Tři slepé skvrny Andreje Babiše: Otázky, na které marketingové fráze nestačí
Nejde o osobní útoky, ale o principy, na kterých stojí (nebo padá) naše svoboda a fungující stát. A nejsou to „výmysly novinářů“, ale problémy, které Babiš nedokáže věrohodně obhájit, a to ani vůči svým nejvěrnějším příznivcům (pokud by se o ně zajímali).
1. „Sedí u dvou stolů najednou“ (Střet zájmů)
Představte si fotbalový zápas, kde je jeden z hráčů zároveň rozhodčím a ještě mu patří stadion. Přesně to je pozice Andreje Babiše. Jako politik rozhoduje o zákonech, dotacích a pravidlech, která přímo ovlivňují jeho obrovské podnikání v zemědělství či chemii.
Problém: I kdyby měl ty nejlepší úmysly, nikdo mu neuvěří, že při schvalování miliardových dotací nemyslí na to, kolik z toho dostanou firmy z jeho svěřenských fondů.
Argument: Jeho spojenci říkají, že se firem „vzdal“. Jenže realita (i potvrzená audity) je taková, že z nich má stále prospěch. Stát tak často slouží jeho byznysu, místo aby byznys sloužil státu.
2. „Deset let s vlastními novinami a armáda na sítích“
V demokracii mají média kontrolovat mocné. Andrej Babiš si ale na celou dekádu ty největší „hlídací psy“ (jako MF DNES či rádio Impuls) koupil. Ačkoliv je pod tlakem zákona v roce 2024 musel prodat, stihl za tu dobu zásadně proměnit to, jak se u nás o politice píše.
Problém: Dnes sice noviny nevlastní, ale nahradil je vlastní obrovskou mašinerií na sociálních sítích. Tam mluví přímo k milionům lidí bez jakékoli kontroly nezávislých novinářů.
Argument: On sám to nazývá „přímou komunikací“. Ve skutečnosti jde ale o jednostrannou propagandu, kde fakta ohýbá tak, jak se mu to zrovna hodí, a nikdo mu v jeho videích nemůže oponovat nepříjemnou otázkou.
3. „Sliby podle toho, odkud fouká vítr“ (Chybějící vize)
Všimli jste si, jak Andrej Babiš mění názory? Jednou je proevropský liberál, jindy tvrdý bojovník proti Bruselu. Jednou chce stát řídit jako efektivní firmu, podruhé masivně zadlužuje zemi a rozdává z eráru, aby si naklonil voliče před volbami.
Problém: Politika by měla mít jasný směr. U hnutí ANO se ale kurz určuje podle aktuálních průzkumů nálad.
Argument: Pro fanoušky je to „naslouchání lidem“. Pro stát je to ale nebezpečné, protože se neřeší skutečné problémy (jako je důchodová reforma nebo školství), ale jen to, co zrovna vypadá dobře na displeji mobilu.
Závěrem:
Tyto výtky nejsou útokem na osobu Babiše, ale obranou pravidel hry. Pokud dovolíme, aby jeden člověk ovládal obrovské peníze i politickou moc najednou, přestáváme být zemí svobodných občanů a stáváme se firmou jednoho majitele. A v té se pak nikomu z nás, kdo v ní nejsme „v managementu“, nebude dlouhodobě dýchat dobře.
Takže: „Můžete o tom diskutovat, můžete o tom vést spory, můžete s tím i nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“ Jára Cimrman
Jan Urban
Květná neděle: Palmové ratolesti aneb Průvodce Pašijovým týdnem
Dnes je Květná neděle. Den, kdy si věřící připomínají slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, kde ho vítali jako rockovou hvězdu palmovými ratolestmi, a zvažují, jak nejlépe zvládnout duchovní očistu.
Jan Urban
Jak přežít pohovor s robotem: nábor ve světě AI
Nemáte zatím zkušenost s pracovním pohovorem, který vede umělá inteligence? Pak vám nezištně nabízíme ukázku toho, jak takový rozhovor v praxi vypadá a co všechno o vašem osudu rozhoduje. Velmi pravděpodobně vás totiž potká.
Jan Urban
Jemné ladění světa i společnosti: proč se vesmír nerozpadl – a společnost (zatím) taky ne
Vesmír, jak jej známe, je překvapivě náročný na přesnost. Fyzikální realita je totiž tak trochu puntičkář, a stojí na určitých hodnotách. Podobně je tomu však i se společností. I ta má své konstanty určují stabilitu našeho světa.
Jan Urban
Politika vs. miliardový byznys: Proč a jak na drahé naftě ve skutečnosti vydělává Babiš?
Zatímco většina z nás při pohledu na cenovky u čerpacích stanic lapá po dechu, v Agrofertu se otevírá šampaňské. Babiš sice hřímá proti maržím distributorů, jeho holding však díky drahým palivům v zákulisí tiše inkasuje miliardy.
Jan Urban
Rudá lekce z pokrytectví: Když komsomolka káže o morálce
Člověk neví, zda je to více dojemné nebo k popukání. Kateřina Konečná, jejíž politická DNA je utkaná z desetiletí lží, manipulací a kreativního „retuše“ historie, nás najednou chce školit z etiky politického souboje.
