové bony mu šustily v kapsách jako podzimní listí, po městě chodil v italském saku a znal všechny — od veksláků, přes policajty až po náměstky podniků zahraničního obchodu. Jenže režimy padají, kontakty mizí a čas je účetní bez špetky sentimentu. Dnes Jarda seděl u stolu podobně ztraceně jako Ivo, v levných brýlích z benzínky, a největší radost měl z toho, že mu po infarktu znovu povolili malé pivo.
Ale byl tam i Radek. Na gymnáziu permanentně propadal z chemie, jednou málem zapálil laboratoř a učitelé o něm mluvili tónem, jakým se hovoří o budoucích pachatelích drobných trestních deliktů. Dnes vlastní prosperující síť lékáren. Ironie osudu někdy pracuje s tak jemnou elegancí, že člověk skoro slyší, jak se nahoře někdo chechtá.
Farmakologický kongres
Jakmile vyprchaly první drinky a s nimi i snaha udělat dojem, debata se zcela přirozeně stočila k jedinému skutečně fascinujícímu tématu našeho věku: k našim chorobopisům.
Kdysi, v hluboké minulosti, jsme u levného vína debatovali o Sartrovi, politice, smyslu bytí a o tom, kdy už ten komunismus praskne. Dnes salonek duněl jinou symfonií: „Kdo ti dělal to rameno?“, „A bereš na ten tlak spíš ACE inhibitory, nebo beta-blokátory?“, „Mně píchají kyselinu hyaluronovou přímo do ploténky, lidi, to je blaho!“, „Máš ještě vůbec svůj vlastní meniskus, nebo už tam máš ten plastový z Německa?“
Kolem jedenácté večer se pak stoly proměnily v neoficiální burzu lékařů a léků. Vyměňovaly se kontakty na ortopedy, jako by to byla čísla na dealery v Amsterdamu. Úspěšný muž v našem věku se totiž nepozná podle toho, že má v garáži nablýskané SUV, ale že má v telefonu přímé číslo na toho či toho primáře, a dokáže vám sehnat termín na magnetickou rezonanci dřív než v příštím pětiletí.
Největší autoritu večera tak nakonec nezískal nejbohatší spolužák, ale Mirek, který vytáhl z kapsy malou krabičku s léky a suše oznámil: „Tohle beru ráno, tohle večer a tohle kdyby mě píchlo u srdce.“ V tu chvíli se kolem něj vytvořil hlouček lidí s výrazem středověkých poutníků, kteří právě nalezli svatý grál.
Cyklistická jízda králů
Následovala obligátní cyklistická vložka, což je specifická mentální porucha mužů středního věku. Jakmile muž překročí jistou věkovou hranici, navleče se do upnutého elastického trikotu, v němž vypadá jako přerostlá larva chrousta, a začne mluvit o svých vyjížďkách, jako by právě dokončil expedici na severní pól.
„Kolik ještě ujedeš bez toho, aby ti selhaly ledviny?“ vyzvídal Aleš.“Minulý týden jsem dal osmdesát kilometrů v kuse!“ chlubil se Honza. „Já už dávám jenom čtyřicet,“ povzdechne si Robert, „ale doktor mi řekl, že jestli chci ještě někdy vidět svá vnoučata, musím okamžitě přesedlat na elektrokolo.“
V tu chvíli to v salonku vypadalo jako na vojenském briefingu armádní jednotky, která se právě vrátila z totálního obklíčení a přepočítává muže schopné dalšího boje.
Do debaty vstoupil i Karel s výrazem veterána od Verdunu a slavnostně oznámil, že si pořídil karbonové kolo lehčí než jeho vlastní vnučka. Nikdo sice přesně nechápal proč, protože na něj kvůli zádům stejně nesmí jezdit déle než dvacet minut, ale všichni závistivě pokyvovali hlavou. Muži po padesátce totiž už nesoutěží o ženy. Soutěží o lehčí komponenty.
Záblesk čistého času
Nejsilnější moment večera ale přišel kolem půlnoci. Když se vzduch vyčistil od řečí o penzích a operacích šedého zákalu, najednou jsem se podíval kolem stolu a uviděl jsem to.
Přes všechny ty šediny, vrásky, nadváhu, operace a podivné životní trajektorie tam na vteřinu probleskl ten původní člověk. Zničehonic jsem v té paní s drahým účesem uviděl tu patnáctiletou holku, která se dusila smíchy v poslední lavici, když učitel zeměpisu upustil glóbus. A v tom pánovi s bříškem jsem uviděl kluka, co ode mě třesoucí se rukou opisoval latinská slovíčka.
Na pár prchavých okamžiků se čas magicky prohnul a já jsem viděl obě verze najednou: sedmnáctiletého studenta plného očekávání i jeho současnou, životem mírně pomuchlanou a provozem opotřebovanou verzi. A došlo mi, že ten kluk v něm pořád je, jen je schovaný za hradbou účtů za elektřinu a termínů u zubaře.
Závěr
Když jsme se ve dvě ráno rozcházeli, kulhal jsem k taxíku už naprosto synchronizovaně s ostatními. Rytmické vrzání našich kloubů tvořilo dojemný doprovodný orchestr. Zraněné ego jsem zalepil tím, že všichni dopadli plus minus stejně. Dokonce jsem se rozhodl, že příště přijdu zase.
Tedy samozřejmě za předpokladu, že se sraz nebude konat v podniku, který má schody, nebo nedisponuje výtahem, a parkoviště není dál než padesát metrů od vchodu. A také za předpokladu, že do té doby ještě zvládnu přečíst menu bez baterky v mobilu a vstát ze židle bez zvukových efektů připomínajících start traktoru.
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020